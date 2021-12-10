Посетить мастер-класс по историческому фехтованию в Чердыни и побывать в гостях у бога Северного Ветра в Кудымкаре

В Чердыни можно окунуться в старину. Фото: Чердынский районный центр культуры

В Пермский край можно приезжать в поисках настоящей уральской зимы: с морозами, солнцем, сугробами снега и зимними развлечениями. Здесь есть чем заняться в длинные новогодние каникулы. Массу незабываемых впечатлений можно получить от пребывания не только в Перми, но и в других городах Прикамья. Мастер-классы, экскурсии, посещение музеев и увлекательные квесты ожидают путешественников в Чердыни, Кунгуре, Ильинском, Осе, Соликамске..

Чердынь - «Духи города Ч.»

Чердынь впервые упоминается в русских летописях в 1451 году. Город, как Рим и Москва, расположился на семи холмах. Поэтому проект, посвященный истории и традициям Чердыни, называется «Город Ч. На семи холмах». В его рамках весной этого года был создан парфюмерный триптих «Духи города Ч.». Это три аромата, которые рассказывают о разных сторонах Чердыни. «Духи города Ч.» одержали победу в окружном этапе Всероссийского Конкурса «Туристический сувенир»-2021.

И туристический маршрут, в который можно отправляться ежедневно с 3 по 9 января, называется «Духи города Ч.».(6+)

Маршрут начинается с кафе «Чародейка», где можно перекусить после дороги. Затем туристов ожидает подъем на колокольню Воскресенского собора, откуда открывается отличный вид на весь город. На Троицком холме можно посмотреть театрализованную постановку «Легенда о Полюде», принять участие в мастер-классе по историческому фехтованию, отчеканить себе на память сувенирные монеты.

В Чердынском краеведческом музее состоится экскурсия по выставкам: «Пермские боги едут домой», «На пороге новых открытий», «Легенды Перми Великой», экскурсия по «Купеческой гостиной». (0+)

И завершится путешествие вновь в кафе, где можно не только пообедать, но и поучаствовать в мастер-классах по росписи медовых пряников и изготовлению традиционного чердынского блюда «ушки» с их дегустацией.

НоVогодим в Ильинском

Поселок Ильинский известен тем, что там находилось главное правление графов Строгановых, а в начале XIX века появился один из первых театров Прикамья. Недавно в Ильинском открылся первый в стране Музей любительского театра. Вот и новогодний маршрут по Ильинскому во многом посвящен театру.

В основном зале Ильинского музея состоится театрализованная экскурсия по главному правлению пермскими имениями Строгановых. В Музее любительского театра можно погрузиться в атмосферу народного театра и увидеть отрывки из спектакля по пьесе Мольера. (6+)

А в стенах Выставочного зала Ильинского музея пройдет главное мероприятие – «Новогодний прием у главного управляющего», с балом-маскарадом, рождественским ужином и живой музыкой. (6+) В Английском саду и Доме управляющего можно будет приобрести изделия местных умельцев: шитые и вязаные сувениры, деревянные поделки, изделия филатовской гончарной мастерской. Здесь же можно будет купить вкусный ильинский хлеб, травяные чаи местного сбора, знаменитый ильинский зефир и другие сладости.

Новогодний дивертисмент в Кунгуре

Старинный город Кунгур – он был основан в 1663 году - с 1970 года является историческим городом России. Так что, отправляясь в путь в Кунгур, готовьтесь к погружению в историю.

По дороге в Кунгур не забудьте заехать в Белогорский монастырь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Путешествие начинается с экскурсии-квеста «Кунгур новогодний», который ежедневно, со 2 по 10 января будет проходить в исторической части Кунгура. Он включает знакомство с достопримечательностями: «Пуп Земли», Тихвинский храм, «Самовар», особняк купца Е.Я. Дубинина, памятник А.С. Губкину, гостиный двор, Сквер воздухоплавателей. (0+)

На Соборной площади будет проходить Новогодний перфоманс - встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, игровая программа у новогодней елки, подъем на воздушном шаре, катание на лошадях. (0+)

Театр юного зрителя приглашает на Новогодний спектакль «Снежная королева» (0+). А прославленные кунгурские музеи – художественный, краеведческий и Музей истории купечества – познакомят с историей города и ремеслами. Приобрести себе на память сувенир из керамики или поделочного камня можно в «Гончарной лавке», а в салоне-магазине «Пряности и радости» - купить знаменитые «Вязовские пряники».

И, конечно, приехав в Кунгур, нельзя не побывать в одной из самых популярных достопримечательностей Урала и крупнейших карстовых пещер в Европейской части России - Кунгурской ледяной пещере.

Губаха - Путешествие в уральскую Лапландию

В Губахе сочетаются уникальная уральская природа и спокойствие небольшого города. Рудянский спой и одна из его вершин - гора Крестовая дают возможность побывать в настоящей уральской Лапландии. Новогодний маршрут включает игровую программу в Ледовом городке, интерактивную программу в музее КУБа «Если горы то Губаха», квест «За горами снеговерть» (6+), катание на канатной дороге и на «банане».

В Кудымкар, к Владыке Севера

Зимний тур для детей и взрослых «В чудские земли к Владыке Севера» (6+) познакомит гостей с культурными, гастрономическими, бытовыми и фольклорными традициями коми-пермяков, а также отправит в сказочное путешествие к богу Северного Ветра.

Сам чудской богатырь Кудым-Ош встретит гостей у родника под священной горой Изъюр. После обеда в ресторане «Национальнöй», где предлагаются блюда коми-пермяцкой кухни, состоится экскурсия по Кудымкару «Мифы и легенды кара Кудым-Оша» (6+). В Коми-Пермяцком краеведческом музее им. П. И. Субботина-Пермяка пройдет интерактивная программа «Чуман Епы-охотника». А в этнопарке «Заветный клад», где обитает бог Северного Ветра Ойпель, туристам предстоит преодолеть тропу препятствий и пройти квесты.

В этнопарке «Заветный клад» туристам предстоит преодолеть тропу препятствий и пройти квесты.

Оса - «Путешествие во времени»

Оса предлагает туристический маршрут, связанный с именем Витуса Беринга, чья экспедиция зимовала в Осе перед дальним путешествием на Камчатку. Он включает в себя экскурсии по экспозициям краеведческого музея «Оса – уездный город» и «Витус Беринг - Оса. На пути к Великим открытиям», театрализованную программу по историческим событиям Витуса Беринга, катание на лошадях, запряженных санями-розвальнями. В музее часов можно погрузиться в историю часовых механизмов и совершить путешествие во времени. (6+)

Лысьва – город трудовой доблести

Во время обзорной экскурсии (0+) туристы узнают об истории города, начиная с горного уральского завода, который был поставлен на речке Лысьва, о том, как благодаря людям, жившим и живущим здесь, маленький заводской поселок превратился в красивый город с причудливой архитектурой.

А в парке Пушкина, который станет в новый год сказочным, можно булет прокатиться на ватрушках на комплексе «Русские горки» или по снежной трассе на упряжке самоедских лаек.

Соликамск новогодний

Соликамск носит статус исторического города. Это своего рода город-музей под открытым небом, в котором сохранилось свыше 100 памятников природы, архитектуры и культурно-исторического наследия.

Соликамский краеведческий музей - один из крупнейших в Пермском крае, основан в 1929 году. Он располагается в 7 зданиях, 6 из которых - памятники архитектуры XVII-XIX веков. В каникулы музей предлагает экскурсионную квест-программу (6+) по территории Центрального архитектурного ансамбля и изготовление новогоднего сувенира.

В Музее-заповеднике «Сользавод» во время экскурсии посетители создадут фильм на основе советских новогодних картин. Все попробуют себя в разных ролях съемочной команды. Здания сользавода послужат естественными декорациями. (6+)

Мемориальный ботанический сад Г. А. Демидова - первый в России частный ботанический сад, основанный Григорием Демидовым в 1730-е годы. В новогодней программе туристов ждут экскурсия и дегустация чаёв с аптекарского огорода. (6+)

Под руководством мастеров можно собственноручно изготовить сувениры из бересты и глины, а также приобрести пиво с «Солькамской пивоварни» и фирменный соликамский сыр.

Подробности организованных туров читайте на сайте https://ng.visitperm.ru