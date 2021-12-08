В МВД рассказали, как мошенники стали обманывать российских пенсионеров

Обманутые люди считали, что помогают полиции Фото: REUTERS

Сотрудники МВД России вычислили и задержали в Москве группу телефонных мошенников, которые оказывали на столичных пенсионеров психологическое воздействие. Молодые люди использовали практическую психологию: создавали дополненную реальность, погружали в нее пенсионеров, а дальше фактически управляли пожилыми людьми.

- Предварительно установлено, что один из злоумышленников звонил пожилым людям на домашний телефон и представлялся местным участковым. Незнакомец предупреждал о том, что в районе орудует группа мошенников, и настоятельно просил сообщать ему, если такие ситуации возникнут. Сразу после этого от неизвестных начинали поступать звонки с угрозами и требованиями передать свои сбережения. И испуганные пенсионеры обращались за помощью к человеку, который звонил и представлялся полицейским, - раскрыла преступную схему аферистов официальный представитель МВД России Ирина Волк.

И вот тогда "участковый" советовал пожилым людям срочно снять все свои накопления и выполнить все требования злоумышленников якобы для их задержания с поличным. Пенсионеры упаковывали свои сбережения в пакеты и передавали в руки позвонившим в дверь мошенникам. Обманутые люди считали, что помогают полиции.

- В настоящее время известно о шести эпизодах противоправной деятельности задержанных. Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей, - отметила Ирина Волк.

Аферистов заключили под стражу, судить их будут по статье "мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц". Фигурантам дела грозит до 5 лет лишения свободы.

Полицейские проводят мероприятия по установлению возможных дополнительных эпизодов криминальной деятельности и всех ее соучастников. Если вы пострадали при подобных обстоятельствах обращайтесь в полицию.