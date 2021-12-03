Минобороны направило военных врачей для помощи заболевшим коронавирусом гражданам

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

После обращения губернаторов министр обороны Сергей Шойгу распорядился направить сводные отряды из 30 военных медиков для оказания практической помощи медицинским организациям в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Псковскую и Тульскую области.

- Для оказания консультативной помощи и лечения больных направлены специалисты медицинской службы Вооруженных Сил России из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций, дислоцированных на территории Западного военного округа. В составе врачебно-сестринских бригад военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты, - сообщили в Минобороны России.

Специалисты армейской медицинской службы уже приступили к выездам на дом после обращений граждан в дежурную службу районных поликлиник. Врачи и медицинские сестры работают в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделении, а также отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

Военными медиками уже приняты на лечение от COVID-19 свыше 3,6 тысячи пациентов из числа граждан Тульской области.

В сообщении отмечается, что в распоряжении военных медиков аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий, а прием больных осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

В это время российские ученые существенно продвинулись в лечении коронавируса. Так, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что испробовала на себе ингаляции нового препарата для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19", после того, как у нее случился контакт с заболевшим пациентом.

Глава ФМБА пояснила, что "Мир-19" во второй фазе клинических исследований демонстрирует преимущество перед существующими лекарствами от COVID-19, а также отметила, что новое лекарство будет эффективно даже против нового штамма - "омикрона".

Ранее Вероника Скворцова продемонстрировала министру обороны России Сергею Шойгу первый российский лекарственный препарат "Лейтрагин", который также применяется в форме ингаляций. После приема он успокаивает цитокиновый шторм, что позволяет пациентам уберечь свои легкие от последствий коронавируса.