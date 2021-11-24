Юлия Снигирь не прочь «повысить квалификацию»

Актриса Юлия Снигирь. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Одна из главных бед российского кино - недостаточное количество профессионалов. Сценаристов, режиссеров, даже актеров. В принципе, об этом догадывались многие зрители, регулярно сталкивавшиеся с не лучшими образцами отечественного киноискусства. Но теперь наконец появилась надежда, что ситуация изменится в лучшую сторону: в Высшей школе экономики открывается Институт кино.

В чем его принципиальное отличие, например, от ВГИКа - так это в том, что не будет «мастерских», в которых пожилой кинематографист делится с начинающими секретами профессии. Этот подход сегодня выглядит устаревшим. Ну действительно, как человек, всю жизнь снимавший комедии, сможет научить студентов делать фэнтези вроде «Игры престолов»? Как артхаусный режиссер, не вылезающий с кинофестивалей, объяснит секреты успеха блокбастеров?

Основатель и директор института, крупнейший российский продюсер Александр Акопов, взял за основу принципы, по которым студентов учат в киношколе Южной Калифорнии. К преподаванию в российском Институте кино привлечен Дэвид Говард, один из крупнейших в США педагогов по сценарному мастерству. Собственно, в Институте для начала будут готовить педагогов, а потом каждый из прошедших курс преподавателей будет заниматься со студентами. Расчет предполагается простой: один педагог на шесть учеников. Это позволяет добиться куда лучших результатов, чем пропорция «один педагог на сорок человек».

Студены будут изучать классическую теорию драматургии и кинопроизводства, однако гораздо больше времени уделят практическим занятиям. За четыре года каждому студенту предстоит разработать около 400 сцен. Это необходимо, чтобы научиться понимать логику сценария и психологию зрителя (которого нужно прежде всего заинтересовать первым эпизодом фильма, а потом удерживать внимание, искусно развивая сюжет). Зрители проникаются историей, если авторы фильма не предлагают им очевидных решений - и этих очевидных решений в Институте кино тоже научат избегать.

Продюсер Александр Акопов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Институт начнет работать весной следующего года в двух направлениях: сценарно-режиссерско-продюсерское (бакалавриат и магистратура) и актерское (специалитет). В бакалавриате, магистратуре и на специалитете предполагается по 25 платных мест, в магистратуре, кроме того - еще 25 бюджетных. Создатели Института кино считают, что при поступлении еще трудно сказать, кем будет работать будущий специалист - сценаристом, продюсером или режиссером. Поэтому специализацию будут предлагать лишь на старших курсах, после освоения базовых дисциплин, после того, как человек начнет полностью ориентироваться в мире кинопроизводства.

Презентацию в «Вышке» посетило много известных людей: режиссеры Тимур Бекмамбетов и Джаник Файзиев, продюсеры Игорь Мишин, Анатолий Максимов и Сергей Сельянов… А еще, например, актриса Юлия Снигирь - она сказала, что «пробралась сюда с корыстным расчетом — чтобы поступить на курсы повышения квалификации». Актерским мастерством в Институте кино, к слову, будет заниматься Светлана Ефремова, декан факультета драматического искусства в университете штата Калифорния — Фуллертон. Она собирается использовать не только классическую систему Станиславского, но и актерскую технику, разработанную Сэнфордом Мейснером - крупнейшим актерским театральным педагогом, чьи труды до сих пор даже не были переведены на русский. А еще, например, технику движения и работы с телом, созданную выдающимся японским театральным режиссером Тадаси Судзуки (опять же, в России мало известным). Кроме того, особое внимание будет уделено взаимоотношениям актера и камеры - тому, о чем раньше задумывались далеко не все преподаватели. Обучение будет частично вестись на английском языке - то есть Шекспира будут читать и играть в подлиннике. Судя по всему, актерам, прошедшим эту школу, не придется потом доучиваться в процессе съемок фильмов, так, чтобы их пробы и ошибки были заметны на экранах всей стране. Неудивительно, что все это заинтриговало Юлию Снигирь, а еще, например, ее коллег Никиту Ефремова и Анну Михалкову - те прислали видеопоздравления, в которых выразили даже легкую зависть по отношению к будущим студентам Института кино.

В работе Института кино примут участие серьезные специалисты. Заместителем директора стал Вадим Горяинов, продюсер, работавший на множестве фильмов и сериалов — от «Стиляг» до «Географ глобус пропил», от «Гостиницы «Россия» до «Ночных стражей». Еще одним заместителем директора (и академическим руководителем) станет Дмитрий Котов, сооснователь Высшей школы кино «Арка». В деятельность Института будут включены и Сельянов, и Бекмамбетов, и Мишин, и режиссер Валерий Тодоровский, и генеральный продюсер крупнейшей компании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян, и еще многие профессионалы.