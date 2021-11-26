ОК запустили сервис «Воспоминания» и персональные ролики ко Дню матери

ОК приурочили запуск ко Дню матери: в преддверии 28 ноября пользователи, которые ранее отмечали своих мам на фотографиях, получат персональные ролики с этими снимками.

ОК приурочили запуск ко Дню матери: в преддверии 28 ноября пользователи, которые ранее отмечали своих мам на фотографиях, получат персональные ролики с этими снимками.

С помощью технологии распознавания лиц алгоритмы ОК автоматически выберут памятные снимки, на которых была отмечена мама, откадрируют их и создадут мини-фильм. При желании пользователи смогут поменять название видео, порядок фотографий или убрать неудачные кадры. Готовым слайд-шоу можно будет поделиться с друзьями в ленте новостей и поздравить маму с праздником.

В ближайшее время сервис «Воспоминания» станет доступен всем пользователям на витрине мини-приложений в ОК. С его помощью пользователи смогут создавать и редактировать слайд-шоу из ранее опубликованных фотографий в своих личных профилях и выбирать для них фоновую музыку из каталога приложения. Сервис будет работать на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android.

Кроме того, ОК будут автоматически создавать и предлагать пользователям видеоролики из памятных фотографий к определенным датам. Их можно будет увидеть в ленте новостей и поделиться с друзьями.

Также ко Дню матери ОК выпустили социальный ролик «Мам, смотри!», который рассказывает о том, что мама — это главное слово в каждой судьбе и как важно не откладывать общение с самым близким человеком на потом.

Одноклассники постоянно развивают направление персонализированного контента и новые способы самовыражения пользователей. Так, 8 марта ОК запустили праздничное видео, созданное на основе алгоритмов нейросети. Его герои были автоматически выбраны из близких друзей пользовательниц на основе того, насколько активно они взаимодействуют — пишут сообщения, оставляют комментарии, ставят «классы» к публикациям, фотографиям и видео.