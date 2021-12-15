Фестиваль Вкус Арктики. Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Фестиваль является одним из официальных мероприятий председательства России в Арктическом совете, его инициатором и хедлайнером выступила Республика Саха (Якутия) – самый крупный арктический регион России, а ключевыми партнерами стали представители Арктического совета.

В двухдневной деловой и гастрономической программе приняли участие представители арктических стран и регионов России, федеральных и региональных органов государственной власти, послы стран-членов Арктического совета, шеф-повара из лучших ресторанов северных регионов страны и зарубежья, а также кулинарные эксперты, туроператоры и рестораторы. Ключевые мероприятия программы транслировались в прямом эфире на сайте председательства России в Арктическом совете, Фонда Росконгресс и в соцсети «ВКонтакте». Официальный хэштег фестиваля – #вАрктикеЕсть. И каждый из гостей мероприятия теперь не сомневается: Арктика – не безжизненная белая пустыня, здесь есть много интересного, яркого и, конечно, вкусного.

Фестиваль Вкус Арктики. Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Весной этого года председательство в Арктическом совете перешло к России. По правилам этой крупнейшей неправительственной организации, объединяющей циркумполярные державы, они возглавляют совет по очереди. При этом каждая из стран реализует свои предложения и инициативы по тем направлениям, которые считает приоритетными для развития Арктики и приглашает другие государства присоединиться к этим проектам. Россия тоже подготовила план официальных мероприятий на период своего председательства. Пожалуй, самым «вкусным» среди них оказалась инициатива Якутии: провести фестиваль северной кухни и показать, чем готов удивлять гостей уникальный регион планеты.

Идея родилась не на пустом месте: в республике на протяжении 10 лет проводится фестиваль «Вкус Якутии», за это время он не только приобрел популярность далеко за пределами региона, но и оказал огромное влияние на сохранение и популяризацию кухни народов Якутии. Благодаря ему появилось огромное количество национальных ресторанов, ведь представители индустрии осознали, что национальная кухня действительно может привлекать внимание как местных жителей, так и гостей региона.

Во время подготовки фестиваля «Вкус Арктики» его концепция все время дополнялась новыми идеями. Каждый из регионов привносил свое видение, но цель была общей: популяризация национальной кухни коренных народов Арктической зоны и развитие гастрономического туризма в высоких широтах. В результате получилось уникальное мероприятие международного масштаба.

Фестиваль Вкус Арктики. Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

«Россия – северная держава. Думаю, мы лучше всех в мире умеем жить на Севере, любим его, умеем и любим готовить блюда северной кухни. Наша Арктика – это еще и глубокая сила. Сила народов, которые ее населяют. Это потрясающее чувство людей, понимающих, что они живут подчас в условиях, которые многим в мире кажутся невозможными», – сказал во время церемонии открытия фестиваля министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Два дня на площадке фестиваля проходил кулинарный онлайн-марафон арктической кухни Arctic Cuisine. Оригинальные блюда северной кухни на глазах зрителей готовили шеф-повара из ресторанов девяти арктических регионов России и стран-членов Арктического совета. Как инициатор и хедлайнер гастрономического фестиваля, Якутия подошла к подготовке основательно: в столицу приехали лучшие мастера республики Евгений Альфан – обладатель премии «Золотая пальмовая ветвь -2021», шеф-повар ресторана «Аврора» и Николай Атласов – шеф-повар ресторана «Усадьба Атласовых». Участниками фестиваля стали и представители коренных малочисленных народов, проживающих на территории Якутии, они вели мастер-классы по приготовлению национальных блюд по традиционным рецептам.

Фестиваль Вкус Арктики. Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Обширная деловая программа фестиваля была наполнена обучающими семинарами, дискуссиями и деловыми сессиями, где обсуждались самые горячие темы – от развития бренда «Сделано в Арктике» до упаковки традиционных блюд северян в формате стрит-фуда. По мнению профессионалов отрасли, позитивная динамика турпотока в Арктику напрямую зависит от сохранения традиционной культуры питания коренных народов, внедрения меню из местных продуктов в заведения общепита, а также от создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в сфере питания.

Одним из центральных мероприятий деловой программы первого дня фестиваля стала презентация проекта Арктического совета EALLU «Молодёжь коренных народов, культура питания и перемены в Арктике». Его приоритетом является стабильное и устойчивое оленеводство в Арктике в условиях глобализации и изменения климата. В дискуссии приняли участие представители Чукотки, Канады, Аляски, Норвегии, которые рассмотрели особенности арктической кухни разных стран, вопросы добычи и переработки рыбы, оленины, а также социальной адаптации молодого поколения.

Якутская кухня. Фото предоставлено Пресс-центром Республики Саха (Якутия) в Москве.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов подчеркнул, что межправительственные, негосударственные и другие объединения будут содействовать народам Севера в этом направлении. «Мы должны быть креативными, инновационными, внедрять инструменты для поддержки производителей, представляющих коренные народы Севера, создавать дополнительную стоимость в цепочках продуктов, которые они производят в суровых условиях. Важно создавать возможности, чтобы местные производители могли сотрудничать с крупными компаниями и экспортировать свою пищевую продукцию – органическую, экологически чистую, полезную», — сказал он.

Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай Корчунов. Фото предоставлено Пресс-центром Республики Саха (Якутия) в Москве.

«Это замечательный проект для коренных малочисленных народов и в целом, можно сказать, для человечества. Через сохранение культуры питания своих народов мы показываем уникальность традиций и говорим о том многообразии разных культур, которые составляют в целом человеческую цивилизацию, – отметил глава Якутии Айсен Николаев. – Мы, безусловно, будем этот проект поддерживать, потому что он важен не только с гуманитарной точки зрения, но и для развития всей Арктической территории». Глава региона также пригласил представителей молодежи коренных народов Севера из российских регионов и стран мира принять участие в работе Северного форума по устойчивому развитию, который пройдет в Якутии в сентябре 2022 года.

Глава Якутии Айсен Николаев. Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

А для жителей и гостей столицы России «Вкус Арктики» стал, прежде всего, ярким праздником. Пожалуй, для каждого, кто пришёл на фестиваль или посмотрел онлайн-трансляцию, Арктика стала чуть ближе и понятнее.