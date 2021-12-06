Жилье в Подмосковье становится выгодной альтернативой недвижимости в Москве

ЖК «Южная Битца»

Квартирный вопрос, как известно, испортил москвичей. Да и как тут не испортиться, когда цены на квадратные метры растут с особой безжалостностью.

Эксперты рынка недвижимости не спешат давать обнадеживающих прогнозов. Ипотека с господдержкой, которая стартовала в стране в 2020 году, сделала жилье более доступным и в разы повысила интерес покупателей. Многие поспешили приобрести квадратные метры по сниженной процентной ставке в 6,5% годовых. Рынок отреагировал ожидаемо: вслед за увеличенным спросом стали расти цены на квадратные метры в новостройках.

Собственники «вторички» не остались в стороне. В итоге скромные однушки в спальных районах Москвы перешли в категорию почти элитного жилья.

Еще 4-5 лет назад в столице при должном упорстве и определенной доле везения можно было купить «двушку» в 50 квадратов за 6-7 миллионов рублей, теперь в подобный бюджет с трудом получится вписать даже однушку в 33 кв., причем в доме далеко не самой свежей постройки.

По оценкам аналитиков, стоимость квадратного метра в Москве выросла минимум на 25%, а в некоторых районах и вовсе жилье подскочило в стоимости почти в два раза.

Стремительное удорожание жилья в 2020 году относят к настораживающим трендам, и, хотя после ужесточения условий по программе ипотеки с господдержкой (сумма кредита сократилась до 3 миллионов рублей), цены несколько стабилизировались, рынок еще перегрет.

Экономисты пугают «ипотечным пузырем», а финансисты заключают – вкладывать деньги в московскую недвижимость, как вариант для инвестиций, сегодня не совсем разумно.

Привлекательных вариантов за умеренные деньги в данный момент в Москве не найти, да и с тех пор, как россияне открыли для себя удаленный режим работы, приоритеты стали меняться. Теперь мало кому хочется жить в квартире возле шумной магистрали, сдать в аренду такое жилье проблематично. Взоры обращены в сторону тихих уголков в современных новостройках, которые возводятся в окружении лесопарков и прудов.

К тому же, экономические реалии таковы, что жилье в Подмосковье становится отличной альтернативой подорожавшей столичной недвижимости.

Почему покупать жилье в Подмосковье стало выгоднее, чем в Москве?

Ответ на этот вопрос не может быть односложным, ведь комфортная среда для жизни включает в себя целый ряд факторов. Это транспортная доступность, значительно меньше выхлопных газов, продуманная инфраструктура, места для релакса, высокое качество жилья и, конечно же, гибкая ценовая политика.

Транспортные вопросы

За последнее десятилетие грань между Москвой и Подмосковьем практически стерлась, сегодня продуманная транспортная система, работающая в одном ритме, позволяет без труда добраться до любой точки мегаполиса.

С 2011 года в столице ввели 200 километров линий метро и 11 электродепо. Было открыто 90 станций (включая 31 станцию на Московском центральном кольце). До конца 2021 году список может пополниться еще десятком новых станций на БКЛ. Многие из них уже давно ушли за МКАД и обеспечивают связь с ближайшим Подмосковьем, что дает возможность жить в зеленой зоне, но при этом легко решать вопрос транспортной доступности.

Реконструируются и транспортные развязки на МКАД: за 10 лет построено 78 искусственных сооружений (в том числе 57 эстакад, 10 тоннелей, 11 путепроводов). Постепенно проблема пробок будет решена, что сделает дорогу еще более комфортной.

Вопросы экологии

Говорить о хорошей экологии в любом городе-миллионнике – это лукавство. Не для кого не секрет, что миллионы машин, проезжающие по дорогам столицы, не улучшают ситуацию.

Экология напрямую влияет на наше здоровье и если есть возможность, то жилье стоит выбирать в зеленых уголках региона.

Подобный подход решит сразу несколько важных вопросов: во-первых, воздух там ощутимо чище. Во-вторых, будет место для занятий спортом и неспешных прогулок с близкими.

Рассмотрим на примере нового подмосковного жилого района «Южная Битца».

Вопросы инфраструктуры

В современных жилых комплексах, которым отдает предпочтение осознанны и заботящийся о себе покупатель, все продумано для удобства человека – в шаговой доступности социальная и коммерческая инфраструктура.

Вернемся к нашему объекту: на территории ЖК предусмотрены 4 детских сада, 2 современных школы, поликлиника, спортивный комплекс.

Дворы домов без машин, а личный автомобиль можно оставить в подземном или наземном паркинге.

Ценовой вопрос

В нынешнее время этот фактор играет партию первой скрипки в вопросе покупки недвижимости. Покупатели жилья в массовом сегменте все чаще рассматривают ближайшее Подмосковье как выгодную альтернативу Москве.

Сравним цены на квартиры аналогичной площади в столице и Московской области. Факты, что называется на лицо.

Для примера возьмем двухкомнатную квартиру в ЖК «Южная Битца» - это современный проект комфорт-класса, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским и Симферопольским шоссе. Часть жилых корпусов уже сданы, часть в активной стадии строительства и будет завершена в 2023 году.

Квартира площадью в 52,2 кв.м на 6 этаже обойдется в 8,8 млн рублей (квадрат в среднем выходит в 169 тысяч рублей).

«Двушку» в 56 кв.м. в новостройке с той стороны МКАД, стоящую почти на Варшавском шоссе, можно купить уже за 14,5 миллионов рублей. Нехитрое математическое действие и вот результат – за расстояние в пять километров (а именно столько между двумя ЖК) придется переплатить боле 5,5 миллионов рублей. Получается, по миллиону за километр! Неслабая такая арифметика.

Для чистоты эксперимента сравним все туже двушку в подмосковном ЖК «Южная Битца» с «двушкой» на вторичном рынке в Южном Чертаново. Квартира площадью в 44,7 кв.м, 3 этажного дома обойдется в 10,6 млн рублей. Тут арифметика менее занимательная, но осадочек, что называется, остался.

Новые дома для современного человека

Качеству жизни сегодня уделяется большое внимание, в новых ЖК Подмосковье оно подчас выше, чем в суетной столице.

Какие преимущества получают жители ЖК «Южная Битца»:

- Транспортную доступность. В нескольких минутах езды от комплекса три станции метро: Аннино, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, а также две станции МЦД-2.

- Зеленые зоны. Район окружен зелеными лесопарками и парками, здесь работает фактор «чистой среды». Рядом с комплексом большой Бутовский лесопарк и Ботанический сад «Вилар».

- Решённый вопрос с автомобилями. В ЖК имеется подземный и наземный паркинг.

- Удобный сервис. В каждом подъезде работает консьерж, имеются места для колясок и специальные лапомойки для домашних питомцев.

- Разнообразие планировок. Можно купить уютную студию от 27, 9 кв.м или просторную семейную четырехкомнатную квартиру от 87, 4 кв. м.

- Четыре варианта отделки. Избавиться от забот по ремонту – мечта каждого жителя новостройки. В случае с «Южной Битцей» можно выбрать квартиру с предчистовой отделкой white box или с чистовой отделкой в 4-х продуманных дизайнерами стилях.

- Гарантии качества. Застраивает комплекс «Первый ДСК» - современное предприятие с 60-летней историей по производству индустриальных домов, который входит в состав ГК ФСК – одной из крупнейших строительных компаний России.