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Общество1 декабря 2021 10:00

Олег Кочетков: «Развитие станкостроения пойдет на пользу России»

О своей работе в уходящем году, успехах и планах на будущее «Комсомольской правде» рассказал депутат Законодательного собрания Пензенской области, генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Олег Кочетков, депутат Законодательного собрания Пензенской области, генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой». Фото предоставлены героем публикации

Олег Кочетков, депутат Законодательного собрания Пензенской области, генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой». Фото предоставлены героем публикации

Несколько месяцев назад Олег Кочетков выступил с инициативой создания в регионе станкостроительного кластера и добился того, чтобы эта идея воплотилась в жизнь. Станкостроительные предприятия положительно влияют на экономику государства, налаживают новые рынки сбыта, активно продавая свое оборудование за рубеж, а также помогают пополнять бюджеты всех уровней, а это значит, что их поддержка государству выгодна. Цель кластера – использование местных особенностей для создания и повышения конкурентоспособности регионов.

Создать его планируется на базе компании «СтанкоМашСтрой», поскольку именно она вовлекает все больше предприятий нашей страны в производство металлообрабатывающего оборудования. На данный момент потенциальными участниками кооперации могут стать 13 предприятий. Разработка официальной документации уже началась. В соответствии с изменениями, соглашение о создании промышленного кластера может заключаться не с главами субъектов РФ, а с региональными органами государственной власти, осуществляющими полномочия по реализации промышленной политики в субъекте РФ. Указанное изменение оптимизирует сроки подписания таких соглашений.

Фото предоставлены героем публикации

Фото предоставлены героем публикации

О преимуществах вступления в станкостроительный кластер рассказал Олег Кочетков:

- Эти компании смогут принимать консолидированное участие в государственных программах по развитию территориальных и промышленных кластеров. Тем самым, у них появится понятная и единая стратегия развития.

Также Олег Кочетков является координатором проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» в нашем регионе.

- Партия реализует в Пензенской области 12 федеральных и три региональных проекта, охватывающие практически все сферы жизни населения. «Локомотивы роста» помогут перейти региону на новый уровень развития. Цель проекта - искать и поддерживать отечественные инновационные разработки, способствовать развитию производства, импортозамещению и воспитывать новые кадры. Моя работа, как координатора в рамках «Локомотивов роста», связана со сбором и анализом предложений предприятий. Это касается конкретных проектов, которые промышленные организации хотели бы воплотить в жизнь.

АКТИВНО РАЗВИВАЕМСЯ, УСИЛЕННО РАБОТАЕМ НАД ЭКСПОРТОМ

Насыщенным выдался год и для компании «СтанкоМашСтрой».

- Несмотря на пандемию, мы активно развиваемся, усилено работаем над экспортом нашей продукции. Продукция компании «СтанкоМашСтрой» хорошо известна не только на отечественном рынке: на пензенских станках работают промышленники из Германии, Италии, Венгрии, Ирландии, Швейцарии, Дании, Монголии, стран Балтии и Казахстана. Впервые был заключен контракт на поставку токарного оборудования в Австралию, - заявляет генеральный директор компании.

Сегодня предприятие активно развивает собственное промышленное производство, внедряет инновационные технологии, выпускает конкурентноспобную продукцию, развивает инженерно-конструкторские компетенции, создает новые рабочие места. Не забывают и о будущих специалистах: ранее в стенах предприятия открылся учебный класс для студентов ПГУ технических специальностей. В марте этого года в нем состоялось первое занятие.

Осенью компания выпустила 1000-й по счету станок серии СТ 16к20, а конце октября приступила к разработке совершенно нового оборудования - СТ16А25 с длинной обработки до 1500 мм. Новое оборудование имеет жесткую цельнолитую станину, которая обеспечивает надежность и стабильность при обработке деталей. Станок устойчив к вибрациям и позволяет обрабатывать крупногабаритные детали до полутора метров.

Помимо этого, в течение всего года компания «СтанкоМашСтрой» активно участвовала в выставках и форумах, проходивших как в нашей стране, так и за рубежом.

Фото предоставлены героем публикации

Фото предоставлены героем публикации

… И НЕ ЗАБЫВАЕМ О ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ

Помимо всего, Олег Кочетков также является депутатом Законодательного собрания региона. И в рамках исполнения наказов избирателей за уходящий год было сделано немало.

На территории школы №9 города Пензы был уложен асфальт на беговой дорожке и стадионе. В самом здании учреждения поменяли окна. На площадке возле пензенской школы № 50 появились игровые элементы.

Парламентарий оказал финансовую поддержку проекту «Спортивная молодежь - сильная Россия!», выделив средства на оборудование площадки для игры в волейбол.

В ноябре Олег Кочетков выделил средства организацию соревнований по прыжкам в воду среди юношей и девушек.

В августе при его поддержке был проведен Фестиваль боевых искусств, посвященный 30-летию айкидо в Пензенской области.

Весной в Пензе состоялся международный турнир по теннису «Penza Cup-2021», генеральным спонсором которого стали Олег Кочетков и компания «СтанкоМашСтрой». За победу на состязании боролись 88 спортсменов, 10 из которых приехали из стран ближнего и дальнего зарубежья.

При содействии парламентария приведены в порядок дворовые территории на проспекте Победы, улицах 8 марта, Вяземского, Аустрина и других.

***

Напоследок просим Олега Александровича поделиться планами на будущий год.

- Будем продолжать работу. Развивать внутренние рынки, не забывать про экспорт. Уже пятый год экспортируем 20 процентов своей продукции за рубеж. В первую очередь это, конечно же, Германия. 50 процентов всего эксперта компании приходится именно на эту страну. Да и в других сферах еще немало нужно сделать, - подчеркнул он.

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