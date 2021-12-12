Виталий Соломин получил роль доктора Ватсона благодаря форме черепа и сходству с Конан Дойлем

В представлении большинства людей Виталий Соломин навсегда останется доктором Ватсоном Фото: кадр из фильма

«КАК НАС ВОСПИТЫВАЛИ РОДИТЕЛИ? НИКАК»

Юрий и Виталий Соломины родились в Чите с разницей в шесть лет: Юрий - в июне 1935-го, Виталий - в декабре 1941-го. Родители были музыкантами: отец прекрасно играл на скрипке (а еще на гитаре, домре и других струнных инструментах), мать училась на певицу, но не смогла закончить вокальное отделение консерватории из-за того, что оглохла на одно ухо - ей пришлось переквалифицироваться в пианистку. «Родители были люди добрые», - вспоминал потом Юрий Мефодьевич. - «Нас с братом они никогда и пальцем не тронули. Как нас воспитывали? Никак. В этом и состояло, наверное, их воспитание».

Естественно, что Юрий, когда повзрослел, первым отправился в Москву поступать в Щепкинское училище. Вслед за ним о карьере актера начал мечтать и Виталий. Тогда сотрудники театральных училищ ездили по разным городам, отсматривали талантливую молодежь. Виталий в Чите пошел на прослушивание - и его «срезали», сочли недостаточно одаренным (причем «срезал» его знакомый Юрия, прекрасно знавший, что имеет дело с младшим братом приятеля). Виталий, однако, не отчаялся: приехал в столицу, жил в одной комнате общежития с Юрием и его женой…

Юрий, когда повзрослел, первым отправился в Москву поступать в Щепкинское училище. Вслед за ним о карьере актера начал мечтать и Виталий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И на официальных вступительных экзаменах в Щепкинское училище ему повезло: в приемной комиссии сидела знаменитая актриса Вера Пашенная, которая старшего брата прекрасно знала и относилась к нему очень тепло (Юрий Соломин говорит о Пашенной просто: «этому человеку я обязан всем в жизни»). Она присмотрелась к абитуриенту из Читы с необычным отчеством, поняла, что видит младшего брата Юрия… И вопрос о его зачислении был решен.

Так что в каком-то смысле Виталий Соломин пришел в искусство «по блату» - хотя практически сразу доказал, что достоин и учиться в Щепкинском, и работать с лучшими режиссерами страны.

В 20 лет он впервые мелькнул на киноэкране в «Заставе Ильича» Марена Хуциева, потом получил роль побольше в картине «Улица Ньютона, дом 1». А еще через несколько лет стал известен всей стране, сыграв в «Старшей сестре», «Женщинах», «Крепком орешке» (военной комедии, где его партнершей была Надежда Румянцева). Да и в дальнейшем у него было много популярных фильмов - от «Даурии» и «Сибириады» до «Летучей мыши» (где он снялся вместе с братом), «Сильвы» и «Пиковой дамы». Но в представлении большинства людей он навсегда останется доктором Ватсоном.

Соломин стал известен всей стране, сыграв в «Старшей сестре» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«КАКОЙ ОН АНГЛИЧАНИН? У НЕГО КУРНОСАЯ РУССКАЯ ФИЗИОНОМИЯ!»

Режиссер Игорь Масленников полагал, что Шерлока Холмса должен играть актер с «черепом долихоцефала» - то есть сравнительно длинной и узкой формой головы. А Ватсона? «К долихоцефалу, естественно, надо было искать брахицефала, то есть круглоголового». Масленников начал рассматривать фотографии в актерском отделе «Мосфильма» - и нашел фотопробу Соломина к какому-то другому фильму. Он там был с наклеенными английскими армейскими усами. «С этой фотографии на меня смотрел вылитый Конан Дойл в молодости. Это была порода эдинбургских англичан — рыжеватых, курносых, веснушчатых». (Шотландцы здорово обиделись бы на Масленникова за то, что он назвал их в мемуарах «эдинбургскими англичанами»; что до самого Конан Дойла, он, хоть и родился в Эдинбурге, был ирландцем. - Ред.)

Соломин с Ливановым очень подружились Фото: кадр из фильма

Правда, редакторы в творческом объединении «Экран» не хотели утверждать Соломина, считая, что «у него русская курносая физиономия», но их поначалу не устраивали и Ливанов («слишком непредсказуемый характер»), и Рина Зеленая («стара, ничего не помнит и не доживет до конца съемок»), и Борислав Брондуков («Федул из Афони» в роли инспектора Лестрейда? Никогда!») Масленникову пришлось отдельно биться за каждого артиста, и, как мы знаем, он в этой битве выиграл.

Соломин с Ливановым очень подружились. Ливанов до сих пор называет его не иначе как Виташа и вспоминает, что в его квартире Соломин чувствовал себя совсем как дома - мог просто прийти в гости, сесть в кресло, и, забыв обо всем, уснуть от усталости… Эта дружба, конечно, помогла им создать один из самых незабываемых дуэтов в истории советского телевидения.

А потом Соломин снялся у Игоря Масленникова в другом хите - «Зимней вишне», где не должен был сниматься. На главные роли в фильме утвердили Наталью Андрейченко и Сергея Шакурова. Но Андрейченко на съемки, как вспоминал Масленников, просто не приехала - у нее начался роман с Максимилианом Шеллом, с которым она снималась в большой советско-американской телепостановке «Петр Первый». Ее в экстренном порядке заменили Еленой Сафоновой, но в паре с ней наотрез отказался сниматься Шакуров, сказав: «Не мой человек». И Масленников обратился к Соломину, как к «палочке-выручалочке». Первую сцену с ним сняли в тот же день, когда он впервые прочитал сценарий.

Соломин снялся у Игоря Масленникова и в другом хите - «Зимней вишне» Фото: кадр из фильма

ЗАПРЕТИЛ ЖЕНЕ СНИМАТЬСЯ В КИНО

Другая роль Соломину, наоборот, не досталась - в фильме Петра Тодоровского «Городской романс» вместо него снялся Евгений Киндинов. Но в подготовительном этапе Соломин участвовал, работал над ролью - и заодно объяснял нюансы профессии совсем молодой непрофессиональной актрисе Марии Леонидовой, которая должна была стать его партнершей. А в итоге стала его женой.

Она вспоминала, что он мечтал расписаться с ней в родной Чите, но не получилось - съемки «Городского романса» шли в Одессе, там из-за холеры объявили карантин, и в конце концов вместо Читы Марине пришлось улетать в родной Ленинград. Там они с Виталием и отправились в загс. Свадьбу отпраздновали на «Ленфильме», в компании людей, которых Марина не знала, к тому же Виталий - да и прочие мужчины - без конца отвлекались на боксерский матч с участием Мохаммеда Али, который показывали по телевизору. А вечером новобрачный уехал в Москву - утром надо было репетировать в театре.

Не особенно удачное начало супружеской жизни в дальнейшем на нее не повлияло: Виталий и Марина прожили вместе тридцать лет. По его требованию она завязала с кинокарьерой, а в интервью несколько лет назад вспоминала: «Виталий оказался абсолютным домостроевцем… Он сказал прямо: «Я хочу такую жену, которая, конечно, может работать иногда для себя, но мне важно, чтобы в три часа, когда я прихожу с репетиции, дома был горячий суп и жена была рядом». (Спустя десятилетия, в одном из последних интервью, в разговоре с кинообозревателем «КП» Стасом Тыркиным, в ответ на вопрос «Говорят, что вы жене своей запретили сниматься в кино?» Соломин отшутился: «Да. Она красивая женщина, пришлось бы много ездить, а в поездах мужики - храпящие, грязные. Пришлось бы мне оба места ей в СВ покупать. Накладно. В кино ведь платят мало»).

И Марина согласилась, став, по ее словам, «примерной домохозяйкой» и смирившись с непростым характером мужа. Правда, она работала стилистом в модном журнале, а впоследствии еще и стала байером, закупала одежду в Милане - этой карьере Виталий Соломин не препятствовал, напротив, она его восхищала.

В апреле 2002-го Соломин вышел на сцену в «Свадьбе Кречинского» в последний раз Фото: фотохроника ТАСС.

30 ДОЛЛАРОВ ЗА ТРИ ЧАСА НА СЦЕНЕ

Для самого Соломина работа была главным. Он не только играл в кино и в театре, но был еще и режиссером. Правда, единственный фильм, который он поставил, историческую драму «Охота», мало кто видел: он вышел в уже почти развалившийся постсоветский кинопрокат в 1994 году.

В театре постановок было больше, и одна из них - мюзикл «Свадьба Кречинского», где Соломин сам играл заглавную роль - в каком-то смысле стала роковой. Этот спектакль отнимал массу сил - и физически, и психологически. В том же интервью «КП», которое Соломин дал в конце 2001-го, накануне своего 60-летия, он жаловался: «У меня, народного артиста, работающего в старейшем национальном театре страны, зарплата меньше, чем у уборщицы! Знаете, сколько я получаю за работу в спектакле «Свадьба Кречинского»? 30 долларов! А спектакль сложнейший - мюзикл, три часа идет. Я ставил его, чтобы доказать, что актеры Малого могут играть все — и драму, и мюзикл. И я продолжаю играть его не из-за денег, а потому что нравится!» Деньги приходилось зарабатывать съемками в сериалах и антрепризными спектаклями - и это тоже было большой нагрузкой.

Но в дни празднования юбилея никто и подумать не мог, что играть Соломину оставалось меньше полугода. В апреле 2002-го он вышел на сцену в «Свадьбе Кречинского» в последний раз. После первого акта его унесли со сцены на руках - произошел инсульт. Больше месяца Виталий Мефодьевич провел в больнице, то впадая в кому, то приходя в себя и общаясь с навещавшими его братом и женой. За состоянием его здоровья следила вся страна. Вроде бы ситуация улучшалась: Соломин отправлял записки в театр, собирался вскоре туда вернуться, просил не останавливать репетиции. А 27 мая после рутинных медицинских процедур уснул в больничной палате - и через полчаса сердце остановилось…