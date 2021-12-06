Восстановление после ковида: как вернуть волосы, здоровый сон и даже помолодеть

Врач рассказала, как восстановить красоту и здоровье после коронавируса Фото: Shutterstock

Осложнения могут появиться и через полгода

- Осложнения после COVID-19 могут затрагивать легкие, мозг, носоглотку, глаза, сердце, кровеносные сосуды, печень, почки, кишечник, нервную систему – буквально все жизненно важные органы, - говорит дерматолог, трихолог, косметолог Премиум клиник Елена Левченко. - Чем больше хронических заболеваний было диагностировано до заражения коронавирусом, тем тяжелее протекает болезнь.

Данные, которые появляются в процессе изучения новой коронавирусной инфекции, свидетельствуют, что осложнения могут проявиться не сразу, а через два-три месяца или даже через полгода после выздоровления.

У некоторых людей коронавирусная инфекция может дать толчок к развитию или обострению другого опасного заболевания, долговременные последствия которого могут быть очень тяжелыми и затяжными.

Какие анализы стоит сдать

Если вы переболели COVID-19, даже в легкой и средней форме, рекомендуется обязательно посетить врача и провести следующие виды обследований каждому переболевшему коронавирусом:

Обязательные:

- Клинический анализ крови,

- общий анализ мочи,

- биохимический анализ крови,

- коагулограмма,

- анализ крови на Д-димер,

- ТТГ, Т3,Т4,

- микроэлементы;

- ЭКГ.

По показаниям:

- УЗИ сосудов, сердца, органов брюшной полости;

- Мониторирование ЭКГ и АД;

- Консультации невролога, кардиолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, дерматолога, трихолога.

Реабилитационная программа составляется с учетом индивидуальных особенностей каждого обратившегося.

Главная задача - создание условий для нормального функционирования всех систем организма. Правильно подобранная терапия позволяет восстановить жизненную емкость легких, улучшить насыщение крови кислородом, вернуть мышцам прежний тонус, стабилизировать психоэмоциональное состояние, наладить питание и сон. Наполнение реабилитационной программы зависит от возраста пациента, его физического состояния и наличия хронических заболеваний.

Капельницы от последствий инфекции

Как эффективно и быстро восстановить состояние своего организма после перенесенной инфекции COVID-19? Один из методов улучшения самочувствия, возвращения нормальной работы внутренних органов, предотвратить осложнения после болезни - капельницы.

Они ускоряют реабилитацию органов дыхания, сердца, кровеносных сосудов. Подходят для детоксикации организма и лечении посткоронавирусного синдрома. Вне зависимости от тяжести перенесенного ковида, воспользоваться этой услугой будет не лишним.

Показания

Введение капельниц с комплексом медицинских препаратов людям, перенесшим COVID-19, используются для ликвидации или облегчение следующих симптомов:

- снижение внимательности, плохая память;

- постоянное и беспричинное чувство усталости;

- проблемы с дыханием;

- ухудшение зрения;

- бессонница;

- депрессивное состояние;

- ухудшение работоспособности, рассеянность;

- частые скачки внутриартериального давления;

- нарушения сердечного ритма;

- проблемы с системой пищеварения;

- высыпания на коже;

- выпадение волос.

Инфузия (введение через капельницу – Ред.) медикаментов в период восстановления, в сочетании с процедурами физиотерапии, консультации у врача и следование назначенному лечению, может незамедлительно принести положительные результаты.

Однако, ограничиться парой процедур будет мало: для полной реабилитации нужно пройти курс, который составляется индивидуально, с учётом результатов анализов и обследования специалистов.

Капельницы с лекарственными средствами — это не только индивидуально подобранные витаминно-минеральные комплексы для мужчин и женщин. Кроме витаминов, аминокислот и микроэлементов в них могут содержаться иммуномодуляторы, антиоксиданты, гепатопротекторы и другие компоненты.

Лекарственные коктейли могут представлять собой капельницы для очищения организма от токсинов, помогать в коррекции веса, замедлять процессы старения, укреплять иммунитет и выполнять многие другие задачи.

Состав комплекса, дозировку препаратов, способ и схему введения обязательно определяет врач индивидуально для конкретного пациента.

Не всегда используется капельное введение, часть препаратов вводится внутривенно струйно, также используют внутримышечные уколы. Некоторые вещества лучше усваиваются из мышц, а иногда препараты нельзя смешивать друг с другом.

Процедура введения одного комплекса занимает около 45 минут.

Полный курс, как правило, составляет 5 и более процедур, с интервалом от 2 до 7 дней.

Дерматолог, трихолог, косметолог Премиум клиник Елена Левченко Фото: Личный архив

Восстановление волос после ковида

Около 90% переболевших коронавирусом впоследствии страдают от выпадения волос. Выпадение происходит из-за нескольких факторов, в частности влияния самого вируса, который бьет по сосудам и нарушает питание волосяного фолликула. Кроме того, в результате болезни возникает сильная интоксикация, и те лекарства, которые применяются, тоже может влиять на выпадение волос.

При лечении ковида применяют большой спектр препаратов: начиная с антибактериальных средств и заканчивая противовирусными препаратами.

Можно ли восстановить объем потерянных волос, зависит от того, какой тип выпадения произошел.

Самое распространенное после коронавируса — диффузное выпадение. Возникает, когда что-то подействовало на организм и на волосы в целом, после чего спустя какое-то время они начинают покидать волосяной фолликул. Подобная фаза выпадения волос, как правило, в среднем длится 100-120 дней.

Второй по распространенности тип — гнездное очаговое выпадение, оно связано с состоянием иммунной системы.

Третий — ишемическое выпадение волос, которое зачастую встречается у пациентов, находившихся в стационаре или столкнулись с ИВЛ.

Лечение облысения зависит от того, по какому типу выпадают волосы.

Существует повышенная потребность организма в микро– и макро– элементах после болезни.

Опираясь на результаты анализов, врач назначает курс инъекционной мезотерапии (индивидуально подбирается коктейль из необходимых препаратов и жидких витаминов).

Также может быть назначена плазмотерапия (в ходе которой пациенту вводят очищенную и обогащённую тромбоцитами плазму собственной крови - это способствует улучшению кровотока, улучшению питания). Возможно, потребуется восполнить недостаток микроэлементов и витаминов и пройти консультации смежных специалистов.

Детокс и восстановление кожи

Вирусы наносят существенный ущерб всем системам и органам. Наш организм направляет максимум сил на борьбу за выживание. Ресурсов на поддержание других тканей у него не остается.

Кожа - «зеркало» здоровья всего организма - тоже будет страдать.

Речь идет не только об акне, поражении сосудов и обострении дерматологических заболеваний (эти проблемы решает врач-дерматолог).

Вирусная инфекция (в том числе и COVID-19) всегда нарушает иммунитет, приводит к дефициту витаминов и микроэлементов, способствует накоплению в коже шлаков и токсинов.

В результате кожа становится тусклой, серой, обезвоженной, повышается ее чувствительность, появляется шелушение и раздражение.

Врач-косметолог для восстановления кожи у клиентов после перенесенных вирусных инфекций должен в первую очередь предложить профессиональные уходы, направленные на детоксикацию, восстановление водного баланса и барьерных функций кожи, ускорение регенераторных процессов и клеточного обновления.

Программы направлены на выведение шлаков и токсинов, насыщение кожи витаминами, минералами и антиоксидантами, улучшение микроциркуляции и дренажных функций кожи, укрепление эпидермального барьера и профилактику преждевременного старения.

Глутатион, витамин С, карнозин, антиоксидантный комплекс активный кислород помогут коже справиться с оксидативным стрессом и восстановиться после перенесенной инфекции.

После уходового курса можно приступать к боревитализации, плазмотерапии, делать специальные, более активные пилинги и маски.

Индивидуально подобранная комбинация методов быстрее приводит к желаемому результату, т.к. процедуры усиливают эффект друг от друга.

Разработаны несколько этапов программы "Преображение Золушки" для восстановления кожи лица.

Курс детокс и восстановление рассчитан на 5-10 процедур 1 раз в неделю капельно LUTHIONE (Глутатион) CINDELLA (тиоктовая кислота) и Vitamin C (витамин С), рибофлавин, Янтарная кислота. Время процедуры 40-60 минут. Комбинация препаратов - индивидуальная, на основе анамнеза и результатов анализов.

Курс поверхностных пилингов ISOV SPIDER ALP - 3 - 5 процедур. / ВТ peel. Белый пилинг. (По типу и состоянию кожи - подбирается индивидуально) Альгинатная или питательная маска по типу кожи.

Неинвазивная карбокситерапия – это косметологическая процедура, направленная на насыщение клеток кожи углекислым газом, в результате которой происходит общее омоложение кожи. 3 - 5 процедур.

Биоокситерапия - действие процедуры основано на том, что клетки эпидермиса (поверхностного слоя кожи) получают кислород, увеличивается скорость кислородного обмена в клетках эпидермиса кожи.

Также изменяются характеристики клеточной мембраны, повышается проницаемость рогового слоя кожи и возрастает усвоение активных косметических препаратов, которые и после окончания процедуры кислородной терапии еще длительное время питают и увлажняют кожу.

Важно знать, что при насыщении кислородом нормализуется обмен веществ, ускоряются процессы регенерации, восстанавливается здоровый вид кожи. Курс 3-5 процедур.

Плазмотерапия по методу Р.Ахметова. Курс 3-5 процедур.

Биоревитализация/биорепарация (препараты подбираются индивидуально, по типу кожи). Подчёркиваю, комбинация этапов подбирается строго индивидуально.