Расширение региональной сети и дальнейшая цифровизация услуг: В ПСБ рассказали о планах на 2022 год

ПСБ в 2022 году собирается расширить свое присутствие в российских регионах. Опорный банк оборонно-промышленного комплекса России продолжает уверенно наращивать объемы обслуживания как военных, так и гражданских клиентов. Итоги работы банка в 2021 году были подведены на выездной бизнес-конференции ПСБ с участием управляющих и региональных директоров. Участники встречи, которая прошла в Москве 2 декабря, обсудили планы на 2022 год и перспективы развития региональной сети.

В 2021 году ПСБ удалось усилить свои позиции по всем бизнес-направлениям. За девять месяцев 2021 года региональный кредитный портфель банка (без учета Москвы и Подмосковья) вырос на 25%. Увеличился и объем привлеченных средств региональных клиентов: рост составил 25%.

Отделения ПСБ сегодня работают в 73 регионах России, клиентов обслуживают более 300 точек продаж. В 2021 году новые отделения появились в Северодвинске, Колпино, Дмитрове, Североморске. В мае этого года ПСБ успешно завершил интеграцию «Роскосмосбанка», начатую в 2020 году. На обслуживание в ПСБ переведено 120 компаний, входящих в состав «Роскосмоса», около 200 тысяч сотрудников госкорпорации и другие клиенты «Роскосмосбанка». В результате этого слияния новые отделения ПСБ появились в Мирном, Плесецке и на Байконуре.

По словам заместителя председателя ПСБ Сергея Платонова, в 2022 году банк продолжит расширять свое присутствие в регионах, а также сосредоточится на дальнейшей цифровизации услуг.

- Процесс развития и реформатирования сети ПСБ в следующем году будет направлен, прежде всего, на расширение нашей инфраструктуры с целью повышения доступности точек продаж для военнослужащих, работников оборонно-промышленного комплекса, а также жителей тех городов и населенных пунктов, где мы еще не представлены, - отметил Сергей Платонов в ходе своего выступления на бизнес-конференции. - Кроме того, мы продолжаем сохранять наш курс на масштабную цифровизацию по всем направлениям бизнеса во всех своих точках присутствия.