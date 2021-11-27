Штамму коронавируса, из-за которого обвалились биржи, ВОЗ дал имя Омикрон

Омикрон впервые найден в Южной Африке 9 ноября 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вируса SARS-CoV-2 собралась на экстренное совещание, чтобы понять, какую степень угрозы несет новый вариант коронавируса из ЮАР. Как и все вирусы, коронавирус эволюционирует в сторону большей заразности. И вот, похоже, появился новый штамм, который развил множество мутаций в S-белке.

В официальном релизе по итогам экстренного совещания сообщается, что вариант B.1.1.529 или Омикрон впервые найден в Южной Африке 9 ноября 2021 года. В стране был преимущественно распространен вариант Дельта, однако в последние недели число заражений резко возросло. Медики начали искать причину и в ходе исследований был выявлен мутировавший штамм B.1.1.529. Сейчас он распространяется почти во всех провинциях Южной Африки.

ЕСТЬ РИСК ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ

Этот вариант имеет большое количество мутаций, сообщают в ВОЗ, некоторые из которых вызывают беспокойство. Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом.

ШТАММ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ПО ОШИБКЕ ПЦР-ТЕСТА

Новый штамм можно обнаружить при помощи одного из ПЦР-тестов (какого, в релизе не сказано). Маркером Омикрона становится неспособность теста обнаружить один из трех генов-мишеней (медики называют это «отсев гена S» или «сбой целевого гена S»). Используя этот подход, вариант Омикрон может быть обнаружен быстрее, не дожидаясь секвенирования.

ШТАММ "ВЫЗЫВАЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ"

Техническая консультативная группа по эволюции вируса рекомендовала ВОЗ признать штамм «вариантом, выбывающим озабоченность». По терминологии Всемирной организации здравоохранения, эта категория означает, что штамм характеризуются повышенной скоростью передачи, а также ростом вирулентности (количеством частиц, необходимых для заражения), Кроме того, не исключено, что он способен изменять клинические проявления болезни и снижать эффективность вакцин.

Обеспокоивший планету вариант вируса SARS-CoV-2 B.1.1.529 получил имя Омикрон. Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии, ВОЗ рекомендовал странам усилить меры эпидемиологического надзора.

В ВОЗ напоминают о необходимости сохранять такие меры безопасности, как ношение масок, гигиена рук, физическое дистанцирование, улучшение вентиляции помещений. Медики советуют избегать места массового скопления людей и призывают вакцинироваться.

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