Самолет заправят… подсолнечным маслом?

Фото: ПАО «Газпром нефть»

Существует миф, что российский бизнес не заинтересован в развитии новых технологий. Это не правда! В России развивается масса проектов, которые могут стать основой экономики будущего. Например, «Газпром нефть» (обратим внимание – нефтяная компания!) совместно с Airbus и «Аэрофлотом», а также авиакомпаниями S7 и «Волга-Днепр», национальным исследовательским центром «Институт имени Н. Е. Жуковского» и Государственным НИИ гражданской авиации создали первую в России ассоциацию разработчиков и производителей авиационного топлива с минимальным углеродным следом (SAF). «Зеленое» топливо должно соответствовать всем самым жестким международным нормам. Первый полет самолета на биотопливе участники евразийского альянса планируют провести не позднее 2024 года.

Фото: ПАО «Газпром нефть»

ШАГ НА ВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ

Отметим, что SAF (sustainable aviation fuel) — это авиационное топливо с низким углеродным следом, произведенное на основе растительного сырья. Своего рода подсолнечное масло, которое заменит традиционное авиационное топливо. По оценкам экспертов применение SAF-технологий позволяет сократить выбросы парниковых газов при авиаперевозках до 80%.

«Благодаря научным компетенциям, масштабной модернизации и развитию НПЗ, «Газпром нефть» активно развивает сегмент экологичных продуктов для всех видов транспорта, - отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер. - Теперь совместно с авиакомпаниями, производителями авиационной техники и научными институтами мы готовы приступить к новым исследованиям и разработкам уникального для российской промышленности зеленого авиатоплива».

Фото: ПАО «Газпром нефть»

Ключевой исследовательской площадкой альянса выступит Технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге. Современная научная база компании позволит разработать эффективные рецептуры «зеленого» авиатоплива и технологии для последующего промышленного производства. Опытные партии SAF планируется выпустить на Московском и Омском НПЗ.

«Экологическая повестка становится одной из самых важных тем в авиации. Группа «Аэрофлот» уже внесла значительный вклад в повышение экологической эффективности — за прошедшее десятилетие мы снизили удельные выбросы СО2 на 30%, - пояснил заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин. - Подписывая декларацию о создании SAF-альянса, „Аэрофлот“ делает шаг навстречу будущему, подтверждая приверженность выбранным экологическим приоритетам отрасли. Наши согласованные действия с ведущими представителями отрасли будут способствовать повышению экологичности и постепенной декарбонизации авиации».

Фото: ПАО «Газпром нефть»

НЕОБХОДИМЫ УСИЛИЯ ВСЕХ ИГРОКОВ ОТРАСЛИ

Но такой переход не совершить без производителей самолетов. Одним из участников альянса стала компания Airbus.

«Чтобы достичь нулевого уровня выбросов СО2 и внести вклад в смягчение последствий изменения климата, необходимы усилия всех игроков отрасли, - сообщил глава Airbus в России Жюльен Франьятт. - Сегодня вместе с ключевыми компаниями авиационного сектора мы сделали первый шаг на пути к более экологичной авиации в России».