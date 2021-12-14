Смерть на съемочной площадке: датского режиссера обвинили в убийстве свиньи

Зоозащитники заявили, что уже получили признания фермера, который поставлял животных для кинопроекта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известная зоозащитная группа PETA, ратующая за гуманное обращение с животными, обвинила датского кинорежиссера Николаса Виндинга Рефна в том, что на съемках его нового фильма, который он снимает для Netflix, была убита свинья.

Зоозащитники призвали не использовать сцену с убийством животного в фильме.

«Убийство разумного существа и использование этой смерти для развлечения неприемлемо и может быть незаконным. Ни одно животное не должно страдать или умирать ради человеческого развлечения, и PETA призывает Netflix убрать из фильма любые кадры, которые могут прославить ненужное, бессмысленное убийство этой свиньи», – приводятся на сайте PETA слова вице-президента организации Лизы Ланге.

Кроме того, зоозащитники заявили, что уже получили признания фермера, который поставлял животных для проекта, и призвали всех, кому что-либо о жестоком обращении с животными обращаться на горячую линию, обещая при этом полную анонимность.

О новом фильме Рефна, который снял такие ленты как «Драйв», «Неоновый демон», «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и ряд других, практически ничего не известно. Источники утверждают, что картина будет представлять собой адаптацию американского фильма ужасов «Маньяк-полицейский», снятого в 1988 году.

О сцене с убийством свиньи известно и того меньше – по заявлению PETA жестоком обращении с животным сообщил информатор на условиях анонимности, но датская полиция уже занимается проверкой инцидента.