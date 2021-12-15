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Общество15 декабря 2021 9:00

#вАрктикеЕсть

Международный гастрономический фестиваль северной кухни «Вкус Арктики» прошёл в Москве
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Фестиваль Вкус Арктики. Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Фестиваль Вкус Арктики. Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Фестиваль является одним из официальных мероприятий председательства России в Арктическом совете, его инициатором и хедлайнером выступила Республика Саха (Якутия) – самый крупный арктический регион России, а ключевыми партнерами стали представители Арктического совета.

В двухдневной деловой и гастрономической программе приняли участие представители арктических стран и регионов России, федеральных и региональных органов государственной власти, послы стран-членов Арктического совета, шеф-повара из лучших ресторанов северных регионов страны и зарубежья, а также кулинарные эксперты, туроператоры и рестораторы. Ключевые мероприятия программы транслировались в прямом эфире на сайте председательства России в Арктическом совете, Фонда Росконгресс и в соцсети «ВКонтакте». Официальный хэштег фестиваля – #вАрктикеЕсть. И каждый из гостей мероприятия теперь не сомневается: Арктика – не безжизненная белая пустыня, здесь есть много интересного, яркого и, конечно, вкусного.

Фестиваль Вкус Арктики. Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Фестиваль Вкус Арктики. Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Весной этого года председательство в Арктическом совете перешло к России. По правилам этой крупнейшей неправительственной организации, объединяющей циркумполярные державы, они возглавляют совет по очереди. При этом каждая из стран реализует свои предложения и инициативы по тем направлениям, которые считает приоритетными для развития Арктики и приглашает другие государства присоединиться к этим проектам. Россия тоже подготовила план официальных мероприятий на период своего председательства. Пожалуй, самым «вкусным» среди них оказалась инициатива Якутии: провести фестиваль северной кухни и показать, чем готов удивлять гостей уникальный регион планеты.

Идея родилась не на пустом месте: в республике на протяжении 10 лет проводится фестиваль «Вкус Якутии», за это время он не только приобрел популярность далеко за пределами региона, но и оказал огромное влияние на сохранение и популяризацию кухни народов Якутии. Благодаря ему появилось огромное количество национальных ресторанов, ведь представители индустрии осознали, что национальная кухня действительно может привлекать внимание как местных жителей, так и гостей региона.

Во время подготовки фестиваля «Вкус Арктики» его концепция все время дополнялась новыми идеями. Каждый из регионов привносил свое видение, но цель была общей: популяризация национальной кухни коренных народов Арктической зоны и развитие гастрономического туризма в высоких широтах. В результате получилось уникальное мероприятие международного масштаба.

Фестиваль Вкус Арктики. Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Фестиваль Вкус Арктики. Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

«Россия – северная держава. Думаю, мы лучше всех в мире умеем жить на Севере, любим его, умеем и любим готовить блюда северной кухни. Наша Арктика – это еще и глубокая сила. Сила народов, которые ее населяют. Это потрясающее чувство людей, понимающих, что они живут подчас в условиях, которые многим в мире кажутся невозможными», – сказал во время церемонии открытия фестиваля министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Два дня на площадке фестиваля проходил кулинарный онлайн-марафон арктической кухни Arctic Cuisine. Оригинальные блюда северной кухни на глазах зрителей готовили шеф-повара из ресторанов девяти арктических регионов России и стран-членов Арктического совета. Как инициатор и хедлайнер гастрономического фестиваля, Якутия подошла к подготовке основательно: в столицу приехали лучшие мастера республики Евгений Альфан – обладатель премии «Золотая пальмовая ветвь -2021», шеф-повар ресторана «Аврора» и Николай Атласов – шеф-повар ресторана «Усадьба Атласовых». Участниками фестиваля стали и представители коренных малочисленных народов, проживающих на территории Якутии, они вели мастер-классы по приготовлению национальных блюд по традиционным рецептам.

Фестиваль Вкус Арктики. Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Фестиваль Вкус Арктики. Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Обширная деловая программа фестиваля была наполнена обучающими семинарами, дискуссиями и деловыми сессиями, где обсуждались самые горячие темы – от развития бренда «Сделано в Арктике» до упаковки традиционных блюд северян в формате стрит-фуда. По мнению профессионалов отрасли, позитивная динамика турпотока в Арктику напрямую зависит от сохранения традиционной культуры питания коренных народов, внедрения меню из местных продуктов в заведения общепита, а также от создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в сфере питания.

Одним из центральных мероприятий деловой программы первого дня фестиваля стала презентация проекта Арктического совета EALLU «Молодёжь коренных народов, культура питания и перемены в Арктике». Его приоритетом является стабильное и устойчивое оленеводство в Арктике в условиях глобализации и изменения климата. В дискуссии приняли участие представители Чукотки, Канады, Аляски, Норвегии, которые рассмотрели особенности арктической кухни разных стран, вопросы добычи и переработки рыбы, оленины, а также социальной адаптации молодого поколения.

Якутская кухня. Фото предоставлено Пресс-центром Республики Саха (Якутия) в Москве.

Якутская кухня. Фото предоставлено Пресс-центром Республики Саха (Якутия) в Москве.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов подчеркнул, что межправительственные, негосударственные и другие объединения будут содействовать народам Севера в этом направлении. «Мы должны быть креативными, инновационными, внедрять инструменты для поддержки производителей, представляющих коренные народы Севера, создавать дополнительную стоимость в цепочках продуктов, которые они производят в суровых условиях. Важно создавать возможности, чтобы местные производители могли сотрудничать с крупными компаниями и экспортировать свою пищевую продукцию – органическую, экологически чистую, полезную»,сказал он.

Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай Корчунов. Фото предоставлено Пресс-центром Республики Саха (Якутия) в Москве.

Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай Корчунов. Фото предоставлено Пресс-центром Республики Саха (Якутия) в Москве.

«Это замечательный проект для коренных малочисленных народов и в целом, можно сказать, для человечества. Через сохранение культуры питания своих народов мы показываем уникальность традиций и говорим о том многообразии разных культур, которые составляют в целом человеческую цивилизацию, – отметил глава Якутии Айсен Николаев. – Мы, безусловно, будем этот проект поддерживать, потому что он важен не только с гуманитарной точки зрения, но и для развития всей Арктической территории». Глава региона также пригласил представителей молодежи коренных народов Севера из российских регионов и стран мира принять участие в работе Северного форума по устойчивому развитию, который пройдет в Якутии в сентябре 2022 года.

Глава Якутии Айсен Николаев. Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Глава Якутии Айсен Николаев. Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

А для жителей и гостей столицы России «Вкус Арктики» стал, прежде всего, ярким праздником. Пожалуй, для каждого, кто пришёл на фестиваль или посмотрел онлайн-трансляцию, Арктика стала чуть ближе и понятнее.

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