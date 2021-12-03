46% пользователей "Одноклассников" планируют потратить на новогодние подарки более 3 тысяч руб

Одноклассники начали подводить итоги 2021: социальная сеть запустила специальный сайт ok.ru/page/2021, на котором в течение ближайшего месяца будут появляться самые интересные результаты уходящего года. Первым ОК представили раздел «Подарки»: социальная сеть проанализировала активность пользователей в одном из самых любимых и популярных сервисов виртуальных подарков, а также провела традиционный предновогодний онлайн-опрос среди пользователей рунета.

Совместно с исследовательским центром ResearchMe ОК выяснили, как изменилось отношение жителей России к бюджету на подарки по сравнению с прошлым годом, а также как респонденты приобретают новогодние презенты для близких и друзей. На сайте итогов 2021 года ОК также представили рейтинг самых популярных праздников среди пользователей социальной сети.

Опрос показал, что в этом году люди гораздо лучше планируют свой бюджет на новогодние подарки: только 8% опрошенных затруднились ответить, какую сумму они готовы потратить к новогодним праздникам. В прошлом году количество неопределившихся пользователей достигало 20%. Выяснилось, что более трех тысяч рублей на подарки готовы потратить 46% респондентов: каждый пятый (25%) — от 3 до 5 тысяч рублей, 11% — от 5 до 7 тысяч, 5% — от 7 до 9 тысяч и 5% — более 9 тысяч рублей.

Почти половина (45%) пользователей рунета планируют приобретать подарки на Новый год в обычных магазинах, 34% — в супермаркетах, 26% — в онлайн-маркетплейсах и интернет-магазинах. При выборе подарка респонденты чаще всего обращают внимание на пользу (58%), стоимость (43%), оригинальность (38%) и только потом на внешний вид (23%).

Доля пользователей, которые ищут идеи для подарков в социальных сетях, составила 42%. Чаще всего они просматривают тематические группы (51%), изучают аккаунты различных брендов (40%), обращают внимание на рекомендации селебрити и блогеров (23%).

Социальные сети стали для многих инструментом, который позволяет поздравить друзей и знакомых, с которыми невозможно встретиться лично. Больше половины (52%) респондентов используют соцсети как основной способ для поздравлений: по этому показателю они превзошли звонки по мобильному телефону (49%), смс-сообщения (37%), видеозвонки (18%), звонки на городские телефоны (10%) и другие.

Более половины (54%) из тех, кто использует соцсети для поздравлений, отправляют открытки, 49% предпочитают сопровождать свое поздравление виртуальным подарком. Женщины чаще мужчин (62% против 44%) выбирают открытки для друзей и близких.43% респондентов предпочитают обычные текстовые поздравления в сообщениях, и 21% — стихи. На странице друга в соцсети пишут теплые слова к Новому году 20% опрошенных. По данным ОК, в целом в 2021 году каждый третий житель России получал виртуальные подарки в ОК.

Список желанных подарков в 2021 году в сравнении с 2020 годом почти не изменился. В топ-5 вошли: деньги (30%), электроника (18%) и смартфоны (18%), косметика, парфюмерия и товары по уходу за собой (16%) и путешествия (15%).

Любопытно, что 65% пользователей рунета отметили, что предпочитают получать неожиданные подарки, и только 25% сказали о том, что заранее продумывают список желаемых подарков и составляют wish-листы. 10% заявили, что не любят получать подарки.

При этом к вопросу передаривания подарков россияне также относятся по-разному — 38% отметили, что считают нормальным передаривать подарок, если он не очень полезный или просто не понравился. Однако 46% склоняются к мнению, что передаривать подарки — неуважительно, а 16% опрошенных довольны всеми подарками, которые им дарили ранее.

ОК также проанализировали, с какими праздниками пользователи соцсети чаще всего поздравляли друг друга в 2021 году с помощью виртуальных подарков. В уходящем году самым щедрым на поздравления праздником стал Международный женский день, на втором месте — Новый год, на третьем — Пасха. В этом году в топ-5 самых популярных профессиональных праздников вошли День студента, День автомобилиста и День медицинского работника.

Самые популярные праздники

Международный женский день

Новый год

Пасха

День Защитника Отечества

День матери

День Победы

Рождество

День святого Валентина

День труда

День семьи, любви и верности

Профессиональные праздники

День студентов (Татьянин день)

День автомобилиста

День медицинского работника

Международный день медицинских сестёр

День учителя

День работника торговли

День воспитателя и всех дошкольных работников

День железнодорожника

День Военно-Морского флота

День Воздушно-десантных войск

*В исследовании приняли участие 1054 человек из разных городов России.