Военнослужащие в Таджикистане отработали уничтожение диверсионных групп террористов

Элементы боевой подготовки отрабатывались в ходе учений с КСОР ОДКБ "Кобальт-2021". Фото: mil.ru

Минобороны опубликовало видео кадры боевой подготовки военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), которые прошли в ходе совместного учения формирований сил специального назначения, органов внутренних дел, государственной безопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Кобальт-2021" в Таджикистане.

- Проведя разведывательно-поисковые действия, российские военнослужащие выполнили вертикальный аэромобильный охват условно захваченного района с применением зависших на высоте 20 метров вертолетов Ми-8МТВ5-1 и наземных штурмовых групп на бронетранспортерах БТР-80 и бронеавтомобилях "Тигр". Под прикрытием снайперских пар подразделения спецназа провели высадку на крышу захваченного здания с вертолетов, используя специальное оборудование. В ходе учебных занятий военнослужащие взяли штурмом здание и уничтожили условного противника, - сообщили в Минобороны порядок учений.

Согласно результатам учений в результате успешных действий военнослужащих России, "главарь банды и несколько боевиков были взяты в плен, остальные были уничтожены".

В учебных занятиях было задействовано 60 человек и 10 единиц военной техники, в том числе 2 вертолета Ми-8МТВ5-1 авиагруппы 201 военной базы ЦВО.

Российский воинский контингент на учении представлен военнослужащими Центрального военного округа из состава подразделения специального назначения и разведывательного батальона 201 военной базы, который впервые принимает участие в подобном учении.

По данным Минобороны России военнослужащие ЦВО в 2021 году провели свыше 200 учений на территориях дислокации округа, в том числе девять международных совместных учений воинских контингентов стран - членов ОДКБ и ШОС.

Дислоцированная в Таджикистане с 1993 года 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи общей численностью 6000 человек.