«Это не хулиганство»: Гоша Куценко объяснил, почему его удалили из инстаграма и Первого канала

Как ни странно, заслуженный артист России Гоша Куценко, будучи пионером российского ТВ (программа «Партийная зона»), теперь на телевидении появляется крайне редко. Фото: www.youtube.com

Как ни странно, заслуженный артист России Гоша Куценко, будучи пионером российского ТВ (программа «Партийная зона»), теперь на телевидении появляется крайне редко. Его нет в ледовых шоу, жюри вокальных конкурсов и даже, за редким исключением, в сериалах. В интервью Тине Канделаки актер объяснил причину испорченных отношений с телебоссами. И повод для блокировки инстаграм-страницы.

- Меня предупреждали, но я все же пошутил, - признался актер. - Там в сториз была мимолетная шутка про меньшинства. Она стала последней каплей. У меня был 1 миллион с лишним подписчиков. При этом я абсолютно лояльный человек, у меня контракт с Netflix (сериал «Анна Каренина»). Так что теперь начинаю новую жизнь.

Кроме того, Куценко вернулся к «бану» на Первом канале, о котором рассказывал еще в 2018 году.

- У меня 10 лет конфликт с каналом, поэтому меня не приглашают в их сериалы, что сказывается на востребованности в профессии, - говорил тогда актер. - Первый канал делает действительно качественный, дорогой продукт. Честно, я уже и не помню, из-за чего возникли проблемы. Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован. Я нахожусь немного в оппозиции. Нас может объединить крупнобюджетное кино, поскольку в нем я тоже работаю.

Популярный актер поделился проблемой с Тиной Канделаки Фото: www.youtube.com

Гоша вернулся к этой теме в беседе с Канделаки. За три года ничего не изменилось.

- Я работал с НТВ («Скорая помощь»), а вот с еще одним ведущим каналом у меня испортились отношения, - объяснил Куценко. - Которые были прекрасными. Что я там сделал? Это не хулиганство, не срывал пьяным съемки. Это было недоразумение на личном уровне с руководством канала. Не особо любил участвовать в шоу. Меня звали — я не пришел. Не любитель драться («Король ринга»). Эти «крестики» копились, копились, копились. Какие-то проекты выбирал [капризничал]. И как-то так случилось, что остался без работы на ведущем канале. Это длится более 10 лет. Чувствительный удар. Меня спасли НТВ — там я впервые появился на федеральном канале. Еще мне помогли на Пятом канале, когда я остался не у дел («Последний мент»). Но потом появились онлайн-платформы, я вздохнул — и вот я работаю.