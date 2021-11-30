Победители конкурса «Твой ход» получили по миллиону рублей и путешествие от «Норникеля»

Фото: Леонард Соловатов

В течение трех дней они должны были ответить на мегавызовы, важные для российской молодежи, и спроектировать университет будущего.

Сначала конкурсанты по своему выбору распределились по восьми факультетам: карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, отношений и психологического здоровья – и проходили конкурсные испытания. В заключительный день команды разных факультетов защищали созданные проекты перед жюри.

«Эксперты, которые присутствуют на площадке, говорят очень полезные вещи, которые заставляют нас более качественно работать над своим проектом и задумываться над какими-то глобальными вещами», – отметила студентка из Новосибирска Екатерина Шаповаленко. «Очень приятно, что мы имеем возможность в рамках этого конкурса получать консультации практически в любой момент, и нам готовы помочь, чтобы мы сделали самый классный проект».

Фото: Леонард Соловатов

Также на площадке «Сириуса» присутствовали руководители российских вузов, сотрудники государственных органов и партнеры конкурса, которые были максимально открыты для диалога и активно делились со студентами жизненным и профессиональным опытом.

«Я думаю, что в следующем сезоне мы будем еще расширять линейку партнеров», – сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров. «Мы видим интерес, который был проявлен к решению кейсов, например, совместно с «Норникелем». Когда компания предлагала студентам решить задачи, связанные с реновацией города Норильска. Это действительно интересная, классная повестка».

«Покорение Арктики и создание там комфортных условий для работы и жизни – это проект, который длится много десятилетий в нашей стране», – подчеркнула Лариса Зелькова, старший вице-президент компании «Норникель». «Мне кажется, что у нынешнего поколения тоже есть амбиции покорять, делать лучше, строить новое. И «Норникель», как никто другой, может предоставить такую уникальную возможность».

Стоит отметить, что наиболее активные финалисты сразу влились в процесс и начали уже на месте узнавать у приглашенных гостей о возможности стажировок в таких крупных компаниях как «Норникель», «Росатом», РЖД и другие.

Фото: Леонард Соловатов

«Ребята просят больше программ работы с работодателями», – рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко после встречи со студенческим советом конкурса. «И мы сейчас думаем, чтобы в программу полуфинала следующего года включить короткие стажировки в компаниях-партнерах, госорганах, общественных организациях, в зависимости от того, что выберут сами ребята».

Всего за попадание в финал «Твоего Хода» с апреля боролись более 560 тысяч студентов.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, это превзошло все ожидания. «Ребята познакомились друг с другом, попробовали себя в какой-то новой, необычной роли, предложили новые подходы к развитию университетов. Я уверен, что они стали сильнее и будут успешны в дальнейшем».

Фото: Леонард Соловатов

Конкурс «Твой Ход» стал отличной площадкой для самых целеустремленных и амбициозных студентов России и предоставил им возможность отточить свои навыки и получить поддержку инициатив.

На торжественной церемонии закрытия сюрприз ждал не только обладателей денежных призов, но и двух финалисток «Твоего Хода». Им сделали предложение руки и сердца, на которые девушки ответили согласием.

Затем, как и было заявлено, ведущие объявили имена 200 лучших студентов. Они получили по 1 миллиону рублей и ценные подарки от партнеров – одним из них стало путешествие от «Норникеля» на Плато Путорана для 10 лучших конкурсантов.