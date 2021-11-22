Как переводить деньги в другой банк и не платить комиссий

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Жить в ХХI веке очень удобно. Практически любой бытовой вопрос можно решить с помощью смартфона. Некогда встречаться с хозяином квартиры? Переведи деньги за съемное жилье онлайн. Просят скинуться на подарок учителю или коллеге, но нет налички? Снова сделай онлайн-перевод. Нужно срочно помочь пожилым родителям? Мобильный банк в помощь! И кажется, что жизнь прекрасна, пока не начнешь подсчитывать расходы на перевод денег. Одно дело, если комиссия 30-50 рублей. Мелочь, хоть и неприятная. Куда более весомой потерей будет плата за перевод крупной суммы. Мы нашли способ не платить за отправку денег другому человеку.

По номеру телефона

Мгновенно и бесплатно деньги можно перевести в мобильном приложении вашего банка по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Она заработала в 2019 году, и сейчас к ней подключено уже более 200 банков, а пользуются ею 38 млн человек. Так что, скорее всего, вы совершенно бесплатно можете переводить деньги коллегам, родным, самому себе на счет в другой банк, например, для оплаты ипотеки или кредита. Кроме того, с помощью СБП можно отправить деньги в банк, где у вас просто открыт счет, вам не обязательно иметь карту этой кредитной организации.

Знать реквизиты счета получателя совсем не обязательно, достаточно лишь номера мобильного телефона. Это гораздо удобнее, чем вводить реквизиты: номер обычно можно загрузить из телефонной книги смартфона, плюс перед подтверждением перевода отображается имя получателя.

Выгодно

Без комиссии с помощью СБП можно перевести в другой банк до 100 тысяч рублей в месяц, а некоторые кредитные организации даже повысили этот лимит. Этой суммы вам хватит, чтобы помочь близким, вернуть деньги за совместные оплаты счета в кафе знакомым и перекинуть средства на свои счета в других банках. Если же за месяц вы переведете по СБП больше 100 тыс. рублей, то банки могут взять с вас комиссию. Её максимальный размер составит лишь 0,5%, но не более 1500 рублей за один перевод. Даже если вы отправите 500 тыс. рублей, банк не возьмет с вас больше 1500 рублей.

Как сделать перевод

Как правило, Система быстрых платежей уже интегрирована в мобильные приложения банков-участников. Исключения составляют Сбер и Россельхозбанк. Клиентам этих банков нужно зайти в раздел «Настройки», найти подраздел «Соглашения» или «Контакты и переводы». Поставить галочку напротив надписи «Система быстрых платежей».

Пункт, который необходимо выбрать для подключения СБП в Сбере

Однако в большинстве банков СБП – это услуга по умолчанию. Чтобы ей воспользоваться, в мобильном приложении необходимо выбрать «Перевод через СБП» или «Перевод по номеру телефона/через СБП», после этого счет, откуда будут списаны деньги. Затем нужно выбрать контакт, которому будут отправлены средства и ввести название банка получателя, если у него не установлен «банк по умолчанию», который вы увидите в списке первым. После этого необходимо проверить данные и нажать кнопку «Отправить».

Безопасны ли такие переводы?

Можно не бояться отправлять деньги с помощью СБП, так как надежность таких переводов обеспечивают более 200 банков-участников. Кроме того, за защищенность таких переводов отвечают Банк России и Национальная система платежных карт (НСПК). Последняя разрабатывает и поддерживает сервис с использованием всех современных стандартов безопасности.