Восстановление после ковида: как вернуть волосы, здоровый сон и даже помолодеть

Врач рассказала, как восстановить красоту и здоровье после коронавируса
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- Осложнения после COVID-19 могут затрагивать легкие, мозг, носоглотку, глаза, сердце, кровеносные сосуды, печень, почки, кишечник, нервную систему – буквально все жизненно важные органы, - говорит дерматолог, трихолог, косметолог Премиум клиник Елена Левченко. - Чем больше хронических заболеваний было диагностировано до заражения коронавирусом, тем тяжелее протекает болезнь.
Данные, которые появляются в процессе изучения новой коронавирусной инфекции, свидетельствуют, что осложнения могут проявиться не сразу, а через два-три месяца или даже через полгода после выздоровления.
У некоторых людей коронавирусная инфекция может дать толчок к развитию или обострению другого опасного заболевания, долговременные последствия которого могут быть очень тяжелыми и затяжными.
Если вы переболели COVID-19, даже в легкой и средней форме, рекомендуется обязательно посетить врача и провести следующие виды обследований каждому переболевшему коронавирусом:
Обязательные:
- Клинический анализ крови,
- общий анализ мочи,
- биохимический анализ крови,
- коагулограмма,
- анализ крови на Д-димер,
- ТТГ, Т3,Т4,
- микроэлементы;
- ЭКГ.
По показаниям:
- УЗИ сосудов, сердца, органов брюшной полости;
- Мониторирование ЭКГ и АД;
- Консультации невролога, кардиолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, дерматолога, трихолога.
Реабилитационная программа составляется с учетом индивидуальных особенностей каждого обратившегося.
Главная задача - создание условий для нормального функционирования всех систем организма. Правильно подобранная терапия позволяет восстановить жизненную емкость легких, улучшить насыщение крови кислородом, вернуть мышцам прежний тонус, стабилизировать психоэмоциональное состояние, наладить питание и сон. Наполнение реабилитационной программы зависит от возраста пациента, его физического состояния и наличия хронических заболеваний.
Капельницы от последствий инфекции
Как эффективно и быстро восстановить состояние своего организма после перенесенной инфекции COVID-19? Один из методов улучшения самочувствия, возвращения нормальной работы внутренних органов, предотвратить осложнения после болезни - капельницы.
Они ускоряют реабилитацию органов дыхания, сердца, кровеносных сосудов. Подходят для детоксикации организма и лечении посткоронавирусного синдрома. Вне зависимости от тяжести перенесенного ковида, воспользоваться этой услугой будет не лишним.
Показания
Введение капельниц с комплексом медицинских препаратов людям, перенесшим COVID-19, используются для ликвидации или облегчение следующих симптомов:
- снижение внимательности, плохая память;
- постоянное и беспричинное чувство усталости;
- проблемы с дыханием;
- ухудшение зрения;
- бессонница;
- депрессивное состояние;
- ухудшение работоспособности, рассеянность;
- частые скачки внутриартериального давления;
- нарушения сердечного ритма;
- проблемы с системой пищеварения;
- высыпания на коже;
- выпадение волос.
Инфузия (введение через капельницу – Ред.) медикаментов в период восстановления, в сочетании с процедурами физиотерапии, консультации у врача и следование назначенному лечению, может незамедлительно принести положительные результаты.
Однако, ограничиться парой процедур будет мало: для полной реабилитации нужно пройти курс, который составляется индивидуально, с учётом результатов анализов и обследования специалистов.
Капельницы с лекарственными средствами — это не только индивидуально подобранные витаминно-минеральные комплексы для мужчин и женщин. Кроме витаминов, аминокислот и микроэлементов в них могут содержаться иммуномодуляторы, антиоксиданты, гепатопротекторы и другие компоненты.
Лекарственные коктейли могут представлять собой капельницы для очищения организма от токсинов, помогать в коррекции веса, замедлять процессы старения, укреплять иммунитет и выполнять многие другие задачи.
Состав комплекса, дозировку препаратов, способ и схему введения обязательно определяет врач индивидуально для конкретного пациента.
Не всегда используется капельное введение, часть препаратов вводится внутривенно струйно, также используют внутримышечные уколы. Некоторые вещества лучше усваиваются из мышц, а иногда препараты нельзя смешивать друг с другом.
Процедура введения одного комплекса занимает около 45 минут.
Полный курс, как правило, составляет 5 и более процедур, с интервалом от 2 до 7 дней.
Дерматолог, трихолог, косметолог Премиум клиник Елена Левченко
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Около 90% переболевших коронавирусом впоследствии страдают от выпадения волос. Выпадение происходит из-за нескольких факторов, в частности влияния самого вируса, который бьет по сосудам и нарушает питание волосяного фолликула. Кроме того, в результате болезни возникает сильная интоксикация, и те лекарства, которые применяются, тоже может влиять на выпадение волос.
При лечении ковида применяют большой спектр препаратов: начиная с антибактериальных средств и заканчивая противовирусными препаратами.
Можно ли восстановить объем потерянных волос, зависит от того, какой тип выпадения произошел.
Самое распространенное после коронавируса — диффузное выпадение. Возникает, когда что-то подействовало на организм и на волосы в целом, после чего спустя какое-то время они начинают покидать волосяной фолликул. Подобная фаза выпадения волос, как правило, в среднем длится 100-120 дней.
Второй по распространенности тип — гнездное очаговое выпадение, оно связано с состоянием иммунной системы.
Третий — ишемическое выпадение волос, которое зачастую встречается у пациентов, находившихся в стационаре или столкнулись с ИВЛ.
Лечение облысения зависит от того, по какому типу выпадают волосы.
Существует повышенная потребность организма в микро– и макро– элементах после болезни.
Опираясь на результаты анализов, врач назначает курс инъекционной мезотерапии (индивидуально подбирается коктейль из необходимых препаратов и жидких витаминов).
Также может быть назначена плазмотерапия (в ходе которой пациенту вводят очищенную и обогащённую тромбоцитами плазму собственной крови - это способствует улучшению кровотока, улучшению питания). Возможно, потребуется восполнить недостаток микроэлементов и витаминов и пройти консультации смежных специалистов.
Вирусы наносят существенный ущерб всем системам и органам. Наш организм направляет максимум сил на борьбу за выживание. Ресурсов на поддержание других тканей у него не остается.
Кожа - «зеркало» здоровья всего организма - тоже будет страдать.
Речь идет не только об акне, поражении сосудов и обострении дерматологических заболеваний (эти проблемы решает врач-дерматолог).
Вирусная инфекция (в том числе и COVID-19) всегда нарушает иммунитет, приводит к дефициту витаминов и микроэлементов, способствует накоплению в коже шлаков и токсинов.
В результате кожа становится тусклой, серой, обезвоженной, повышается ее чувствительность, появляется шелушение и раздражение.
Врач-косметолог для восстановления кожи у клиентов после перенесенных вирусных инфекций должен в первую очередь предложить профессиональные уходы, направленные на детоксикацию, восстановление водного баланса и барьерных функций кожи, ускорение регенераторных процессов и клеточного обновления.
Программы направлены на выведение шлаков и токсинов, насыщение кожи витаминами, минералами и антиоксидантами, улучшение микроциркуляции и дренажных функций кожи, укрепление эпидермального барьера и профилактику преждевременного старения.
Глутатион, витамин С, карнозин, антиоксидантный комплекс активный кислород помогут коже справиться с оксидативным стрессом и восстановиться после перенесенной инфекции.
После уходового курса можно приступать к боревитализации, плазмотерапии, делать специальные, более активные пилинги и маски.
Индивидуально подобранная комбинация методов быстрее приводит к желаемому результату, т.к. процедуры усиливают эффект друг от друга.
Разработаны несколько этапов программы "Преображение Золушки" для восстановления кожи лица.
Курс детокс и восстановление рассчитан на 5-10 процедур 1 раз в неделю капельно LUTHIONE (Глутатион) CINDELLA (тиоктовая кислота) и Vitamin C (витамин С), рибофлавин, Янтарная кислота. Время процедуры 40-60 минут. Комбинация препаратов - индивидуальная, на основе анамнеза и результатов анализов.
Курс поверхностных пилингов ISOV SPIDER ALP - 3 - 5 процедур. / ВТ peel. Белый пилинг. (По типу и состоянию кожи - подбирается индивидуально) Альгинатная или питательная маска по типу кожи.
Неинвазивная карбокситерапия – это косметологическая процедура, направленная на насыщение клеток кожи углекислым газом, в результате которой происходит общее омоложение кожи. 3 - 5 процедур.
Биоокситерапия - действие процедуры основано на том, что клетки эпидермиса (поверхностного слоя кожи) получают кислород, увеличивается скорость кислородного обмена в клетках эпидермиса кожи.
Также изменяются характеристики клеточной мембраны, повышается проницаемость рогового слоя кожи и возрастает усвоение активных косметических препаратов, которые и после окончания процедуры кислородной терапии еще длительное время питают и увлажняют кожу.
Важно знать, что при насыщении кислородом нормализуется обмен веществ, ускоряются процессы регенерации, восстанавливается здоровый вид кожи. Курс 3-5 процедур.
Плазмотерапия по методу Р.Ахметова. Курс 3-5 процедур.
Биоревитализация/биорепарация (препараты подбираются индивидуально, по типу кожи). Подчёркиваю, комбинация этапов подбирается строго индивидуально.