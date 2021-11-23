Онищенко - как не повторить на Новый год ковидные ошибки майских и ноябрьских каникул, которые аукаются нам до сих пор

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- .. Геннадий Григорьевич, это помощник академика РАН Онищенко. Почему бы нам сейчас не поставить такой вопрос – как нам на Новый год избежать ковидных ошибок майских каникул, которые, если верить нам с вами, аукаются нам до сих пор?

- Так майских или все-таки ноябрьских?

- И майских, может быть, и ноябрьских.

- Ну, во-первых, я бы тут выделил две группы населения.

Дело в том, что с 28-го числа, с воскресенья, начнется Рождественский 40-дневный Пост, который продлится до 7 января.

- С 28 ноября?

- Да. То есть, у нас месяц в декабре и в первую неделю января будет Пост. Те, кто его, действительно, соблюдает (а в России - самая многочисленная конфессия – православная), то здесь нам будет помощь Божья, как говорится. Потому что Пост предполагает не только воздержание от пищи. Воздержание от пищи является лишь базой - для того, чтобы умерить свою страсть, свои желания, в том числе не только плотские, но и желания, которые гордыня диктует, в плане показать себя более пафосно, как говорят на современном молодежном языке.

Это предполагает определенные ограничения, и, я думаю, они сработают на пользу…

- Дай Бог!

- …именно - в православной диаспоре нашей страны.

Ну, а все остальные, кто мало прислушивается к этим всем…

- Рекомендациям.

- …ограничениям, которые, прежде всего, положительно влияют на здоровье людей, на их психологическое, ментальное, поведенческое состояние.

Всем остальным – конечно же, - привиться.

Если кто будет привитый, вакцинированный - в те сроки, которые определены, - я думаю, особых ограничений у него (или у неё) даже и не будет. Они могут спокойно со своими семьями встречать Новый год, посещать многочисленные ярмарки или гуляния, которые, хоть и в ограниченном количестве, но будут. Могут совершить путешествие по Золотому кольцу, может быть, в более экзотические места нашей страны – в Сибирь, на Север наш российский.

Наверное, можно будет съездить на родину Деда Мороза в Вологодскую область (с соблюдением всех мер предосторожности)

Те, кто будет упрямствовать в своих заблуждениях относительно вакцинации (типа - теория заговора, что, дескать, одна забота у государства – «чипировать» их или «лишить права продолжения рода», такие у нас тоже, к сожалению, подозревающие, есть), - пусть хотя бы поберегут себя.

- Мужчины или женщины - кто больше - впадает в подозрение, что «это» влияет на функцию продолжения рода?

- В равной мере. Пусть поберегут себя - для будущих подозрений. Потому что, человеческая фантазия не ограничена, может быть, сторонники теории заговора еще что-нибудь им придумают относительно этих всех заблуждений. Ну, а если говорить серьезно…

- Да, конкретные советы?

- Я призываю всех все-таки вакцинироваться, все-таки воздержаться от поездок в зарубежные страны, прежде всего, по тем известным маршрутам (Турция, Египет, другие страны Ближнего Востока). Потому что, согласитесь, не время сейчас уезжать в такие длительные путешествия.

Ну и, конечно же, несмотря на то, что у нас, практически, первая декада января будет опять, к сожалению, так называемая - «каникулярная», особенно тем, кто занимается своим бизнесом, ну, и займитесь лучше им, не надо расслабляться.

Да и мы с вами за эти два года и так уже «назапрещались», пожили за счет государства (я имею в виду, прежде всего, бюджетников), не работали, ничего не делали.

Давайте задумаемся над судьбой нашей страны. Потому что для нас, взрослых, это сегодняшний день, а вот для наших детей и наших внуков это - их будущее.

И, если наша страна будет слабая…

- …и нездоровая.

- …и уповать на углеводородное сырье, которое, как известно, имеет свои…

- Это немножко другая тема, Геннадий Григорьевич.

- Нет, это не другая тема. Как раз если будем об этом думать, то найдем (каждый для себя) разумное поведение, которое и упасет нас от коронавируса, и позволит нам не упасть до нулевой отметки в развитии нашей экономики.

- Спасибо вам огромное, Геннадий Григорьевич.

- Вам тоже.

- Сейчас мы - в смысле, с «короной» - на плато оказались, вроде затормозилось с заболеваемостью...

- Нет таких слов – плато. Плато – это география. А волны – это мореплавание.

- А здесь что есть?

- Стабилизация уровня заболеваемости на высоких цифрах.

- Какие прогнозы, что будет дальше?

- Прогноз один. Если мы будем делать то, что нам нужно делать, - мы не только дойдем до естественного уровня распространения заболеваний, то есть опустимся… Это прежде всего прививки, те разумные ограничения необременительные, которые действуют в каждом регионе нашей страны, со своими, так сказать, нюансами определенными.

Потому что наши дети первую половину учебного года ни шатко ни валко учились, некоторые и до сих пор еще пребывают в таком квазирежиме обучения. Они, в любом случае, уйдут на каникулы в январе. Хотя, можно было бы и не делать этого, учитывая, что они…

- Нет, это мы не будем печатать, чтобы каникул лишить детей.

- Ну, понимаете, вы зря этого не будете делать. Это всегда было. Если у нас сносились (то есть, отменялись. - А.Г.) каникулы, то те, которые были, - их сокращали.

Я помню, в своем (то есть, юном) возрасте, по разным причинам (не буду вдаваться в подробности) каникулы делались более сокращенными, и никто от этого не страдал, а только приобретали - в знаниях и в более фундаментальном и надежном образовании. А сейчас этого образования… Им и не пахнет.

- С наступающим вас Новым годом, Геннадий Григорьевич.

- Каким Новым годом? До Нового года, я думаю, мы еще с вами не раз поговорим. А вот с наступающим Рождественским Постом, наверное, есть смысл поздравить. Он начнется в воскресенье.

- Спасибо вам огромное за такой полный комментарий.

- Пожалуйста.