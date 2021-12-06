Военных медиков отправили на помощь жителям Подмосковья в третий раз

Военными врачами в условиях стационара пролечено и выписано более 11-ти тысяч гражданских пациентов Фото: Министерство обороны РФ

Во временном медицинском центре развернутом на фондах Минобороны России в подмосковной Кубинке более полтысячи военно-медицинских специалистов оказывают помощь гражданскому населению Московской области в борьбе с коронавирусом.

- В составе врачебно-сестринских бригад врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из числа подразделений Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова (г.Санкт-Петербург). С начала пандемии коронавируса они оказывают помощь гражданским жителям уже в третий раз. За это время, военными врачами в условиях стационара пролечено и выписано более 11-ти тысяч гражданских пациентов, - сообщили в Минобороны России.

Профессорско-преподавательский состав, слушатели ординатуры, курсанты медицинской академии приехали помогать больным коронавирусом исключительно по собственному желанию. Каждый из них прошел специальную подготовку на базе академии.

По поручению Президента России медики Минобороны России продолжают оказывать помощь гражданскому населению в борьбе с коронавирусной инфекцией в ряде других регионов.

В это время врачебно-сестринские бригады Центрального военного округа завершили оказание помощи в лечении пациентов с COVID в Республике Хакасия. Там, личным составом врачебно-сестринских бригад за период работы с 30 октября по 6 декабря текущего года было принято на лечение более 3200 пациентов из них около 280 больных в реанимационных отделениях.

- Военные медики оказали огромную помощь, в самый нужный момент, в тот момент, когда мы нуждались в помощи, армия нам подставила плечо. Мы бесконечно за это благодарны, благодарны за ту энергию, профессионализм, сострадание и терпение, - заявила местным СМИ исполняющий обязанности главы Республики Хакасия Ольга Понамарева.