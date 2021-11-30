Болит спина: как помочь, а не навредить?

Фото: Shutterstock

Сухая статистика ВОЗ говорит, что почти 80% населения Земли страдают от боли в спине.

Эти данные были собраны во время масштабного исследования «Глобальное бремя болезни», длившегося 23 года. В исследовании были отражены все виды боли, которые существенно влияли на качество жизни. И выяснилось, что боль в пояснице – на первом месте, боль в шее – на четвертом, мигрень – лишь на шестом.

Ученые, проводившие исследование, также установили, что в большинстве случаев боль в спине связана с нашим образом жизни. Виноваты чрезмерные или неправильные физические нагрузки, сидячий образ жизни, переохлаждение, ожирение, стресс. Также специалисты отмечают, что боль в спине может быть следствием тяжело перенесенных вирусных заболеваний (включая ковид). Увы, статистика также неумолимо сообщает о том, что большая часть людей (70%) предпочитают самолечение и лишь 25–30% обращаются к специалисту, испытав приступ боли в спине.

Когда боль выбрасывает «красный флаг»

Предпочитая перетерпеть боль, мы откладываем визит к специалисту, и не подозреваем, что, замалчивая проблему, лишь вредим своему здоровью. Боль в спине – это не диагноз, а лишь симптом, который может сигнализировать о развитии того или иного заболевания.

В диагностике боли существует такое понятие, как «красные флажки». Это симптомы опасных заболеваний, среди них:

· возникновение боли (особенно периодически) в возрасте менее 20 или старше 55 лет,

· перенесенная в недавнем прошлом травма спины,

· нарастание боли с течением времени,

· отсутствие облегчения боли или ее усиление после пребывания в положении лежа,

· перенесенные онкологические заболевания,

· длительный прием глюкокортикостероидов, в том числе в виде ингаляций,

· злоупотребление наркотическими препаратами,

· лихорадка (или постоянно повышенная небольшая температура – до 37,5),

· необъяснимое снижение массы тела.

При одном или нескольких вышеописанных симптомах важно обратиться к специалисту. Для выявления основной причины может быть назначено дополнительное обследование – например, УЗИ, рентген, МРТ, КТ.

Почему не помогает то, что помогло соседу?

Еще одна большая ошибка – рассчитывать, что поможет то же самое средство, что помогло знакомому, соседу, даже близкому человеку. Во-первых, вы не знаете степень интенсивности боли (каждый оценивает ее по-разному), во-вторых, очень многое зависит от места локализации. В-третьих, большинство препаратов, продающихся без рецепта, обладают временным эффектом и зачастую просто облегчают боль.

Фото: Shutterstock

При этом существует специальная комбинация препаратов, которые могут помочь при острой и хронической боли. Кстати, исследования показали, что у пациентов, принимающих именно сочетанную терапию, интенсивность болевого синдрома в покое снижается на 80%, а в движении – на 77%. В такую комбинацию, которая является «золотым стандартом» лечения, входят препараты класса НПВС – они снимают болевой синдром и обладают противовоспалительным эффектом, а также миорелаксанты, которые купируют мышечный спазм и убирают излишнее напряжение в мышцах. Специалист поможет грамотно подобрать нужные препараты с учетом возраста, длительности боли, а также «пропишет» оптимально работающую пару препаратов класса НПВС и миорелаксантов (например, комбинацию ацеклофенак плюс толперизон). Заметьте, что нам, потребителям, названия действующих веществ препаратов ни о чем не говорят. Однако специалист точно знает, какие формы препаратов для вас подойдут лучше. Ведь едва ли не каждый год на фармрынке появляются новые, более действенные средства, которые даже при однократном приеме действуют целый день. Так, например, специалист может выписать рецепт на миорелаксант с действующим веществом толперизон, у которого совсем недавно появилась пролонгированная форма, которая подразумевает прием одной таблетки в сутки вместо трех.

Помните, что у специалиста, как и у вас, основная цель – быстрее купировать болевой синдром для того, чтобы вы могли вернуться к нормальному и активному образу жизни. Именно у специалиста вы можете получить полноценную консультацию и рецепт на «работающие со спиной» препараты.

Движения, которые могут навредить, и как их исправить

После того как будет купирован болевой симптом, специалист может посоветовать лечебную физкультуру. Но часто мы форсируем события, пытаясь побыстрее избавиться от боли: кажется, сделаешь пару упражнений – и станет легче. Вместе с тем «резкие» движения могут быть опасны и значительно ухудшить состояние и так уже весьма «пострадавшей» спины.

Какие упражнения могут навредить:

1. Скручивания вправо-влево.

Такие упражнения рекомендуют фитнес-тренеры тем, кто хочет добиться тонкой талии. Но для людей с больной спиной скручивания могут быть опасны: при слабой спине, то есть нетренированных мышцах, можно вызвать резкую боль. В этом упражнении задействованы глубинные мышцы поясничного отдела. А они чаще всего совсем не развиты, поэтому из-за резкого притока крови могут отозваться острой болью.

Что делать: начните с плавных и неглубоких наклонов влево-вправо, скользя руками по внешней стороне бедер. Это поможет размять мышцы, обеспечивая нужный приток крови.

2. Запрокидывание головы

Если болит шейный отдел и верхняя часть спины, мы автоматически пытаемся размять эти «страдающие» участки, запрокидывая голову назад или резко поворачивая из стороны в сторону. Но при резком движении назад мы рискуем узнать, что такое «синдром Сикстинской капеллы». Часто, разглядывая расписные потолки капеллы, люди падали в обморок. Происходило это из-за снижения кровотока по позвоночным артериям. Если же у вас есть шейный остеохондроз, то кровоток и без того может быть нарушен, а запрокинув голову, вы его окончательно прекратите.

Что делать: плавно наклонять голову влево-вправо, стараясь максимально дотянуться ухом до плеча. Делать полукруг (только вперед!). Можно встать, максимально распрямив позвоночник, и очень аккуратно начать опускать голову вперед, ощущая, как раздвигается каждый позвонок.

Фото: Shutterstock

Помните: только правильная терапия и правильные упражнения помогут быстрее восстановиться и вернуться к привычной жизни. Если вас беспокоит больная спина, не стоит ждать чуда, а лучше обратиться к специалисту. Это сэкономит нервы и время для восстановления вашей спины.