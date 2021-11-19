МВД впервые удалось замедлить темпы роста IT-преступлений

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Практически каждое четвертое преступление в России совершается с использованием IT-технологий. В прошлом году рост таких преступлений рос в геометрической прогрессии.

- Темпы роста таких преступлений замедлился. Если в первом полугодии 2021 года число киберпреступлений увеличилось на 20,3%, то за десять месяцев текущего года – на 8,1%, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства "добиться позитивных результатов удалось благодаря активности специализированных подразделений по раскрытию и расследованию преступлений в сфере высоких технологий".

Подобные подразделения созданы в оперативных и следственных службах Министерства и его территориальных органах, их сотрудники получают специальное образование и необходимую технику, что позволяет наращивать усилия в борьбе с IT-преступностью.

По другим видам преступности также наблюдается снижение криминальных деяний на 1,9% по сравнению с 10 месяцами 2020 года.

- На 6,4% сократилось число убийств и покушений на убийство, на 11,6% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Сохраняется тенденция к снижению разбоев, число которых по сравнению с прошлым годом сократилось на 17,3%, грабежей – на 19,5%, краж – на 2,4%, в том числе квартирных – на 16,7%, - отмечает Волк.

Остается контролируемой криминальная ситуация на улицах. В парках, скверах, на улицах и площадях зарегистрировано на 7,9% преступлений меньше, чем год назад, в том числе грабежей – на 23,7%, краж – на 4,9%, разбойных нападений – на 19%. Число уголовно наказуемых деяний в общественных местах сократилось на 6,3%.

Изучение социально-криминологических данных свидетельствует о снижении на 15,6% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Этого, по мнению министерства удалось добиться благодаря профилактической работы участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних.