Британский солдат стал заикаться после командировки в Эстонию и хочет отсудить компенсацию в десятки миллионов

В ноябре 2017 года Мвамба вместе с другими солдатами Ее Величества отправился в Эстонию

Служба в армии — дело опасное. Оружие, физические нагрузки, а то и боевые задания — всякое может случиться. Вот и 31-летний инженер по бронетехнике из армии Великобритании Чилише Мвамба почувствовал на себе всю тяжесть службы, ведь в результате командировки он получил серьезную травму — заикание. Теперь солдат пытается отсудить у родного министерства обороны 860 тысяч фунтов (84,8 млн рублей). Об этом сообщает газета The Daily Mail.

В ноябре 2017 года Мвамба вместе с другими солдатами Ее Величества отправился в Эстонию — выполнять важнейшую миссию по «сдерживанию агрессии» России. Но в Прибалтике его ждало что-то пострашнее русских частей. Оказалось, что британцы не готовы к морозам, которые стоят в Эстонии в это время года. Справедливости ради отметим, что в 2017-м действительно было холоднее обычного, столбик термометра будто примерз ниже отметки в минус 20 градусов по Цельсию. Впрочем, сослуживцы Мвамбы если и пострадали от ударов генерала Мороза, то лишь ворчали. Возможно, дело в том, что инженер, как нетрудно понять по фамилии, не коренной англичанин.

Как бы то ни было, по возвращении из Эстонии у солдата диагностировали посттравматическое расстройство, которое выражается весьма необычно. Теперь мужчина заикается, да так сильно, что его почти невозможно понять. Адвокаты Мвамбы предоставили суду, который теперь разбирается в тяжелой судьбе служивого, медицинское заключение, согласно которому заикание стало следствием длительного воздействия низких температур и повышенной влажности. Из-за пережитого, по их словам, Мвамба вынужден был уйти со службы и пройти длительный курс реабилитации.

- В детстве мой подзащитный страдал от легкого заикания, но пребывание в подобных условиях явно ухудшило его состояние, - заявил адвокат военного Гурион Таузиг.

Ясно изъясняться Мвамба не может до сих пор. Такие особенности речи практически лишили мужчину возможности устроиться на нормальную работу, а значит, Минобороны должно раскошелиться на компенсацию. Ведь именно военное ведомство отправило солдата в такие нечеловеческие условия.

Министерство обороны Соединенного королевства признало вину в переохлаждении военнослужащего, но отказывается платить круглую сумму за развившийся у него дефект речи. Судебные заседания по этому делу продолжаются.