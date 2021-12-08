ПСБ предоставит льготную ипотеку космонавтам

ПСБ и Госкорпорация «Роскомос» заключили соглашение о предоставлении льготных условий по ипотечным кредитам для космонавтов и кандидатов в космонавты. Оно подписано в ходе подготовки пуска пилотируемого космического корабля Союз МС-20 на космодроме Байконур.

- В соответствии с соглашением о сотрудничестве космонавты и кандидаты в космонавты смогут воспользоваться льготной ипотечной программой от ПСБ по ставке 0,1% годовых. В рамках программы можно приобрести жилье на первичном и вторичном рынке, - говорится в официальном сообщении банка.

Максимальная сумма кредитования - 12 млн рублей для космонавтов, 7 млн рублей – для кандидатов в космонавты. Первоначальный взнос – 10% от суммы кредита. Кредит предоставляется на срок от 3 до 15 лет.

- ПСБ является инициатором ряда стимулирующих финансовых программ не только для ключевых отраслей российской экономики и оборонно-промышленного комплекса России, но и для сотрудников, занятых в этих сегментах. Банк активно поддерживает ракетно-космическую отрасль и пилотируемую космонавтику. Сейчас специально для наших космонавтов мы разработали программу льготной ипотеки. Она позволит им улучшить жилищные условия и станет инструментом долгосрочной мотивации и поддержки людей значимых для страны профессий, - заявил Олег Минаев, первый заместитель председателя ПСБ.

- В год 60-летия полета Юрия Гагарина в космос мы предприняли комплекс необходимых мер для улучшения качества жизни наших космонавтов и создания для них благоприятных социальных условий. В частности, для повышения престижа профессии «космонавт» разработана специальная страховая программа, увеличена заработная плата. Теперь добавляется еще и льготная ипотечная программа на беспрецедентных условиях, - добавил Максим Овчинников, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Роскосмос».