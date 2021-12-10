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Василий Песков9 декабря 2021 22:02

Музей-заповедник Василия Пескова отмечает день рождения

Недавно музей переехал в новое здание, где открылись экспозиции, рассказывающие о жизни и деятельности журналиста, писателя, фотографа, путешественника и защитника природы
Людмила СЕМИНА
Людмила СЕМИНА
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Музей Василия Пескова, фото Максима Горохова

Музей Василия Пескова, фото Максима Горохова

10 декабря 2013 года, спустя четыре месяца после кончины Василия Михайловича Пескова, в Воронежском биосферном природном заповеднике, которому было присвоено его имя, открылся первый и единственный пока в стране мемориальный музей нашего коллеги. Начавшись, что называется, с нуля, сегодня он насчитывает более пяти тысяч артефактов, подаренных музею и родственниками, и друзьями-журналистами, и земляками, и сотрудниками других заповедников, большую половину которых Песков успел лично посетить. Повезло музею на хранителя памяти - биолога, а теперь и краеведа Наталию Хлызову, сумевшую в короткие сроки и собрать фонды, и запустить «Песковские чтения», и провестиархивные изучения биографии Василия Михайловича, истории его малой родины, и привлечь к музею уже сотни активистов и поклонников. С ее участием появился в заповеднике и памятник Пескову.

Недавно музей переехал из временного помещения в здание, оставшееся от прежних строений женского монастыря, расположенного на территории заповедника. Там был проведен капитальный ремонт и устроены новые экспозиции, рассказывающие о жизни и деятельности журналиста, писателя, фотографа, путешественника, просветителя, эколога, исследователя и защитника природы. Сам музей старается соответствовать такому разнообразию сфер и направлений, что вообще-то даже удивительно при его статусе всего лишь небольшого подразделения заповедника.

Мне каждый день приходит от пресс-службы заповедника лента новостей. Ее не только читать интересно, узнавая то про появление редкого жука или зимнюю подкормку оленей, то про конкурс работ о любимой птице деда Василия или про суды над выловленными браконьерами... Видишь, какая громадная работа проделывается заповедником, какой это серьезно организованный научный и охранный институт. И понятно, что и музейная работа здесь ведется поэтому так же серьезно и глубоко, на вполне научном уровне. Но не только. Мемориальное дело, оказывается, можно вести творчески, креативно, увлекательно, с немалой выдумкой. Тут тебе и фильмы, и викторины, и школьная самодеятельность, и вернисажи. Даже трудная ситуация с пандемией, из-за которой пришлось перейти в виртуальное пространство, не убавило интересности. И экскурсии по музею остаются востребованными, несмотря на ужесточение режима посещений.

Мы поздравляем своих партнеров по увековечиванию памяти Василия Пескова с днем рождения музея! И ждем возможности провести для своих читателей подробную экскурсию по этому уникальному музею.

О РАЗНОМ