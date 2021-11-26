KP.RU запускает новогодний онлайн-марафон

До Нового года остается чуть больше месяца, так что самое время не только украшать дом, но и подводить итоги уходящего года!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
До Нового года остается чуть больше месяца, так что самое время не только украшать дом, но и подводить итоги уходящего года! Наши эксперты-психологи расскажут, как правильно анализировать успехи и неудачи, как правильно загадывать желания и как настроиться на успех в будущем году.
Смотрите наши трансляции в группе «Комсомольская правда» в «Одноклассниках» каждый четверг до конца года.
25 ноября, 18:00
Тема: Как правильно подводить итоги года
Спикер: Ксения Бекенова, психолог, практикующий методы экзистенциального анализа в терапии
2 декабря, 18:00
Тема: Как подготовиться к встрече года Тигра
Спикер: Татьяна Лукашевич, астролог, предсказавшая пандемию
9 декабря, 18:00
Тема: Как украсить дом к Новому году быстро и недорого
Спикер: Василиса Щербина, блогер, автор кулинарной книги
16 декабря, 18:00
Тема: Как загадывать желания, чтобы они сбывались
Спикер: Анна Львова, журналист, коуч-тренер
23 декабря, 18:00
Тема: Как создавать детям новогоднее настроение в 21-м веке
Спикер: Морозе Азалия Зинатуллина, психолог, руководитель проекта «Родительский университет»
29 декабря, 18:00
Тема: Как настроиться на успех в 2022 году
Спикер: Денис Долгов, кандидат. мед.наук, клинический психолог, гипнолог