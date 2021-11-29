Врач назвала три самых эффективных растительных средства, которые помогут пережить осень и зиму без простуд

Инесса Миненко, профессор кафедры восстановительной медицины Сеченовского университета. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Чтобы пережить осень и зиму без простудных заболеваний, нам нужно укреплять иммунитет. Помочь в этом могут растения. В первую очередь - лимонник, эхинацея пурпурная и чеснок, - рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры восстановительной медицины Сеченовского университета Инесса Миненко (https://www.sechenov.ru/univers/all/4228/). Эксперт выступила с лекцией в рамках интерактивной школы по обучению искусству фито- и ароматерапии «Ароматы и травы здоровья: как помочь иммунитету», которую организовала «Комсомолка» вместе с АНО «Ноосфера».

ПОМОЩНИКИ С ДАЧНОЙ ГРЯДКИ

- Китайский лимонник наверняка у многих растет на даче, большинство из вас его видели. Это двудольное растение семейства лимонниковых является очень сильным тонизирующим средством. Повышает трудоспособность, уменьшает проявления гипотонии (пониженного артериального давления. - Ред.). В качестве лекарственного сырья используется непосредственно плод и семя китайского лимонника, - поясняет Инесса Миненко.

Эхинацея пурпурная - двудольное растение семейства астровых. Оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее действие, выводит из организма радионуклеиды и токсины. Эхинацею выращивают в Молдавии, на Украине, в Белоруссии она растет в очень большом количестве, рассказывает эксперт. С лечебной целью используются корни и цветки.

Чеснок всем известен. «В первую очередь он борется с авитаминозом, улучшает состояние сосудов, нормализует обмен веществ, - радует доктор Миненко. - Если вы съедаете по одной дольке чеснока в день, то сами себе помогаете быть здоровыми. Еще один вариант - залить несколько долек стаканом горячей воды, настоять 30-40 минут и капать в нос и полоскать горло. Это будет работать и как антисептическое, и как фитонцидное средство (фитонциды - биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий. - Ред.)», - добавляет врач.

ЕСЛИ ВАС ЗАМУЧИЛ КАШЕЛЬ

Если избежать простудной инфекции не удалось и начался кашель, либо обострилось хроническое заболевание верхних дыхательных путей, помогут растения с отхаркивающим действием. Инесса Миненко перечислила самые эффективные из них:

- мать-и-мачеха: в качестве отхаркивающего и смягчающего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей применяется настой листьев, отвар;

- алтей: используются корни для приготовления лекарственных форм в виде сухого порошка, холодного настоя, сиропа, жидкого и сухого экстракта;

- тимьян ползучий: настой травы и жидкий экстракт используется в качестве отхаркивающего, бактерицидного средства при бронхитах, заболеваниях верхних дыхательных путей, а также в качестве болеутоляющего средства при радикулитах и невритах;

- солодка: самое мощное отхаркивающее растительное средство, произрастает во всей средней полосе России.

ПРОТИВ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ

- Еще одна группа растений обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, - продолжает Инесса Миненко. К этой группе относятся:

- ноготки лекарственные. «Это всем известное средство, которое растет у нас в садах и огородах. Фитопрепарат, изготовленный на основе календулы, оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, снижает рефлекторную возбудимость, обладает бактерицидным свойством в отношении ряда возбудителей, особенно, стафило- и стрептококка», - поясняет эксперт;

- лук репчатый. Одно из самых простых и самых доступных фитосредств. Сок лука используется в виде аэрозолей при бронхолегочных заболеваниях. «Вы просто берете луковицу и выдавливаете из нее сок, - инструктирует доктор Миненко. - Затем разводите в дистиллированной воде в отношении 1 к 3. Ингаляции проводят два раза в день, по 10 мм раствора. Можно добавлять мед, чтобы вызвать более приятную реакцию, потому что луковый сок немножко пощипывает при взаимодействии со слизистыми оболочками». В листьях и особенно в луковицах очень много фитонцидов, которые подавляют патогенные микроорганизмы. Лук рекомендуется употреблять при ангине, тонзиллите и других бронхолегочных заболеваниях, советует врач;

- манжетка обыкновенная. Это средство обладает противовоспалительным, отхаркивающим, ранозаживляющим, мочегонным действием. Регулярный прием способствует снижению уровня холестерина, говорит Инесса Миненко.

В ТЕМУ

Полезные рецепты травяных чаев

Также эксперт поделилась несколькими рецептами полезных и вкусных травяных чаев.

- С листьями черной смородины.

Две столовые ложки измельченных листьев нужно залить 2-2,5 стаканами кипятка, настоять полчаса под крышкой. Такой чай укрепляет защитные силы организма в период простуды, улучшает процессы кроветворения, нормализует обмен веществ, укрепляет стенки сосудов.

- С ромашкой.

Две чайные ложки заливаем кипятком, настаиваем под крышкой. Напиток будет действовать как антисептик, устранит спазмы, улучшит пищеварение. И, конечно же, окажет отличное противовоспалительное действие.

- С малиной.

Берем цветки и листья, 1,5 стакана кипятка, настаиваем в термосе 6-8 часов. После остывания процеживаем и подслащиваем немножко, добавляем туда варенье. Также кладем дольку лимона. Такой напиток поможет сбить температуру, а также оказывает ранозаживляющее действие.

- С имбирем.

Мелко режем несколько долек корня имбиря, добавляем 2 ломтика лимона, 2-3 штучки гвоздики, 1 палочку корицы, мед по вкусу (где-то чайная ложка на стакан) и заливаем это все кипятком. Настаиваем 10 минут. Наслаждаясь таким растительным чаем, вы защищаете себя от бактерий и вирусов, укрепляете иммунную систему и заряжаетесь энергией.

Еще больше советов эксперта — в видеозаписи лекции

Проект Интерактивная школа по обучению искусству фито- и ароматерапии «Ароматы и травы здоровья: как помочь иммунитету» организован редакцией «КП» совместно с АНО «Ноосфера» на средства гранта, предоставленного Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы в рамках конкурса «Москва-добрый город», сайт проекта — www.травыздоровья.рф.