Вера Брежнева рассказала об интимных вопросах, который ей задавали на кастинге в «ВИА Гру»

Вера Брежнева. Фото: Инстаграм.

Вера Брежнева была самой яркой звездой группы «ВИА Гра». Певица ушла из девичьего коллектива и отправилась в сольное плавание больше десять лет назад, но до сих пор с удовольствием вспоминает тот период. В шоу «Вечерний Ургант» Брежнева призналась, что на кастинге в группу всем претенденткам, в том числе и ей, задавали интимные вопросы. Вера отвечала на них, не смущаясь, поскольку была уверена в себе. Ей очень была нужна эта работа, ведь, по ее словам, в «ВИА Гру» она хотела попасть не в погоне за славой, а из-за безденежья.

- Я ехала и знала, что я тот самый человек, была уверена в себе. На кастинге мне задавали много каверзных вопросов: замужем ли, сколько детей, из какой семьи, где родилась, снималась ли в порнофильмах? Все вопросы не помню, это было 19 лет назад, в конце концов, - рассказала 39-летняя певица в шоу Первого канала.

По словам Веры, она нисколько не жалеет о работе в группе. Напротив, с гордостью вспоминает годы работы в коллективе.

- Есть люди, которые от своего прошлого бегут, открещиваются, а я все, что делала - делала с удовольствием, с любовью вспоминаю тот период, когда была в группе, - призналась Брежнева.

Экс-участницы самого сексуального трио Вера Брежнева и Надежда Грановская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вера ушла из «ВИА Гры» в 2007 году. С тех пор она делает успешную сольную карьеру. Восемь лет назад она вышла за основателя группы и своего продюсера Константина Меладзе. Отношения Брежневой и Меладзе начались, когда композитор был глубоко женат, а Вера еще пела в «ВИА Гра». Даже свадьба певицы с украинским олигархом Михаилом Киперманом не заставила ее забыть продюсера.

Ранее Вера рассказывала, что из-за сложного гастрольного графика и работы они с мужем редко видятся.

- После притирки поняла, что хочу связать с ним жизнь. Во время притирки такой мысли не было. С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились реально сложно. К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие. Из-за того, что мы редко видимся — каждая наша встреча долгожданная. Есть о чем поговорить, есть что рассказать друг другу, - говорила Брежнева.

Меладзе и Брежнева живут на три страны – Россию, Украину и Италию. Супруги работают в Москве, отдыхают в Италии и часто бывают на Украине (младшая дочь звезды Сара учится там в школе). Недавно Меладзе приобрел в Киеве шикарные апартаменты площадью 206 квадратных метров, расположенные в элитном жилищном комплексе. В России у Брежневой есть дом в Подмосковье в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в 19 километрах от МКАД. Площадь двухэтажного особняка - 400 квадратных метров. Также у супругов есть дом у моря в Италии, в провинции Тоскана в коммуне Форте-деи-Марме. В 2015 году Вера и Константин сыграли там свадьбу – их расписал лично мэр города.