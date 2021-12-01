Как Алена Апина сочинила «Бухгалтера» и какие интриги плелись в Атлантиде

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Динара Березина

«Секс - это здорово!»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Однажды к Динаре Березиной (практикующему гинекологу, сексологу, главврачу частной клиники) на прием пришла женщина и робко попросила выписать «таблетки для усиления либидо». Чтобы с мужем, с которым она провела в браке семь лет, у нее все было «как раньше». Динаре пришлось разочаровать пациентку: таких таблеток до сих пор не придумали, с женским либидо все не так просто. Усиливать его нужно другими способами. Какими?.. В этой книге Динара отвечает на этот вопрос и еще на десятки других, которые возникали и у ее пациенток, и у тех, кто так и не осмелился прийти к сексологу на прием. (А женщин, нуждающихся в советах, только в России сотни тысяч!) «Можно ли забеременеть, если сперматозоиды плавали в ванне, которую я принимала?», «Где находится точка G и что это вообще такое?», «Как подготовиться к первому сексу с новым мужчиной, что нужно знать, как себя вести?», «Как справиться с ПМС и почему у меня он проявляется депрессией и диким раздражением, а у подруги - только легкой меланхолией?», «Как понять, хороший мне попался гинеколог или плохой, а вдруг мошенник, пытающийся вытянуть деньги?», «Как тренировать интимные мышцы?» (а соответствующие упражнения, по мнению Динары, не помешают и юным девушкам, и беременным, и женщинам на пороге климакса, и дело тут вовсе не в эротике). В общем, обо всем, что вы хотели знать о сексе и женском здоровье, Динара вам расскажет мягко, убедительно и ласково.

Марика Кравцова

«Мама, хочу есть!»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Телеведущая Марика Кравцова начинает книгу со слов: «Мало что меняет жизнь так, как появление детей». У самой Марики их двое, а книга посвящена тому, как их кормить (ее подзаголовок - «Энциклопедия детских вкусов»). «Питание - один из немногих «рычажков» здоровья, который я в состоянии легко подкрутить и в ту и в другую сторону. К сожалению, часто встречаются семьи, где его крутят в отрицательном направлении. Это не значит, что в тех семьях нет любви - как раз наоборот, просто там любовь выражают с помощью сладких пирогов и жареных колбасок… Вот бывает, идут по улице мама с дочкой - две совершенно одинаковые фигуры - и ты думаешь: «Гены...», но тут же здравый смысл подсказывает, что скорее это традиции питания».

Марика, конечно, старается давать детям максимально здоровую пищу (хотя пироги и колбаски она тоже готовит, просто не каждый день). В ее изумительно иллюстрированной книге, кроме кулинарных рецептов, есть интервью с диетологом и нутрициологом - они рассказывают и о том, когда нужно вводить прикорм, и о том, как самостоятельно приготовить вкусные пюре для шестимесячных детей, и о том, какие для них существуют «суперфуды». А еще - о том, как случайно не вырастить ребенка с нарушениями пищевого поведения, стоит ли беспокоиться, если малыш мало ест, как определить, что ему не хватает витаминов… Все это стоит прочесть не только молодым матерям, но и тем, кто только готовится к родам. А рецепты у Марики достаточно несложные, но приготовленные по ним блюда получаются ресторанного качества.

«Не надо стесняться. История постсоветской поп-музыки в 169 песнях»

Издательство «Институт музыкальных инициатив»

В 2011 году в журнале «Афиша» вышел один из лучших материалов за всю его историю: рассказ о 99 главных хитах постсоветской эпохи - от «Лондон, гудбай!» группы «Кар-мэн» и «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой до «Все для тебя» Стаса Михайлова и «Прованса» Елки. Давно уже нет того журнала «Афиша», а песни, которые «почему-то вызывают у людей коллективную эйфорию, ощущение, что стремление к счастью не только право, но и осуществимая прямо здесь и сейчас цель», живут до сих пор.

И не надо стесняться своей привязанности к ним: они стали саундтреком к нашей жизни. По знаменитому выражению Леонида Парфенова - тем, без чего нас невозможно представить, а еще труднее понять.

Эта книга - расширенная версия старого материала, ее редактором стал все тот же музыкальный журналист Александр Горбачев. Но теперь песен 169, а исследуемый период охватывает еще несколько лет, вплоть до 2020 года и Моргенштерна с Элджеем. Каждая глава - рассказ о том, как песня создавалась, интервью с ее авторами и (или) исполнителями. Вот композитор Виталий Окороков вспоминает, как на гастролях в Омске в семь утра в дверь его номера постучалась возбужденная Алена Апина и начала читать только что сочиненный текст «Бухгалтера». А вот Михаил Шуфутинский пытается объяснить невероятный успех «Третьего сентября» («Что-то в ней есть магическое… Игорь Николаев хорошие слова подобрал. К сердцу»). Вот Лика Стар вспоминает ощущения от первого прослушивания песни «Одинокая луна» («Это что? Это я?! Это таким высоким противным голосом я пою?!» Ну тогда, говорю, давайте ее скорее доделаем и никому никогда не покажем»)… Лучше всего покупать и читать эту книгу в электронной версии - чтобы сразу переключаться на YouTube и переслушивать песни, о которых идет речь, испытывая совершенно прустовские ощущения.

Наталья Барабаш

«Ожерелье из золотых пчел»

Издательство «Эксмо»

Наталья Барабаш, в прошлом редактор того самого еженедельника «КП», который вы держите в руках, а ныне блогер и колумнистка «Комсомолки», продолжает писать детективные романы. Книги Натальи, честное слово, ничуть не уступают в качестве детективным романам трех самых популярных российских писательниц (чьи фамилии слишком известны, чтобы их называть). Героини Барабаш - две подружки, врач и пиарщица, - в каждом романе едут куда-нибудь отдыхать, и каждый раз отдых идет насмарку: девушки ввязываются в ужасные истории с убийствами, бешеными деньгами и еще более бешеными страстями. В романе «Месть ночного никто» они посещали Таиланд, в «Острове сирен» - Амальфитанское побережье, а в «Ожерелье из золотых пчел» - Грецию. Именно те места, где за полторы с лишним тысячи лет до нашей эры произошло катастрофическое извержение вулкана Санторин, погубившее минойскую цивилизацию (бытует версия, что как раз эти края Платон потом назвал Атлантидой).

Сюжет романа крутится вокруг бесценного минойского ожерелья, найденного на дне морском юношей греческо-российского происхождения. Этот же юноша становится капитаном кораблика, на котором совершают путешествие героини в компании еще нескольких «ярко окрашенных» женщин. Но самое интересное в романе - главы, действие которых разворачивается в 1628 году до н. э.: тут Барабаш дает волю фантазии и заново придумывает Атлантиду, земной рай, который вот-вот накроет облаком пепла и стометровой волной цунами. Даже в раю находилось место сложнейшим интригам и бешеным эмоциям.

Дарья Левина

«Книга вдохновения»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Автор этой книги - мастер винтажного дизайна и рукоделия, автор пособия по атмосферной фотографии. И в своей книге она делится множеством советов: как обрести уют и покой в доме и душе в разное время года - в мае и в августе, в марте и ноябре… Даже поздней осенью и зимой она призывает не отчаиваться: «Если приглядеться, то можно увидеть особую эстетику в узорах голых ветвей деревьев и кружева инея на холодной земле. Проникнуться таинственностью ноября, увидеть красоту в увядании и безмолвии природы». В «Книге вдохновения» много кулинарных рецептов, разделенных на весенние, летние, осенние и зимние (о некоторых лакомствах, например тыквенном джеме, вы, скорее всего, никогда и не слышали, а зря). Но кроме того, тут рассказывается, как своими руками приготовить натуральный бальзам для губ или экологичное средство для уборки, как вышить воротничок или тканевый постер с зайчиком, как украшать дом к Пасхе или Новому году, как подбирать необычную, но красивую и уютную одежду к каждому сезону (Дарья - очевидная англоманка, и ее наряды напоминают о старой Британии), какие книги читать для успокоения души… В общем, она уют нашла и готова подарить его своим читательницам.