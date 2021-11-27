Тема двадцать седьмого выпуска: Как стать лидером?

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема двадцать седьмого выпуска: Как стать лидером?

Ведущие: Анджелина Трошина, Юлия Голдовская, Иван Ковнацкий

Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Специальный гость студии — психолог Анна Девятко

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

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