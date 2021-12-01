Олег Кочетков: «Развитие станкостроения пойдет на пользу России»

Олег Кочетков, депутат Законодательного собрания Пензенской области, генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой». Фото предоставлены героем публикации

Несколько месяцев назад Олег Кочетков выступил с инициативой создания в регионе станкостроительного кластера и добился того, чтобы эта идея воплотилась в жизнь. Станкостроительные предприятия положительно влияют на экономику государства, налаживают новые рынки сбыта, активно продавая свое оборудование за рубеж, а также помогают пополнять бюджеты всех уровней, а это значит, что их поддержка государству выгодна. Цель кластера – использование местных особенностей для создания и повышения конкурентоспособности регионов.

Создать его планируется на базе компании «СтанкоМашСтрой», поскольку именно она вовлекает все больше предприятий нашей страны в производство металлообрабатывающего оборудования. На данный момент потенциальными участниками кооперации могут стать 13 предприятий. Разработка официальной документации уже началась. В соответствии с изменениями, соглашение о создании промышленного кластера может заключаться не с главами субъектов РФ, а с региональными органами государственной власти, осуществляющими полномочия по реализации промышленной политики в субъекте РФ. Указанное изменение оптимизирует сроки подписания таких соглашений.

Фото предоставлены героем публикации

О преимуществах вступления в станкостроительный кластер рассказал Олег Кочетков:

- Эти компании смогут принимать консолидированное участие в государственных программах по развитию территориальных и промышленных кластеров. Тем самым, у них появится понятная и единая стратегия развития.

Также Олег Кочетков является координатором проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» в нашем регионе.

- Партия реализует в Пензенской области 12 федеральных и три региональных проекта, охватывающие практически все сферы жизни населения. «Локомотивы роста» помогут перейти региону на новый уровень развития. Цель проекта - искать и поддерживать отечественные инновационные разработки, способствовать развитию производства, импортозамещению и воспитывать новые кадры. Моя работа, как координатора в рамках «Локомотивов роста», связана со сбором и анализом предложений предприятий. Это касается конкретных проектов, которые промышленные организации хотели бы воплотить в жизнь.

АКТИВНО РАЗВИВАЕМСЯ, УСИЛЕННО РАБОТАЕМ НАД ЭКСПОРТОМ

Насыщенным выдался год и для компании «СтанкоМашСтрой».

- Несмотря на пандемию, мы активно развиваемся, усилено работаем над экспортом нашей продукции. Продукция компании «СтанкоМашСтрой» хорошо известна не только на отечественном рынке: на пензенских станках работают промышленники из Германии, Италии, Венгрии, Ирландии, Швейцарии, Дании, Монголии, стран Балтии и Казахстана. Впервые был заключен контракт на поставку токарного оборудования в Австралию, - заявляет генеральный директор компании.

Сегодня предприятие активно развивает собственное промышленное производство, внедряет инновационные технологии, выпускает конкурентноспобную продукцию, развивает инженерно-конструкторские компетенции, создает новые рабочие места. Не забывают и о будущих специалистах: ранее в стенах предприятия открылся учебный класс для студентов ПГУ технических специальностей. В марте этого года в нем состоялось первое занятие.

Осенью компания выпустила 1000-й по счету станок серии СТ 16к20, а конце октября приступила к разработке совершенно нового оборудования - СТ16А25 с длинной обработки до 1500 мм. Новое оборудование имеет жесткую цельнолитую станину, которая обеспечивает надежность и стабильность при обработке деталей. Станок устойчив к вибрациям и позволяет обрабатывать крупногабаритные детали до полутора метров.

Помимо этого, в течение всего года компания «СтанкоМашСтрой» активно участвовала в выставках и форумах, проходивших как в нашей стране, так и за рубежом.

Фото предоставлены героем публикации

… И НЕ ЗАБЫВАЕМ О ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ

Помимо всего, Олег Кочетков также является депутатом Законодательного собрания региона. И в рамках исполнения наказов избирателей за уходящий год было сделано немало.

На территории школы №9 города Пензы был уложен асфальт на беговой дорожке и стадионе. В самом здании учреждения поменяли окна. На площадке возле пензенской школы № 50 появились игровые элементы.

Парламентарий оказал финансовую поддержку проекту «Спортивная молодежь - сильная Россия!», выделив средства на оборудование площадки для игры в волейбол.

В ноябре Олег Кочетков выделил средства организацию соревнований по прыжкам в воду среди юношей и девушек.

В августе при его поддержке был проведен Фестиваль боевых искусств, посвященный 30-летию айкидо в Пензенской области.

Весной в Пензе состоялся международный турнир по теннису «Penza Cup-2021», генеральным спонсором которого стали Олег Кочетков и компания «СтанкоМашСтрой». За победу на состязании боролись 88 спортсменов, 10 из которых приехали из стран ближнего и дальнего зарубежья.

При содействии парламентария приведены в порядок дворовые территории на проспекте Победы, улицах 8 марта, Вяземского, Аустрина и других.

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Напоследок просим Олега Александровича поделиться планами на будущий год.

- Будем продолжать работу. Развивать внутренние рынки, не забывать про экспорт. Уже пятый год экспортируем 20 процентов своей продукции за рубеж. В первую очередь это, конечно же, Германия. 50 процентов всего эксперта компании приходится именно на эту страну. Да и в других сферах еще немало нужно сделать, - подчеркнул он.