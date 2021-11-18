Школьники проверят кто лучше знает правила дорожного движения

18 октября состоялась пресс-конференция, участники которой дали старт финалу юбилейного Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо - 2021», а также рассказали о трех конкурсах для взрослых и детей по безопасности дорожного движения, которые также стартуют в ноябре этого года.

КОЛИЧЕСТВО ДТП С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ СНИЖАЕТСЯ

Значимость конкурса, несмотря на изменение формата проведения, остается высокой, – отметил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин, сделав акцент на том, что в процессе соревнований дети активно вовлекаются в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения, получают дополнительные знания, применяя их на практике и делясь опытом со своими ровесниками и младшим поколением. «Безопасное колесо» позволяет участникам демонстрировать свои умения и навыки в различных сферах: от пропаганды безопасности дорожного движения и журналистики до медицины. Соревнования всероссийского уровня, по мнению заместителя главы российской Госавтоинспекции, помогут обратить внимание родителей и педагогов на то, что по сравнению с 2020 годом по итогам 10 месяцев текущего года отмечается снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет на 5% (всего 13621), а также раненых в них также на 5% (14865), вместе с тем наблюдается рост числа погибших в них детей на 3% всего погибли 458 детей: при этом 60% погибших в ДТП детей являлись пассажирами транспортных средств, 37% таких аварий произошли с несовершеннолетними пешеходами, в том числе на пешеходных переходах. В данных реалиях, выразил уверенность Олег Понарьин, конкурс призван «настроить» детей и взрослых на более четкое соблюдение правил дорожного движения.

В этом году соревнования, проводимые в сороковой раз в истории, будут разделены на два крупных этапа: теоретический (в 85 регионах он состоится 27 ноября после завершения приема заявок от команд) и практический (пройдет в 10 субъектах России с 1 по 10 декабря и будет сочетать очно-дистанционные форматы соревнований, как и год назад). Принять участие в конкурсе смогут представители движения ЮИД от 10 до 12 лет. Общее число детей, планирующих принять участие в самом масштабном конкурсе мастерства, по оценке организаторов, должно составить более 500 человек.

Первый – «теоретический» – этап конкурса, будет проведен в режиме онлайн путем развернутого тестирования на знание правил безопасного поведения на дороге и основ ПДД. В нем с помощью цифровой платформы конкурса примут участие 340 человек. В тесты решено включить задания на знание конкретных правил дорожного движения для представителей различных категорий его участников (пешеходов, пассажиров, велосипедистов) и практические задачи на прогнозирование дорожных ситуаций в различных условиях.

Второй этап конкурса – практический с запланирован на декабрь. Участниками станут 40 представителей отрядов ЮИД, которое продемонстрировали лучшие результате в 1 этапе конкурса. Представлять они будут 10 российских регионов. Практический этап предполагает очные соревнования участников в таких упражнениях как фигурное вождение велосипеда (на оборудованной площадке с препятствиями, имитирующими реальные дорожные условия) и оказание первой помощи. Навыки в данной области будут проверяться с помощью заданий, разработанных с учетом актуальных требований ПДД. Состязаться участники будут в командном зачете.

ЗАДАНИЯ ОБНОВЛЯЮТСЯ

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко сообщила, что теоретическое и практическое наполнение заданий постоянно обновляется. Перечень вопросов актуализируется, «прирастая» разделами. Не исключено, что уже в следующем конкурсе будет внедрен блок, посвященный использованию средств индивидуальной мобильности.

Для того, чтобы все команды, подавшие заявки, смогли беспрепятственно участвовать в мероприятии, педагогами и организаторами конкурса проводится большая работа, пояснила генеральный директор компании «За безопасность» Екатерина Акинина. Организация бесперебойной интернет-связи, обеспечение наличия необходимой техники для трансляций еще на этапе подготовки к конкурсу сплачивает всех взрослых участников, а детям позволяет свободно демонстрировать свои знания в умения в сфере безопасности дорожного движения, независимо от того, в каком регионе они находятся.

Все участники пресс-конференции сошлись во мнении, что подобные конкурсы – лишь часть видимой работы с несовершеннолетними участниками дорожного движения, отметив, что она должна продолжаться и за пределами отрядов ЮИД – в семьях, при непосредственном участии родителей.

После завершения конкурса и подведения итогов судейская коллегия организует для педагогического состава, который занимался подготовкой команд юных инспекторов дорожного движения, специальные циклы вебинаров, где будут проанализировали все ошибки, допущенные школьниками в ходе конкурса, а также саккумулирован опыт тех команд, которые стали победителями.

Движение отрядов юных инспекторов (ЮИД) существует в России с 1973 года. На сегодня во всех регионах страны действуют более 30 тысяч отрядов, общая численность которых достигает 440 000 участников в возрасте от 8 до 18 лет. Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2021» – 40-й по счету и традиционно проводится Министерством просвещения РФ и ГУОБДД МВД России в рамках федпроекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Его цель – воспитать не только законопослушных участников дорожного движения, но и сформировать у детей и подростков навыки безопасного поведения на дороге, совершенствовать их знания в сфере правил дорожного движения и оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. В ходе конкурса особый акцент будет сделан на значимости деятельности отрядов ЮИД в вопросах пропаганды безопасного участия в дорожном движении среди сверстников и ровесников.

Кроме того, в ноябре стартуют еще три конкурса, посвященные тематике безопасности дорожного движения. Это Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям!», «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» и Всероссийский педагогический фестиваль межпредметных проектов по безопасности дорожного движения, на который в настоящий момент подано уже более 200 заявок.