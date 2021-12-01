Новый сквер и пешеходный маршрут от «Площади Ильича» и шоперы своими руками: в Москве назвали лидеров климатического развития

Одним из лауреатов премии стал проект пешеходной зоны от «Площади Ильича» до Курского вокзала. Проект: «Мосгипротранс»

Департамент природопользования и охраны окружающей среды провел «Международные климатические диалоги» в Москве. Это конференция, во время которой российские и зарубежные эксперты обсуждали изменение экономик мегаполисов и государств, чтобы сдержать рост глобальной температуры. В рамках мероприятия прошла церемония награждения конкурса «Лидеры климатического развития».

Впервые его провели пять лет назад. Итоги этого года подвели 25 ноября. На конкурс принимали экологические и климатические проекты, которые уже реализованы в России. Всего прислали 65 заявок.

Участниками могли быть частные лица (ученые, экологи, энтузиасты) и компании. Заявляли свои экологические идеи: проекты, связанные с ответственным потреблением, технологии, способные изменить мир, а также просветительские начинания.

В Москве наградили лауреатов конкурса «Лидеры климатического развития». Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Каждую из идей Департамент природопользования и охраны окружающей среды готов в будущем изучить более пристально. И, если она поможет сделать экологию столицы лучше, начать внедрять более широко. Расскажем про победителей конкурса.

Анализ эколого-энергетического вклада энергосберегающих технологий

Автор: кандидат технических наук, доцент НИУ «МЭИ», директор «Центра подготовки и профессиональной переподготовки» Сергей Гужов

Когда гуляешь по Москве, на зданиях рядом с адресными табличкам можно увидеть маркировки латинскими буквами — A, B, C и так далее. Это показатель энергоэффективности. Чем он выше, тем экономичнее дом расходует ресурсы. Это не оценка того, сколько жители или работники здания «сжигают» света и проливают воды. А показатель, который относится к коммуникациям и другим системам.

В России и мире существуют несколько методик по определению класса энергоэффективности. К сожалению, часть опираются на декларативные параметры. Например, есть светодиодное освещение или нет. А сколько в здании этого «хорошего» освещения — много или мало — некоторые методики не учитывают.

Доцент Сергей Гужов провел анализ эколого-энергетического вклада энергосберегающих технологий. Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

— Есть более продвинутые методики. Но их использование требует значительного объема данных. Часть недоступна или требует дорогостоящего обследования. Мы разработали подход, позволяющий определять класс энергоэффективности на основании только тех данных, которые являются общедоступными или могут быть быстро получены. Некоторые недостающие данные определяем, используя специально разработанную нейросеть. Кроме того, мы определяем индексы энергоэффективности и эксплуатационной надежности здания. Это позволяет более точно выявить имеющиеся резервы энергосбережения объекта, — рассказал Сергей Гужов.

Повышение энергоэффективности и надежности инженерных систем здания ведет к полезным эффектам. Для мегаполиса это сокращение потребления тепла, электроэнергии, воды, расширение возможностей развития города при высвобождении тепловой и электрической мощности, сокращение стоимости и расходов на коммунальные сети и снижение выбросов парниковых газов. Владельцам здания дешевле обслуживать постройку, а жители будут платить меньше за услуги ЖКХ.

— Определив сводные показатели здания, можно достоверно сказать, какую модернизацию целесообразно проводить, а какие мероприятия не дадут ожидаемого эффекта. Практическая польза состоит в возможности расчета как в рублях, так и в показателях надежности, энергоэффективности, экологичности, — объясняет автор проекта.

Продукт Сергея Гужова уже показал себя в деле. К нему обращаются производители энергосберегающего оборудования, энергосервисные компании.

— Особо хочу отметить использование программы в рамках проведения большой работы – подготовки обзора по «зеленым зданиям» Москвы. Был выполнен анализ реальных эффектов, затрат, выявление преимуществ и недостатков.

«От Москвы две версты»

Авторы: коллектив «Мосгипротранса» (Ольга Шмидько, Алина Иванова, Константин Каунов, Дмитрий Юденок)

В номинации «Экология и город» победила градостроительная концепция. В парке у метро «Площадь Ильича» стоит верстовой столб 1783 года с сохранившейся исторической надписью: «От Москвы две версты». Указанные две версты (около 2,1 км) приводят точно к Курскому вокзалу. В институте «Мосгипротранс» решили, что на этом пути необходим пешеходный историко-культурный маршрут.

— Сейчас единственная пешеходная связь между двумя точками — вдоль загруженной автомагистрали. Уровень ее комфорта и безопасности далек от желаемого. Территория, которую концепция предлагает в качестве альтернативного пути, обладает большим потенциалом. Здесь знаковые объекты: ДК «Серп и Молот», Спасо-Андроников монастырь, Artplay и бизнес-квартал Arma. Их может соединить пешеходно-рекреационный маршрут. Он будет включать в себя зоны отдыха, спортивные площадки, озелененные пространства, велодорожки, — рассказали «Комсомолке» победители номинации.

Так можно преобразить зеленый сквер у станции «Серп и Молот». Проект: «Мосгипротранс»

Авторы идеи также разработали проект парка «Серп и молот» вблизи одноименной ж/д платформы и станции «Площадь Ильича».

— Предлагается создание новых зон для спокойного отдыха – рядом с существующим памятником Ленину размещается амфитеатр, а между деревьев на озелененных участках появляются необычные малые архитектурные формы в виде гигантских камней. Есть варианты и для более активного времяпрепровождения – теперь в парке можно будет найти и детскую площадку, и зону с теннисными столами, а также скейт-зону. Огромные арт-объекты в виде серпа и молота, выполненные в кортеновской стали – художественная и смысловая особенность проекта. Важная отсылка к истории места – металлургический завод «Серп и Молот», одно из ключевых явлений в градостроительном и архитектурном развитии района.

Авторы учли, что если проект когда-нибудь получит воплощение, то все можно сделать с максимально деликатным подходом к экосистеме парка. Березы, ели, липы – характерные для средней полосы России, сохраняются. Среди нововведений – высадка и создание ландшафтных композиций из луговых трав и цветов (овсяница, кипрей узколистный, лютик, мята, лен, тюльпаны и т. д.). Они создадут настоящий природный уголок.

«Школа утилизации: электроника» и «Высшая школа утилизации»

Авторы: «Самсунг Электроникс Рус Компани»

Победитель в номинации «Экология и бизнес» представил проекты, которые направленный на защиту окружающей среды и поддержку циклической экономики.

— С помощью экологических программ Samsung Electronics жители Москвы могут внести свой вклад в защиту экологии, отдать электронный мусор на переработку или подарить новую жизнь отслужившим устройствам. Постоянный пункт приема электронного мусора действует в Москве в экоцентре «Сборка» (Ленинградский пр-т., 80, корп. 25), экобоксы для мобильных устройств расположены в фирменных сервисных центрах, а участвовать в программе Galaxy Upcycling можно прямо из дома: требуется только интернет, старый гаджет и желание сделать мир более экологичным, — рассказали в компании.

В рамках программы «Школа утилизации: электроника» органы власти, бюджетные организации и обычные пользователи могут бесплатно отправлять на переработку любую электротехнику — от смартфонов, проводов и наушников до пылесосов, стиральных машин и электроинструментов. Собранные устройства перерабатываются на предприятиях Фонда рационального природопользования в Подмосковье и в республике Мордовия.

В компании убеждены: внедрение практик устойчивого развития на каждом этапе производства имеет решающее значение для минимизации негативного воздействия на окружающую среду и созданию лучшего будущего для общества во всем мире и следующих поколений.

«Экосумки своими руками»

Авторы: ученики и педагоги ГБОУ школы № 922

Можно по-разному относиться к школьным проектам на серьезных конкурсах. Но идея учениц 922-й школы заставляет задуматься не только их сверстников, но и взрослых.

— Мы каждый день используем сумки: в поездках, магазине, на работе и учебе. Почти всегда это пластиковые пакеты. В особенности многие соблазняются пакетом, если магазин предлагает его бесплатно. Но в лучшем случае его используют раз-два и выбросят. Пластик будет разлагаться сотни лет, — рассказывают авторы идеи.

Ученицы школы № 922 начали шить шоперы своими руками из остатков ткани и пряжи. Фото: Юлия Алексеева

Школьницы устроили соцопрос и провели наблюдение за учениками в своем учебном заведении. Почти все носят сменную обувь в пластиковых пакетах. Но ведь есть здоровая альтернатива — практичная многоразовая сумка.

— Вред пластиковых пакетов известен многим, но опрошенные подростки не думают снизить ущерб природе. Поэтому мы решили начать делать экосумки своими руками, — отмечают авторы идеи.

Шоперы сейчас продают многие супермаркеты и магазины одежды. Товар в тренде.

— Но себестоимость шопера из остатков ткани, пряжи, старых джинсов намного ниже. Сумке можно придать уникальный дизайн: выбрать ткань и украшения на свой вкус. Мы освоили разные варианты изготовления экосумок и полностью исключили пакеты из своей жизни и жизни своих семей, — поделились ребята.

Первую партию экосумок ученицы уже подарили парням в своих классах на 23 Февраля. В следующем году стартуют тематические классные часы и уроки экологической грамотности, чтобы привлечь к проекту всех учеников.

КОНКРЕТНО

Кто еще победил в конкурсе

Компания HPBS представила проект образовательного курса «Расчет, оптимизация и компенсация выбросов парниковых газов по лучшим международным практикам».

Некоммерческое партнерство «И все за одного» представили проект веб-навигатора и мобильного приложения с интегрированной программой лояльности. В ней социальные, экологические сервисы и предложения для сознательных горожан.

«Зеленые» решения дают разные эффекты энергосбережения и сокращения потребляемой мощности, отмечают в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Все большее распространение получают точечные проекты возобновляемой энергетики – тепловые насосы, рекуперация тепла, солнечная энергетика, теплота сточных вод.

Например, такое простое решение как индивидуальный тепловой пункт и рекуперация вентиляционных выбросов дает от 10 до 30% экономии тепловой энергии.