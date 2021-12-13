Как получилось, что Коктебель мог стать одним из атрибутов Нового года в советских фильмах наряду с шампанским

Фото: Андрей АБРАМОВ

Дедушка Мороз из прессованной ваты, игрушки из стекляруса, пузатые лампочки гирлянд и дождик на елке… Атрибуты старательно выставлялись в советских семьях в середине декабря. Как и сегодня, к главному застолью в ночь с 31 на 1 готовили самое лучшее. Из салатов Оливье, Мимоза, на блюдичке банка копченых балтийских шпрот, на главное хозяйка достанет из духовки курицу с картошкой, на десерт мандарины.

На стол ставили бутылку советского шампанского – оно появилась в конце 30-х годов. И с тех пор стала героиней почти каждой кинокартины СССР, посвященной Новому году. Тогда мало кто думал, что мелькание в кадре напитка с пузырьками не что иное, как элемент госпропаганды. Киноманы, которые любят разбирать советские ленты на детали, знают, что во второй половине XX века в «новогоднем» кино стал появляться еще один небезызвестный напиток — коньяк. Объяснение простое: в Коктебеле в то время начали его выпуск. По партийной разнарядке тут появились завод и погреба. Выходит, что в Коктебеле — старейшее производство коньяка в современной России.

Заслуги мастеров купажа очень быстро вышли на международный уровень. В отличие от советского шампанского, которое не снискало популярность за пределами Союза, крепкий напиток в Европе жадно хватал один Гран-при за другим. И даже в США, которые, казалось бы, при всех идеологических контрах никак не могут поощрять российское производство, отдали ему первое место. Есть ли в этом заслуга бесподобных советских фильмов, которые по интересному совпадению с годами только лучше, однозначно ответить сложно.

Вернемся к кино — важнейшему из искусств. С его помощью и стали продвигать образ новогоднего стола советского гражданина. Зачем показывали напитки? Чтобы демонстрировать кому нужно, что в Стране Советов есть новое производство и шампанского, и коньяка. И вообще столы у наших граждан ломятся от снеди…

Но довольно слов, давайте вспомним культовые новогодние фильмы, в которых появляется этот герой.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975, Эльдар Рязанов)

Классика, которую многие знают наизусть. Но все равно включают хотя бы фоном в преддверии праздника. Вспоминаем первую серию. Надя Шевелева возвращается домой и обнаруживает заспанного Женю Лукашина. Тут приходит Ипполит Георгиевич, для которого невеста сервировала богатый праздничный стол. На нем уже стоит коньяк. В одном из кадров он даже в главном фокусе.

Кадр из фильма "Ирония судьбы", 1975 г.

«Карнавальная ночь» (1956, Эльдар Рязанов)

Как мы помним, работники Дома культуры, который кстати сыграл Дворец на Яузе в московских Сокольниках, планируют празднование Нового года. Но и.о. директора Огурцов хочет, чтобы все было «сурьезно». Никакого карнавала, только чинная классика да выступления астронома.

На мероприятие приглашен товарищ Никадилов — ученый, который вызвался прочесть лекцию о жизни на Марсе. Однако под маской скучного профессора скрывался настоящий гурман коньячной продукции и человек веселого нрава. Продегустировав выдержанный напиток, Никадилов выдает фразу, ставшую крылатой: «Снизу звездочки кажутся маленькими-маленькими. Но стоит взять телескоп и посмотреть вооруженным глазом…мы видим две звездочки, три звездочки, четыре, но лучше всего пять звездочек!»

Кадр из фильма "Карнавальная ночь", 1956 г.

«Старый Новый год» (1980, Наум Ардашников, Олег Ефремов)

Сатирическая комедия, которая сначала отгремела на подмостках МХАТа, а затем была перенесена на киноэкраны. Что интересно: играли те же актеры, что и в театре. Один из режиссеров Олег Ефремов, который и подарил пьесе сценическое воплощение, не видел иных кандидатов на роли.

В рядовой советской панельке справляют Новый год две семьи: пролетарии Себейкины и интеллигенты Полуорловы. Главы семейств пребывают в дурном расположении духа. На Петра Себейкина давит семья, а у Петра Орлова, как бы сейчас сказали, — кризис среднего возраста. Жизнь прожита впустую, а материальные блага не приносят счастья. Мужчины уходят из дома, встречаются с товарищами и пересекаются в бане.

Чтобы показать, что при всех внешних различиях семей, проблему у них одинаковые, режиссер наполняет квартиры героев полярными деталями. Не только разная мебель, но даже цветовая гамма. И, конечно, разные напитки в почете у той или иной семьи. Себейкины заливают беленькую, а у Полуорловых в чести коньяк.

«Эта веселая планета» (1973, Юрий Сааков, Юрий Цветков)

В 70-е одной из главной тем кинематографа стала научная фантастика про инопланетян. Вспомнить хотя бы «Солярис», «Отроки во Вселенной», «Москва — Кассиопея». А еще музыкальный телефильм «Эта веселая планета». В нем инопланетяне из Альфа-Центавры попали на празднование Нового года. Гуляют сотрудники НИИ Академгородка.

Но костюмы и внешний вид пришельцев никого не удивляют — как никак, все итак пришли на праздник в карнавальных костюмах. Лишенные человеческих чувств инопланетяне пытаются постичь эмоции аборигенов с планеты Земля.

Одна из сцен фильма происходит за баром. В руках у инопланетянки элегантная рюмка с коньяком.

— И чего вы все время к этим сосудам прикладываетесь? — вопрошают пришельцы землян.

— Гулять так гулять! — отвечают советские ученые.

— А вы полагаете, что без этого невозможно?

— Ну, ты даешь!

«Зигзаг удачи» (1968, Эльдар Рязанов)

В картине Рязанова, которую впервые показали аккурат перед Новым годом 1968-1969, показаны горести и радости сотрудников фотоателье в провинциальном городе. В фильме много сюжетных линий, но главная связана с фотографом Владимиром Орешниковым в исполнении Евгения Леонова. Фотограф решает купить облигацию, потратив на нее 20 рублей из общей кассы. И выигрывает баснословные 10 000 рублей.

Однако раз деньги были общие, а Орешников не спросил у коллег разрешения, то его исключают из коллектива. А выигрыш забирают себе. Позже Володя возвращается на корпоративный междусобойчик, где его коллеги отмечают удачное завершение года. Но приходит он в костюме Деда Мороза. Чтобы отвлечь внимание бывших коллег и вместе с любовницей Лидией Сергеевной выкрасть деньги. Стол ломится от яств. На нем и вино, и шампанское, и несколько бутылок коньяка.

Дуэт любовников удачно отвлекает коллег и крадет выигрыш. Но потом все делят поровну вместе с «сослуживцами».