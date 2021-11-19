«Единая Россия» предлагает снизить градус давления проверяющих на малый бизнес

Многие нарушения, которые совершают бизнесмены, происходят по незнанию, поэтому предлагается отказаться от штрафов на первом этапе. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин на совещании, которое прошло в ЦИК партии. Инициативу партии поддержал Минэкономразвития РФ.

ЗАПРЕТ НА СУММИРОВАНИЕ

Партия предлагает уменьшить размер административного штрафа для юридических лиц – социально ориентированных некоммерческих организаций, а также микро- и малых предприятий, до размера штрафа для индивидуальных предпринимателей за те же нарушения.

«Это самое главное предложение. Оно снизит административную нагрузку для юрлиц, которые сейчас зачастую не в состоянии выполнить требования. Сейчас штрафные санкции там отличаются в разы, иногда на порядки. В ряде случаев это может привести к закрытию предприятия и, как следствие, потере работы людьми», - подчеркнул Дмитрий Вяткин.

Помимо этого, во исполнение поручения президента предлагается применить схему «одна проверка - один акт», когда идет речь идет о контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса.

«Предпринимательское сообщество часто говорило о том, что вот, например, проверяющие обошли предприятие, не увидели несколько огнетушителей и за каждый выписали акт. Документ должен быть один в таком случае», - указал депутат.

Остро стоит и вопрос об одновременном привлечении к ответственности юридического лица и работника юридического лица, так как чаще всего это должностные лица, руководители фирмы.

«Это накладывает двойную нагрузку - их параллельно оштрафовали за одно и то же нарушение. Нужно исключить эту практику. Необходимо введение запрета на суммирование штрафов за несколько правонарушений – он должен быть один. Речь идет только о тех нарушениях, которые выявляются в ходе контрольно-надзорных мероприятий», - сказал Дмитрий Вяткин. Он добавил, что для скорейшего рассмотрения предлагаемых поправок их внесет федеральное правительство.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА ОПРОСАМИ

В свою очередь генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что очень важно, чтобы «Единая Россия» помогла максимально быстро принять эти нормы.

«Актуальность изменений подтверждена опросами предпринимателей. 95% из них считают эти изменения первоочередными. Отдельная программа по реформе контрольно-надзорной деятельности станет началом того, что мы повернемся лицом к предпринимателям и будем объяснять, а не штрафовать их», - подчеркнул Александр Исаевич.

Инициативу партии поддержала и первый вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Марина Блудян.

«Для предпринимателей помимо предупреждений важен момент внедрения профилактических мероприятий. И теперь предприятие вряд ли будет наказано, если контролеры не проводили там мероприятий и не разъясняли ничего», - заключила она.

Заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев отметил, что Правительство постарается в кратчайшие сроки внести законопроект в Госдуму, отметив, что обновленный КоАП «это серьезный труд».

«После разговора с коллегами, юристами, все удивлялись: если ты предприниматель и работаешь в форме юридического лица, то у тебя штраф 300 тысяч рублей. Если ты делаешь всё тоже самое и ты — индивидуальный предприниматель, то тебе штраф — 15 тысяч рублей. Конечно, идея о том, что наказание должно быть соразмерно и учитывать масштабы бизнеса — правильная, ключевая. Мы благодарны коллегам из «Единой России» за поддержку инициатив и за то, что решили не дожидаться принятия нового кодекса, а реализовать эти новеллы уже сейчас. Новый подход позволит нам более четко взаимодействовать с бизнесом. В кратчайшие сроки внесем документ», - отметил он.