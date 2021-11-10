Достичь дна как знак качества очистки водоемов

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Знаете ли вы, что такое эвтрофикация? В переводе с научного - это процесс зарастания прибрежных территорий водоемов камышами, рогозом и прочей травой. На состояние любой речки, озера или пруда сей процесс действует плохо. А если речь идет о водохранилище, то вдвойне. Попробуем объяснить явление эвтрофикации на примере Угличского водохранилища.

Оно было образовано при строительстве Угличской ГЭС, старейшего сооружения, в годы Великой Отечественной войны обеспечивающего светом всю Москву. Ныне водохранилище служит водозабором для нескольких городов Ярославской и Тверской областей и растягивается голубой лентой по территории этих двух регионов на 146 км.

Если сесть в лодку и проплыть вдоль берегов водохранилища, то можно увидеть, насколько оно зарастает травой. Процесс этот, разумеется, естественный. От него невозможно избавиться полностью, но его можно значительно уменьшить благодаря своевременной «водной прополке». К слову, активная фаза работ по оздоровлению Угличского водохранилища началась в 2019 году в рамках нацпроекта «Экология».

- Когда создается водохранилище, изменяется гидрологический режим, образуется очень много мелководных участков, - рассказывает ведущий научный сотрудник Иваньковской научно-исследовательской станции Ирина Григорьева. - Заросли растений накапливают загрязняющие вещества, и, чтобы улучшить качество воды, их нужно удалить. Иначе никак.

Удаляют растения с помощью многофункциональной самоходной установки.

- Да, трава вырастает снова, - говорит инженер-механик филиала «Управление эксплуатации Угличского водохранилища» ФГБУ «Центр-регионводхоз» Росводресурсов Павел Фафакин. - Но, как показывает практика, с каждым годом меньше. Первый год было очень много зарослей - от берега два-три метра. В этом году - около метра.

Всего в этом году водники скосили примерно 20 гектаров травы. А это значит, что в воде стало меньше вредных фосфора, аммония и азота. В чистую воду вернулась рыба.

- После расчистки глубина у берегов доходит до трех с половиной метров, - радуются местные рыбаки. - Рыба стала заходить сюда чаще - окунь, щука, судак.

Вот уж поистине - достигли дна, добились качества

По планам лет через пять заросший берег Угличского водохранилища должен стать туристическим кластером. Здесь ведь не только энергетика, судоходство и рыбалка, но и отдых. Тем более что за туристический сезон в Тверскую область приезжают несколько сотен тысяч человек.

- Тверская область востребована у туриста, - отмечает заместитель министра природных ресурсов и экологии Тверской области Сергей Богатырев. - На 1,2 млн населения области у нас только в прошлом году побывало более 1,8 млн туристов.

ФГБУ «Центр-регионводхоз» регулярно расчищает водные объекты во многих регионах России. Работа ведется по двум направлениям. Первое - безопасность. Это расчистка и углубление русел, чтобы паводки не приносили вреда жителям. Второе - экологический баланс. Благодаря всему этому жизнь сотен тысяч людей на берегах водоемов становится значительно лучше.

ЭХ, ПОГУЛЯЛИ!

Как модный в ТикТоке хештег стал самым популярным слоганом Хабаровска

На Дальнем Востоке прошла эколого-просветительская акция «Водная Аллея-2021».

Пятилетняя Дашенька Пименова радуется от всей души. Ей удалось правильно разложить мусор по корзинам во время мастер-класса, участие в котором она приняла на празднике воды, прошедшем в Хабаровске с 31 августа по 4 сентября.

У этого праздника есть официальное название - эколого-просветительская акция «Водная Аллея-2021». И за 5 дней ее посетили более 15 тысяч хабаровчан и гостей города. То была первая масштабная офлайн-акция, которую Федеральное агентство водных ресурсов организовало на берегу Амура при поддержке Минприроды России на Дальнем Востоке.

Даша пришла на праздник с бабушкой. Они приехали погулять в центр города и попали на «Водную Аллею». Девочка успела и про раздельный сбор мусора изучить, и порисовать, и поиграть с аниматорами.

Для самых юных горожан любимой локацией мероприятия стал сухой бассейн. Отсутствие воды малышей не смущало - если есть фантазия, можно «поплавать» и в пластиковых шариках.

- На следующий день она вытащила нас с мужем на этот праздник, - рассказывает мама Даши Алена. - Всей семьей мы многое узнали про уборку берегов водоемов, рассчитали свой водный след. Попробовали себя в роли супергероев, которые очищают водоемы. Посмотрели через VR-очки на Байкал и Дагестан. Было очень здорово!

Скептикам может показаться, что такие масштабные праздники устраивать ни к чему. В ответ возражу. Подобные «водные» акции важны не менее, чем уборка мусора на берегах рек и озер. Это и развлечение, и просвещение. Уверена, что уже в ближайшем будущем семья Даши с удовольствием станет волонтерами и мы еще не раз увидим их на серьезных «водных» мероприятиях в Хабаровске.

Для самых юных горожан любимой локацией мероприятия стал сухой бассейн. Отсутствие воды малышей не смущало - если есть фантазия, можно «поплавать» и в пластиковых шариках.

- Хабаровчане традиционно являются одними из самых активных участников мероприятий Росводресурсов в стране - волонтерских уборок, экоквестов, конкурсов рисунков, - отметил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. - «Водная Аллея» не стала исключением. Жители города, который стоит на берегу одной из самых крупных водных артерий России - Амуре, очень активно интересуются вопросами бережного отношения к водным ресурсам.

Все пять дней программа мероприятий была расписана ежедневно с полудня до 22.00. Гости делали снимки в специальных фотозонах, изучали наглядную информацию о том, как важно бережно относиться к воде. Были организованы площадки для «живых» фото и ТикТок-студия. Авторы самых креативных фото и видео с хештегом #бережёмглавное, который стал девизом акции, получили подарки. А хештег ТикТока #хочувреки стал самым актуальным для всех участников «Водной Аллеи».