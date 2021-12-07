Михаил Погребинский в день своего 75-летия: За что меня любят и в России, и в Украине? За взгляды, которые никогда не меняю

Михаил Погребинский
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- ...Алло! Михаил Борисович, здравствуйте, я не рано? (В Киеве было 8 утра.)
- Нормально, Саша.
- А я первым вас поздравляю или были звонки уже?
- Ну, ночью еще были.
- Вот если бы я знал, я бы ночью позвонил…
- Да.
- Я вас поздравляю с днем рождения.
- Спасибо.
- Как всегда, я с корыстными целями, естественно. Вот вас не смущает, что рядышком два таких юбилея - сегодня 75 лет Погребинскому, а завтра - 30 лет Беловежским соглашениям?
- (Смеется). Смущает.
- Тогда - вопрос. Даже - два. Чего вы добиваетесь? Зачем вам это нужно?
- Зачем это нужно, я не знаю, но я добиваюсь того, чтобы те люди, которые думают так же, как я, и не имеют возможности об этом рассказать другим, чтобы они знали, что они не одиноки.
И для меня это важно... Я чувствую своих единомышленников - и дома, на Украине, и не только на Украине. И поэтому я как бы доволен тем, что дожил до этого времени.
Меня тут поздравлял один человек, и говорит - вот Клемансо (Жорж Клемансо, французский политик. - А.Г.) стал в это время второй раз премьером, так что - у тебя, говорит, все впереди.
- А почему вас любят в России и многие в Украине? Что в вас такого? И не только женщины, но и мужики уважают. За что?
- Ну, Саш, я думаю, что тут важно то, что люди устали от вот этой публики, которая меняет свои взгляды, в зависимости от ситуации. А те, кто меня узнавали еще 30 лет назад, когда я был
депутатом Киевского городского совета, они знают, что взгляды мои не менялись, независимо от того, как менялась и какая была власть. Я думаю, что для людей это важно.
- Ясно. Не хочу сегодня про Беловежскую пущу…
- Я просто сейчас уже выходил за водкой, так что давай, Саш, короче.
- Тогда, пока вы не ушли за водкой... А вот как будете сегодня отмечать?
- Ну, - только самые близкие. Действуем все-таки по правилам нашей ковидной эпохи. Но все равно этих близких человек 12 набирается.
- О, по нынешним временам это довольно-таки… А что супруга вам должна приготовить? Какое блюдо у Погребинского самое любимое?
- Я думаю, что она уже приготовила рыбу фиш, так что есть чем угощать.
- А выпивать что будете?
- Ну, жена ничего не пьет, а мы с друзьями по рюмочке водки выпьем. Ну, есть и желающие там вино пить, а мы водку пьем.
- А какая водка у вас?
- А у меня водка львовская.
- А почему Погребинский пьет западноукраинскую водку?
- Ну, потому что она самая лучшая у нас.
- А какой вот ваш тост будет?
- Тост? Ну, это не для печати...
(Погребинский произносит тост, который мы перед монтажом мгновенно вырезаем.)
- Саш, вырезал? Да, правильно.
- А ещё вот расскажите какой-нибудь либо стих, либо песню пропойте мне…
- Не могу. Я не умею петь. Хотя, я очень люблю песню «Ничь яка мисячна, зорина ясная».
- Ну, а стих какой-нибудь?
- Ну, есть такой любимой мой стишок Саши Черного: «На перевернутый ящик сел плечистый приказчик, рядом худая, как спицы, дылда-девица. Говорят. В очах пламень и…» - и так далее.
- Михаил Борисович! Вам здоровья! Водки только много не берите, ладно?
- Нет, я немножко. Две рюмочки.
- А сколько вы бутылок сейчас купите?
- Ну, две.
- Я вас обнимаю. Спасибо огромное. Удачи. До свидания.