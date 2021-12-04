Семиметровый мозг и настоящие барханы: Мишустин побывал на «Экспо» в Дубае

4 декабря на выставке прошел День России. Прилетевшую в Дубай российскую делегацию возглавил премьер Михаил Мишустин. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Проходящая в Дубае всемирная выставка (также известна как Экспо) - одно из крупнейших международных событий с начала пандемии. Выставка впервые проходит на территории Ближнего Востока и Африки, и в ней участвует рекордное число стран - 190. Выставка должна была открыться еще в прошлом октябре, но из-за пандемии была перенесена на год. Название решили оставить прежним - «Экспо-2020».

4 декабря на выставке прошел День России. Прилетевшую в Дубай российскую делегацию возглавил премьер Михаил Мишустин.

История Всемирной выставки насчитывает 170 лет. На ней демонстрируются самые передовые изобретения и технологии своего времени. Именно Экспо в свое время подарила миру Эйфелеву башню.

ОАЭ вложили в подготовку Экспо 7 миллиардов долларов. Под стройку отвели 438 гектар на окраине Дубая — дальше пустыня. Специально к Экспо-2020 даже была построена станция наземного метро Dubai Exhibition Centre. Выставка продлится до 31 марта 2022 года. Власти Объединенных Арабских Эмиратов ожидают, что ее посетят 25 миллионов человек, 70% которых приедут из-за рубежа. Туристам в Дубай рады, но за соблюдением санитарных требований следят. На улице и в общественных местах все находятся в масках. Если маску приспустить на подбородок, правоохранители сделают замечание, но штрафовать не станут. Все прибывающим в ОАЭ на границе надо сдать ПЦР тест на коронавирус. Если «плюсанешь» - 14 дней будешь сидеть на карантине в государственной гостинице.

Тема «Экспо-2020»: «Соединяя умы, создаем будущее».

Торжественное открытие Дня России прошло на центральной площади Аль Васл. На ней возвышается сложнейшее сооружение выставки - огромный самонесущий купол, напоминающий свод мечети. Церемония началась с поднятия государственных флагов ОАЭ и России. Мишустин, выступая, отметил, что Россию и ОАЭ связывают дружественные отношения, а товарооборот двух стран в этом году достиг рекордных 4 млрд долларов.

- Расширяется инвестиционное сотрудничество, мы реализуем масштабные проекты в энергетике, авиастроении и других высокотехнологичных отраслях, совместно производим автомобили премиального класса «Аурус», есть хорошие перспективы для наращивания сотрудничества в сфере ядерной энергии и космоса, - сказал Мишустин.

Премьер также напомнил, что ОАЭ одними из первых официально зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V» и получили крупные партии этого препарата.

После торжественной части (музыкальное сопровождение обеспечивал певец и композитор Дмитрий Маликов, прилетевшей в Дубай с женой и дочерью) Мишустин отправился осматривать павильон России на Экспо. Компанию ему составлял министр толерантности ОАЭ, генеральный комиссар Экспо-2020 Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян.

Российский павильон - один из самых приметных и посещаемых на выставке: за два месяца здесь побывали 600 тысяч человек. Тема павильона - «Творческий разум: определяя будущее». Снаружи павильон напоминает планету. Здание опоясывают дуги разных цветов и радиусов. За архитектуру павильона отвечало бюро «СПИЧ» во главе с топовым архитектором Сергеем Чобаном.

В центре экспозиции возвышается переливающийся разными цветам семиметровый мозг. Экспозиция создавалась совместно с ведущими российскими учеными и нейробиологами. Гостям павильона в главе с Мишустиным показали мультимедийное шоу, повествующее об устройстве человеческого мозга «самого сложного феномена» Вселенной, который позволяет мыслить творчески и совершать открытия.

Затем премьер направился к инсталляции «Росатома», которая подхватывает идею уникальных способностей человеческого мозга, показывая, какие уникальные творческие идеи и научные открытия создавала человеческая мысль на протяжении всей истории. Две роборуки выступают символом творческого и логического начал, которые, объединяясь, создают великие творения.

Увидел Мишустин и интерактивную энциклопедиею «Russia creates», которая рассказывает посетителям о выдающихся достижениях русских в различных сферах - от космоса и искусства до моды и бизнеса.

- Мозг неслучайно выбран центральной экспозицией нашего павильона. Именно мозг принимает самые важные решения. Абсолютно уверен, что никакие специальные компьютеры или технологии не заменят мозг человека, самого человека и человеческую сущность, - сказал Мишустин.

Мишустин также осмотрел стенд Москвы, где премьера встречал столичный мэр Сергей Собянин. Москва участвует в конкурсе на проведение Экспо в 2030 году.

- Если Москва выиграет этот конкурс, все будет сделано на самом высшем уровне, все наши технологии будут продемонстрированы. Приглашаем всех посетить этот красивый город, - заметил Мишустин.

Из российского павильона Мишустин отправился в павильон ОАЭ. Здание построено по проекту известного испанского архитектора Сантьяго Калатрава и напоминает огромную птицу с 28 крыльями из углеродного волокна. На крыше расположены солнечные панели. Несколько раз в день птица оживает, крылья начинают двигаться. Птичья тема выбрана неслучайно: символ ОАЭ - сокол.

Мишустин осмотрел экспозицию «Пустыня мечты», посвященную истории ОАЭ от племен бедуинов до современности. Чтобы экспозиция выглядела совсем правдоподобно, песок привезли настоящий. Создается ощущение, что действительно находишься в пустыне среди барханов.

Перед отлетом из Дубаи Мишустин встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом Бен Рашедом Аль Мактумом. Встреча прошла за закрытыми дверями. Но поговорить явно было о чем. Помимо политики Мухаммед Бен Рашед Аль Мактум увлекается верховой ездой, лично участвует в соревнованиях по конному спорту, а также пишет стихи. Один из его поэтических сборников переведен на русский язык. А еще у него 10 сыновей и 14 дочерей.

Что еще посмотреть на «Экспо-2020»

В павильоне Нидерландов можно увидеть растущие на стенах грибы и 300 видов растений. Великобритания выводит на фасад стихи, написанные нейросетью. У Бахрейна павильон без окон и дверей: надо пройти квест «найди вход». В павильоне Финляндии можно увидеть северное сияние, в Сингапуре окунуться в тропический лес, в Швейцарии - пройтись в тумане, в Бразилии походить босиком по воде, а в Люксембурге покататься по горке.