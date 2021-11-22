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Звезды22 ноября 2021 10:27

«Это не хулиганство»: Гоша Куценко объяснил, почему его удалили из инстаграма и Первого канала

Популярный актер поделился проблемой с Тиной Канделаки
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Как ни странно, заслуженный артист России Гоша Куценко, будучи пионером российского ТВ (программа «Партийная зона»), теперь на телевидении появляется крайне редко.

Как ни странно, заслуженный артист России Гоша Куценко, будучи пионером российского ТВ (программа «Партийная зона»), теперь на телевидении появляется крайне редко.

Фото: www.youtube.com

Как ни странно, заслуженный артист России Гоша Куценко, будучи пионером российского ТВ (программа «Партийная зона»), теперь на телевидении появляется крайне редко. Его нет в ледовых шоу, жюри вокальных конкурсов и даже, за редким исключением, в сериалах. В интервью Тине Канделаки актер объяснил причину испорченных отношений с телебоссами. И повод для блокировки инстаграм-страницы.

- Меня предупреждали, но я все же пошутил, - признался актер. - Там в сториз была мимолетная шутка про меньшинства. Она стала последней каплей. У меня был 1 миллион с лишним подписчиков. При этом я абсолютно лояльный человек, у меня контракт с Netflix (сериал «Анна Каренина»). Так что теперь начинаю новую жизнь.

Кроме того, Куценко вернулся к «бану» на Первом канале, о котором рассказывал еще в 2018 году.

- У меня 10 лет конфликт с каналом, поэтому меня не приглашают в их сериалы, что сказывается на востребованности в профессии, - говорил тогда актер. - Первый канал делает действительно качественный, дорогой продукт. Честно, я уже и не помню, из-за чего возникли проблемы. Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован. Я нахожусь немного в оппозиции. Нас может объединить крупнобюджетное кино, поскольку в нем я тоже работаю.

Популярный актер поделился проблемой с Тиной Канделаки

Популярный актер поделился проблемой с Тиной Канделаки

Фото: www.youtube.com

Гоша вернулся к этой теме в беседе с Канделаки. За три года ничего не изменилось.

- Я работал с НТВ («Скорая помощь»), а вот с еще одним ведущим каналом у меня испортились отношения, - объяснил Куценко. - Которые были прекрасными. Что я там сделал? Это не хулиганство, не срывал пьяным съемки. Это было недоразумение на личном уровне с руководством канала. Не особо любил участвовать в шоу. Меня звали — я не пришел. Не любитель драться («Король ринга»). Эти «крестики» копились, копились, копились. Какие-то проекты выбирал [капризничал]. И как-то так случилось, что остался без работы на ведущем канале. Это длится более 10 лет. Чувствительный удар. Меня спасли НТВ — там я впервые появился на федеральном канале. Еще мне помогли на Пятом канале, когда я остался не у дел («Последний мент»). Но потом появились онлайн-платформы, я вздохнул — и вот я работаю.

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