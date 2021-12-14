Участвовало более 500 школьников со всей страны: в Москве объявили победителей конкурса «Безопасное колесо-2021»

Подведены итоги юбилейного, 40-го по счету, Всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2021». Победителем стала команда инспекторов дорожного движения из Татарстана. Напомним, конкурс является частью масштабного информационно-просветительского проекта, развиваемого совместно Минпросвещения России и МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«ЖДЕТ АКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ»

«Конкурс является одним из главных событий в жизни ЮИД, ребята его любят, ждут каждый год, готовятся и с удовольствием соревнуются, демонстрируя свои знания, умения и навыки, - отметил перед объявлением результатов конкурса заместитель начальника управления - начальник отдела пропаганды БДД и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Алексей Кисляков. - Движение ЮИД действует в нашей стране с 1973 года и в данный момент насчитывает в своих рядах более 400 тысяч детей. В настоящее время усилия Госавтоинспекции и Минпросвещения России направлены на создание Общероссийского общественного движения ЮИД. В субъектах Российской Федерации создаются первичные организации, чтобы затем влиться во всероссийское движение».

В этом году конкурс проходил в смешанном формате, сочетающем онлайн и очные соревнования. Его главными задачами стали формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на дороге, совершенствование знаний в сфере правил дорожного движения, а также оказания первой помощи. Всего участие в конкурсе приняли более 500 школьников в возрасте от 10 до 12 лет. Особый акцент был сделан на значимости деятельности отрядов ЮИД в вопросах пропаганды безопасного участия в дорожном движении среди сверстников и ровесников.

Конкурс состоял из двух этапов. Первый - «теоретический» этап конкурса состоялся в ноябре в 85 российских регионах в онлайн формате. Для юных инспекторов движения экспертами профильных министерств была разработана специальная цифровая платформа, объединяющая теоретические и практические задания по правилам дорожного движения и основам безопасности жизнедеятельности.

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ

В декабре лучшие команды сразились на 10 площадках практического этапа, включающего, помимо заданий на знание основ оказания первой помощи, состязание по фигурному вождению велосипеда.

Главный судья конкурса, руководитель Центра дополнительного образования «Юный автомобилист» Вера Вьюнова назвала победителей юбилейного 40-го Всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2021»: «По итогам прошедших конкурсных отборов победителем стала команда Татарстана. Ребята показали отличные результаты в состязаниях по фигурному управлению велосипедом и решении кейсов по оказанию первой помощи. Призерами также стали команды Липецкой и Свердловской областей – они заняли второе и третье место, соответственно».

Оператор всероссийских конкурсов - Директор ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества» Гончарова Оксана Валерьевна в ходе выступления отметила, что в этом году использование дистанционных методик и современных информационных технологий позволило обеспечить участие большего числа ребят из всех регионов России, а также создало условия для более широкого продвижения практик и навыков безопасного поведения на дороге среди подрастающего поколения.

«Каждый участник конкурса имеет свой личный кабинет, где для них появилась новая функция – разместить справочные материалы, подробные рассказы о себе. Все желающие могут познакомиться с каждым участником «Безопасного колеса», - отметила основные особенности конкурса Оксана Гончарова. - Мы разместили на платформе разделы, посвященные всем этапам конкурса, дали возможность просмотреть трансляции. По сути, сформировали методическую «копилку» с проектами, личными практиками, которую смогут использовать педагоги и сами участники отрядов ЮИД. Таким образом, все мероприятия конкурсов обрели своих цифровых «двойников», а дети-инспекторы – собственное цифровое портфолио. Кроме того, мы смогли привлечь за счет возможностей платформ огромное число экспертов из разных регионов страны. Это обеспечило конкурсу дополнительную прозрачность».

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ КОМАНДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Кроме того, в ноябре завершились еще три конкурса, посвященные тематике безопасности дорожного движения. Это Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям!», «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» и Всероссийский педагогический фестиваль межпредметных проектов по безопасности дорожного движения.

В рамках конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» выявили классных наставников по безопасности дорожного движения, лучших руководителей отрядов юных инспекторов движения и методистов по безопасности дорожного движения. В педагогическом фестивале оценили межпредметные проекты по безопасности дорожного движения, которые разработаны на основе интеграции предметных областей, профилей общего образования, программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования.

«Конкурс станет ежедневным педагогическим праздником, который предоставит педагогам дополнительную возможность продемонстрировать наработанные компетенции и навыки в области преподавания основ безопасного поведения на дороге. При этом затронуть решено все сферы образовательного процесса, в том числе внеурочную деятельность, оставить все номинации, которые касаются обучения детей младшего, среднего и старшего возраста, а также определять лучшие педагогические проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья», - говорит заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Юлия Костыряченко.

Еще один конкурс – «Безопасная дорога – детям!» – выявил лучшие практики командного и семейного взаимодействия в области формирования системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и развития семейно-государственного партнерства, которое наряду с развитием потенциала образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма входят в число приоритетных направлений деятельности государства.

Кроме того, организаторы конкурсов в прямом эфире сообщили, что с сегодняшнего дня в дистанционном режиме стартовали курсы по программе повышения квалификации для педагогов, которые занимаются обучением несовершеннолетних основам безопасного поведения на дороге. Это позволит не только усилить взаимодействие между педагогами, представляющим различные регионы, но и позволить создать площадку, на базе которой будет сформирована программа для обучения несовершеннолетних с 12 до 18 лет.

Напомним, движение отрядов юных инспекторов (ЮИД) существует в России с 1973 года. На сегодняшний день во всех регионах страны действуют более 30 тысяч отрядов, общая численность которых достигает 440 000 участников в возрасте от 8 до 18 лет.