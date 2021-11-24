Шойгу: В 52 субъектах России для студентов станет доступной военная подготовка

В ближайшее время в гражданских вузах России планируется создать еще восемь военных центров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вместе с региональными органами власти и непосредственно вузами мы проработали возможность формирования ряда новых военных учебных центров по всей стране. В результате количество субъектов Российской Федерации с доступной для студентов военной подготовкой увеличится с 45-ти до 52-х. Сегодня примем решение об их создании, если, естественно, сочтем это возможным по уровню готовности, - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

Он напомнил, что в Послании Федеральному Собранию президент России подчеркнул важность развития военного образования – как на основе военных вузов, так и на базе военных учебных центров.

По словам замминистра обороны России Николая Панкова, за пять лет уже созданы 28 учебных центров для военной подготовки студентов, а по итогам конференции между министерством и ректорским сообществом "принята декларация и утвержден план-график, которые легли в основу нашей дальнейшей работы в этом направлении".

В ближайшее время в гражданских вузах России планируется создать еще восемь военных центров. Они откроют свои двери в Брянском государственном инженерно-технологическом университете, Оренбургском государственном университете, Северо-Восточном федеральном университете имени Аммосова (Якутск), Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва), Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (Калининград), Тверском государственном техническом университете, Курганском государственном университете, Югорском государственном университете (Ханты-Мансийск).

Все перечисленные вузы уже в ближайшее время смогут дать армии необходимых специалистов. Но на этом в Минобороны не собираются останавливаться: в перспективе общее количество военных учебных центров увеличится до 104.

- Кроме привычного для нас обучения офицеров запаса развернут новый вид военной подготовки – сержантов, старшин, солдат и матросов. Сформированы единые структурные подразделения – военные учебные центры, что повысило управляемость и качество учебного процесса, - отметил Панков.

Замминистра также привел такой пример: в 2021 году впервые студенты военного учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения (Хабаровск) получили практику на объектах реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

- В следующем году этот уникальный опыт получит дальнейшее развитие, - сказал Панков и уточнил, что военную подготовку в России сегодня проходят более 63 тысячи студентов.