Сын - о Нине Ургант: К маме не прилипали грязные вещи

Андрей Ургант (в кадре с Евгением Стычкиным, слева) в сериале «Алиби»

Смерть народной артистки РСФСР Нины Ургант заставила многих вспомнить о том, что говорил о знаменитой бабушке ее не менее знаменитый сын Иван. Однако в этой звездной семье и сын Нины Николаевны, актер и телеведущий Андрей Ургант, добился в творчестве многого (одна из последних заметных работ - роль в показанном на Первом канале сериале "Алиби").

Естественно, Андрей Львович, говорят о своих близких, постоянно подчеркивал, что в успехах как его, так и Ивана, роль Нины Николаевны невероятно важна.

Отвечая на вопрос о том, как на нем отразилась популярность сына, он в интервью "КП" несколько лет назад говорил: “Вы – папа Ивана Урганта?! Да что вы говорите?! Проходите, проходите, пожалуйста, без очереди!” Вот как-то так… На самом деле, как вы понимаете, все идет от мамы. Она начала эту раскрутку, я ее продолжил, а Ваня подхватил...".

С присущим семье Ургант юмором отреагировал Андрей Львович и на намеки писателя Михаила Веллера на пристрастие Нины Ургант к алкоголю (в "Легендах Арбата" Веллер написал: "Нина Ургант отработанным жестом пьяницы закидывала в себя эту рюмку...", - многим поклонникам артистки эта фраза показалась оскорбительной):

"Веллера я читал, но что-то не помню такого. Да нет, не может быть! Ну хотя бы потому, что это неправда. Мама никогда не грешила этим. Ну не прилипают к маме такие вещи! И к моему сыну, кстати, тоже. Потому что он не пьет и не курит. Скорее про меня можно было бы распространять такие слухи, но про маму… Это просто нонсенс. Но давайте не будем Веллера за это корить. Если он так написал, отнесем это на счет художественного вымысла".