КВН и жизнь: Жанка из «Пармы» стала режиссером, а Сангаджи - депутатом Госдумы

В начале ноября КВН исполнилось 60 лет. Сколько бы раз ни звучала фраза «КВН уже не тот», актуальности игра не теряет. Это понятно хотя бы по числу попыток конкурентов перезагружать проект под своим знаменем («Игра», «Суперлига» и проч.). Звезд КВН по-прежнему узнают на улицах и просят автографы. Но многих из них мы давно не видели на экранах. «КП» выяснила, где сейчас те, над кем мы еще совсем недавно громко смеялись.

Его Кавээновское Величество

Александра Васильевича принято хвалить в любом выпуске КВН. О нем шутят с подобострастием, подчеркивая важность и безграничное могущество бессменного ведущего.

Александра Васильевича принято поругивать в интервью с бывшими игроками, мол, и жесткий, и «был случай как закричит!».

Сам юбиляр (80 лет! Как выглядит!) всегда подчеркнуто вежлив, интеллигентен, тщательно выбирает слова и не позволяет себе обвинений и сведения счетов. Во всяком случае открыто.

Он, как египетские фараоны, стал богом при жизни, но находит в себе моральные силы своим положением не упиваться. Во времена, когда о любом мелком успехе принято кричать с ближайшего небоскреба, это странно.

Масляков сумел не просто возродить КВН в 1980-е, он создал систему, где чувство юмора вдруг стало невероятно востребованным качеством. Да, он отобрал у страны десятки хороших инженеров, педагогов, управленцев, но зато дал возможность стать популярными и востребованными сотням юмористов и авторов. До недавнего времени девяносто процентов юмористических шоу и сериалов создавалось выпускниками КВН, да и сейчас это мощнейшая кузница кадров.

В этом году у КВН появились незаконнорожденные клоны на других каналах, но даже это только добавило популярности самой игре.

Александр Васильевич, и вы, и КВН давно уже часть истории целой страны. Здоровья вам, а нам еще больше шуток!

Жанна КАДНИКОВА, 52 года («Парма»)

Жанна КАДНИКОВА.

Вульгарная пэтэушница Жанка из «Пармы» вместе с подругой Светкой (Светлана Пермякова) - один из неотъемлемых элементов выступлений пермской команды. На самом деле Жанна Кадникова - серьезный театральный режиссер с высшим профильным образованием, играла и ставила в ТЮЗе, а после КВН приступила к сериальной режиссуре. Ставила некоторые эпизоды проекта «Универ», а потом стала бессменным режиссером сериала «Реальные пацаны», выходящего в эфир уже более десяти лет. В перерыве между сезонами «Пацанов» Жанна выпустила сериалы «Бедные люди» с Ольгой Бузовой и «Улица», а еще писала сценарий к проекту «Как я встретил вашу маму». Интервью Кадникова дает редко, личную жизнь держит в секрете. Известно, что у нее есть взрослая дочь Софья.

Эндрю НДЖОГУ, 40 лет (Сборная РУДН)

Эндрю НДЖОГУ.

Кенийский парень Эндрю поступил на медфак РУДН в 1998 году, где и начал играть в КВН и добился определенных высот. По понятным причинам колоритный участник команды, неплохо говорящий по-русски, стал изюминкой выступлений и одним из главных любимцев публики. После КВН начал работать ведущим мероприятий и участвовать в юмористических проектах разного формата: «Лига наций», «Стенка на стенку», «Звезда в кубе» и других. Даже принимал участие в концертах Михаила Задорнова. Эндрю снимался во множестве комедий («Лопухи», «Беременный», «Мосгорсмех») и участвовал в youtube-проекте столичного Дептранса «Прогулки по Москве», где называл поезда МЦК «быстрой железной змеей».

Сергей СИВОХО, 52 года (Cборная ДПИ)

Сергей СИВОХО.

Ветеран движения, огромный и улыбчивый пародист и шоумен Сергей Сивохо из Донецка был украшением КВН. Хотя вообще-то имел два образования: инженера и экономиста. После игры Сергей блистал в российских телешоу «Раз в неделю», «О.С.П.-Студия», «Как стать звездой» и других. Снялся в десятке фильмов и сериалов, в том числе в роли самого себя («Моя прекрасная няня»). Он же стал креативным продюсером украинской телекомпании «Квартал 95», выпускающей и сериалы («Сваты», «Слуга народа»), и шоу. А поскольку нынешний президент Украины руководит этой же компанией, Сивохо начал пробовать себя и в политике: пытался выбраться народным депутатом (не вышло) и меньше года пытался наладить мир на востоке страны, работая советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Он призывал «понимать, прощать и просить прощения». Но после того как украинские радикалы напали на Сивохо в ходе одного из мероприятий - ударили в спину и сбили с ног, закончил с политикой в родной стране. Сергей сильно похудел (со 195 кг до 140), воспитывает сына Савву (20 лет).

А КТО ЕЩЕ

Сангаджи ТАРБАЕВ, 39 лет (Сборная РУДН)

Сангаджи ТАРБАЕВ

Харизматичный парень из Элисты был капитаном команды и уже тогда проявлял таланты руководителя. После достижения главной в КВН высоты - чемпионства в Высшей лиге - Сангаджи продолжил строить карьеру управляющего. Развив в себе продюсерские навыки, возглавил крупную кинокомпанию Yellow, Black and White, затем открыл собственную компанию My Way Productions (съемки и организация мероприятий), стал продвигать бойцов организации Fight Nights Global, поскольку имеет черный пояс по тхэквондо, а в позапрошлом году стал постоянным представителем Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации. В этом году Тарбаев избрался в Госдуму РФ, где возглавил Комитет по туризму. Сангаджи по-прежнему числится редактором Высшей лиги КВН и воспитывает двоих сыновей: Темуджина (8 лет) и Данзана (3 года).

Елена РЫБАЛКО, 48 лет («Утомленные солнцем»)

Елена РЫБАЛКО

Миниатюрная (147 см) блондинка Елена Рыбалко выступала в образе слегка растерянной девушки, над которой регулярно смеялись. Но в коллективе ее любили: она закрутила роман с коллегой Павлом Стешенко и родила ему троих детей: Николая (16 лет), Гришу (11 лет) и Клару (10 лет). Сейчас они в разводе, Елена продолжает жить в Сочи и занимается стендапом, при этом судит игры Новороссийской лиги КВН. Несколько лет назад артистка приняла участие в сочинском телепроекте «Преображение» (аналог шоу «Перезагрузка»), где вместе со стилистами поработала над внешностью.

