«Комсомольская правда» присоединяется к сбору средств на памятник Геннадию Селезневу

Геннадий Селезнев в Севастополе во время встречи с экипажем крейсера "Москва". Фото Николая Малышева (ТАСС)

6 ноября следующего года исполнится 75 лет со дня рождения Геннадия Селезнёва, яркого журналиста, государственного и политического деятеля Российской Федерации.

Селезнев был главным редактором «Комсомольской правды» в 1980-м - 1988 годах. Как раз в этот период у нас в газете впервые появился новый жанр - «Прямая линия». (Эту форму общения с народом давно уже используют многие политики, включая президента Владимира Путина.) При Селезневе у нас - в качестве приложения к газете - стал выходить первый в СССР цветной еженедельник - «Собеседник». В разные периоды Геннадий Николаевич был также главным редактором «Правды», «Учительской газеты».

Геннадий Селезнев беседует с солдатами, находящимися на лечении в Главном клиническом госпитале внутренних войск МВД России в городе Реутове. Фото Николая Малышева (ТАСС)

Селезнёв избирался депутатом Госдумы, а в 1996-м - 2003 годах, два созыва - был ее председателем. Это - годы зарождения и становления парламентаризма новой России.

- В ряду мероприятий к юбилейной дате - изготовление и установка памятника Геннадию Селезнёву на его родине - в городе Серове Свердловской области, почетным гражданином которого он является, - рассказывает председатель президиума Центрального штаба Общероссийской общественной организации «Россия», создателем и лидером которой был Геннадий Селезнёв, Анатолий Усов. - Одна из улиц города носит его имя. Здесь Геннадий Николаевич родился и провел первые годы детства.

Геннадий Селезнев на праздновании своего 55 летия с подарком от друзей. Фото: Николай Малышев

Идею установки памятника поддержала и вдова Геннадия Селезнёва - Ирина Борисовна.

- Мой муж любил приезжать в родной город, там его помнят и знают, - рассказала она в интервью «Комсомольской правде». - Если памятник там поставят - это будет вполне логичным и уместным.

- Считаем правильным, если памятник Геннадию Николаевичу будет изготовлен и установлен на народные деньги, за счет добровольных пожертвований. - продолжает Анатолий Усов. - Обращаемся к скульпторам и творческим организациям и союзам с предложением принять участие в конкурсе на лучший проект памятника Геннадию Селезнёву.

НАША СПРАВКА

Работы будут приниматься к рассмотрению до 1 февраля 2022 года по адресу:

127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, дом 5, стр. 2, офис 412.

Телефоны для справок: +7(499)973-1376, моб.: +7(916)446-7250, +7(903)728-2310;

E-mail: ood_rossiya@mail.ru

Победителя определит жюри во главе с общественным деятелем Ириной Борисовной Селезнёвой.

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Информация о ходе подготовки к установке памятника будет размещаться на сайте

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Назначение платежа:

Добровольное пожертвование на создание и установку памятника Г.Н. Селезнёву в городе Серове Свердловской области. НДС не облагается.