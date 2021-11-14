Welt попыталась оправдать поражение гитлеровцев под Москвой

В западной журналистике оправдание неудач суровой русской зимой - давняя традиция. Фото: иллюстрация из немецкого журнала 20-х годов

Операция "Тайфун", результатом которой должно было стать оккупация Москвы, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением вермахта. Об этом заявил журналист Флориан Штарк в своей статье для немецкого издания Die Welt.

"Не хватало в том числе горючего и боеприпасов, кроме того, и это важно: начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр. Все это задержало продвижение вермахта, который не дошел до Москвы, которая была охвачена хаосом, - пишет Штарк.

В западной журналистике оправдание неудач своих военных суровой русской зимой довольно старинная традиция. Немецкие изображения русской зимы в образе казака, который сметает немецкие войска полами своей бурки известны с Первой мировой войны. Так фрицам было проще оправдывать бездарную боевую выучку своих войск.

Да, шли дожди, потом были морозы. Но разве к этому не готовились гитлеровцы? Готовились. По словам бойца московского поискового отряда "Витязь" Михаила Тушева на местах боев под Москвой они находят специальные цепи, которые комплектовались шины "Фольксвагенов" и "Мерседесов", а мусорки изобилуют банками от ветчины и сардин, бутылками от коньяка, вина, пива и даже минеральной воды. В окопах можно найти банки от крема "Нивея", которым немцы мазали свои щечки от мороза.

- Подо Ржевом почти в любом месте воткните лопату и достанете пачку патронов от винтовки "Маузер", земля звенит железом, иностранными гильзами всех калибров. Снабжение гитлеровцев под Москвой было хорошим, и то, что мы достаем из земли, говорит о том, что на них работала вся Европа, - говорит Тушев.

По поводу "хаоса" в Москве тоже все неоднозначно. Да, была эвакуация и планы сдать столицу. Но практически весь ее центр был заминирован даже без составления точных карт. Так, что если бы гитлеровцы и дошли осенью 1941 года до Москвы, то их победные парады и пиры обернулись бы для них уже реальным хаосом.

Упустил Штарк лишь одно: под Москвой немцы потерпели тяжелейшее поражение и отступили потому, что в Европе не сталкивались с таким сопротивлением, а потому не ожидали получить его в СССР. Они просто переоценили свою боевую подготовку и недооценили моральный дух советских граждан, которые в итоге их разбили в пух и прах.