Михаил Погребинский в день своего 75-летия: За что меня любят и в России, и в Украине? За взгляды, которые никогда не меняю

Михаил Погребинский Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Алло! Михаил Борисович, здравствуйте, я не рано? (В Киеве было 8 утра.)

- Нормально, Саша.

- А я первым вас поздравляю или были звонки уже?

- Ну, ночью еще были.

- Вот если бы я знал, я бы ночью позвонил…

- Да.

- Я вас поздравляю с днем рождения.

- Спасибо.

- Как всегда, я с корыстными целями, естественно. Вот вас не смущает, что рядышком два таких юбилея - сегодня 75 лет Погребинскому, а завтра - 30 лет Беловежским соглашениям?

- (Смеется). Смущает.

- Тогда - вопрос. Даже - два. Чего вы добиваетесь? Зачем вам это нужно?

- Зачем это нужно, я не знаю, но я добиваюсь того, чтобы те люди, которые думают так же, как я, и не имеют возможности об этом рассказать другим, чтобы они знали, что они не одиноки.

И для меня это важно... Я чувствую своих единомышленников - и дома, на Украине, и не только на Украине. И поэтому я как бы доволен тем, что дожил до этого времени.

Меня тут поздравлял один человек, и говорит - вот Клемансо (Жорж Клемансо, французский политик. - А.Г.) стал в это время второй раз премьером, так что - у тебя, говорит, все впереди.

- А почему вас любят в России и многие в Украине? Что в вас такого? И не только женщины, но и мужики уважают. За что?

- Ну, Саш, я думаю, что тут важно то, что люди устали от вот этой публики, которая меняет свои взгляды, в зависимости от ситуации. А те, кто меня узнавали еще 30 лет назад, когда я был

депутатом Киевского городского совета, они знают, что взгляды мои не менялись, независимо от того, как менялась и какая была власть. Я думаю, что для людей это важно.

- Ясно. Не хочу сегодня про Беловежскую пущу…

- Я просто сейчас уже выходил за водкой, так что давай, Саш, короче.

- Тогда, пока вы не ушли за водкой... А вот как будете сегодня отмечать?

- Ну, - только самые близкие. Действуем все-таки по правилам нашей ковидной эпохи. Но все равно этих близких человек 12 набирается.

- О, по нынешним временам это довольно-таки… А что супруга вам должна приготовить? Какое блюдо у Погребинского самое любимое?

- Я думаю, что она уже приготовила рыбу фиш, так что есть чем угощать.

- А выпивать что будете?

- Ну, жена ничего не пьет, а мы с друзьями по рюмочке водки выпьем. Ну, есть и желающие там вино пить, а мы водку пьем.

- А какая водка у вас?

- А у меня водка львовская.

- А почему Погребинский пьет западноукраинскую водку?

- Ну, потому что она самая лучшая у нас.

- А какой вот ваш тост будет?

- Тост? Ну, это не для печати...

(Погребинский произносит тост, который мы перед монтажом мгновенно вырезаем.)

- Саш, вырезал? Да, правильно.

- А ещё вот расскажите какой-нибудь либо стих, либо песню пропойте мне…

- Не могу. Я не умею петь. Хотя, я очень люблю песню «Ничь яка мисячна, зорина ясная».

- Ну, а стих какой-нибудь?

- Ну, есть такой любимой мой стишок Саши Черного: «На перевернутый ящик сел плечистый приказчик, рядом худая, как спицы, дылда-девица. Говорят. В очах пламень и…» - и так далее.

- Михаил Борисович! Вам здоровья! Водки только много не берите, ладно?

- Нет, я немножко. Две рюмочки.

- А сколько вы бутылок сейчас купите?

- Ну, две.

- Я вас обнимаю. Спасибо огромное. Удачи. До свидания.