Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 ноября 2021 14:50

Новый выпуск программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»

Подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тема двадцать седьмого выпуска: Как стать лидером?

Тема двадцать седьмого выпуска: Как стать лидером?

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема двадцать седьмого выпуска: Как стать лидером?

Ведущие: Анджелина Трошина, Юлия Голдовская, Иван Ковнацкий

Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Специальный гость студии — психолог Анна Девятко

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»

ОбразованиеКАРТИНА ДНЯ