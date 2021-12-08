Молодежь в науке поддержат грантами

Фото: Shutterstock

Этот масштабный форум подвел итог ключевым событиям 2021 года, объявленного в стране Годом науки и технологий. Главными научными темами обсуждения на Конгрессе стали «Новая медицина», «Освоение космоса», «Генетика и качество жизни», «Энергетика будущего», «Искусственный интеллект» и целый ряд других направлений, которые будут определять наше завтра. На территории парка науки и искусства «Сириус» пройдут сессии, круглые столы, выставки по самым актуальным проблемам науки и технологий. Форум собрал свыше трех тысяч участников - представителей ведущих образовательных организаций со всей страны, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников, активно занимающихся исследованиями.

В работе Конгресса принял участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он рассказал о принципиально новых проектах, которые напрямую касаются привлечения студентов в университеты и научные лаборатории. По словам министра, в этом году в стране открыто 120 молодежных лабораторий. Они привязаны к 15 научно-образовательным центрам, созданным по инициативе президента России Владимир Путина. На финансирование деятельности молодежных лабораторий министерство выделило дополнительно 5,4 миллиарда рублей. Всего за последние 4 года открыто 500 лабораторий, а цель – создать в общей сложности 900 молодежных лабораторий к 2024 году. Статус молодежной лаборатории значит, что не менее трети ее кадрового состава составляют сотрудники в возрасте до 39 лет.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на радио `Комсомольская правда`. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, запущена долгосрочная программа «Приоритет 2030» стоимостью 47,4 миллиарда рублей, в ней участвует 121 университет.

- В дополнении к вышесказанному в Год науки и технологий при участии партии «Единая Россия» были задуманы два новых проекта, - рассказал Валерий Фальков. - Во-первых, эта платформа университетского технологического предпринимательства, которую мы будем разворачивать совместно с образовательным центром “Сириус”. Платформа даст возможность молодым претворить свою идею в готовый продукт или технологию. А второй проект - это создание системы передовых инженерных школ. Здесь «Сириус» выступает в роли стратегического партнера. За последние 30-40 лет в инженерии произошли колоссальные изменения, и мы хотим построить целую цепочку (от школы до аспирантуры) подготовки инженерных кадров, в которых так нуждается наша промышленность.

О новых мерах поддержки молодых талантов рассказала и глава образовательного центра «Сириус», руководитель комиссии по образованию и науке генерального совета «Единой России» Елена Шмелева:

- Партия «Единая Россия» будет расширять все формы, связанные с грантовой поддержкой ученых. Эта помощь пойдет через высокотехнологичный бизнес, через академические институты, получающие инструменты поддержки. Что позволит развивать и привлекать молодых талантливых ученых, - пояснила Елена Шмелева. - Нужно создавать для людей науки особую социальную, экономическую, технологическую среду - то, что мы делаем на территории образовательного центра «Сириус». Уровень жизни ученых и качество исследований должны быть созвучны друг другу. И отрадно, что многие меры поддержки молодых ученых и научных коллективов, которые показывают высокие результаты, уже включены в народную программу «Единой России».

Председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В проект бюджета внесены предложения, которые позволяют выполнить капитальный ремонт общежитий, а также строить в стране новые университетские кампусы.

Конгресс молодых ученых продолжится до 10 декабря.