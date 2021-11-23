100 финалистов конкурса «Лига лекторов» Российского общества «Знание» выступят в ведущих вузах страны

Фото предоставлено пресс-службой Общества «Знание»

По приглашению Российского общества «Знание» 100 финалистов из 40 регионов страны приедут в Москву, чтобы продемонстрировать свое профессиональное мастерство и выступить с лекциями перед аудиторией. Рейтинг регионов по количеству финалистов возглавили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Республика Татарстан, Калининградская область, Республика Башкортостан и Пензенская область.

По результатам оценки слушателей определятся 50 победителей конкурса, которые получат почетный статус лектора Российского общества «Знание» и возможность выступать на лучших площадках страны. Кроме этого, все финалисты конкурса получат доступ к комплексной образовательной программе в продюсерском центре Российского общества «Знания» – «Машук». Торжественная церемония награждения пройдет 1 декабря и будет транслироваться в группе общества «Знание» в социальной сети «ВКонтакте».

«Лига лекторов» объединила людей самых разных профессий, интересов и возрастов. Среди участников конкурса преподаватели вузов, психологи, врачи, специалисты по маркетингу, коучи, бизнес-тренеры в возрасте от 19 до 60 лет. Самым молодым лектором стал 19-летний студент математического факультета Казанского федерального университета Рамиль Багавиев, который выступал с лекцией «Аксиома параллельности».

«Впереди нас ждет самый интересный этап конкурса «Лига лекторов» - очные выступления участников в московских вузах. Интересно, что 31 из 100 финалистов читает лекции социально-гуманитарной направленности, на втором месте – медиа и маркетинг, замыкает тройку лидеров тема карьеры и бизнеса. Для многих наших участников выступление на площадках топовых вузов станет дебютом. Мы рады, что за звание лектора поборются жители 40 регионов страны: среди них есть и жители мегаполисов, и жители небольших населенных пунктов – например, Ноябрьска на юге Ямала и деревни Кабицыно Калужской области. Мы всем им желаем удачи и вдохновения, с интересом будем наблюдать за выступлениями наших лучших конкурсантов.», - отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Справка о конкурсе:

Конкурс Российского общества «Знание» нацелен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний, готовых ими делиться с аудиторией. Всего было зарегистрировано 2553 уникальные заявки из 80 регионов России. Конкурс проходит по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг на сайте.

100 участников финального этапа были определены по итогам коротких 15-минутных выступлений 500 региональных лекторов – их оценивали жюри и слушатели. В полуфинале конкурса лекторы из 73 регионов России прочитали лекции по самым разным темам от прикладных знаний по психологии и построению карьеры до научных исследований.

Более половины полуфиналистов люди до 35 лет – это студенты, школьные учителя, преподаватели вузов, ученые, журналисты, блогеры, педагоги. Почти треть видеоматериалов (33%) была прислана по направлению «Социально-гуманитарные науки» – лекции на темы истории, философии, политологии, социологии, психологии, логики. На втором месте лекции по направлению «Карьера и бизнес» (27%): финансовая грамотность, тайм-менеджмент, лидерство, построение карьеры. Третий результат по числу полуфиналистов заняла номинация «Медиа и маркетинг» (11%).

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). В 2016 году Общество было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир. Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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