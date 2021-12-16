В Нижнем Новгороде завершено благоустройство набережной Федоровского

Фото: Нижний 800

Благоустройство набережной Федоровского стало результатом реализации инфраструктурной программы «Среда 800», которую власти города осуществили к юбилею Нижнего Новгорода. Для обустройства любимого места отдых горожан и гостей города были привлечены внебюджетные средства. Благодаря этому удалось значительно увеличить объем работ. Проект реализован при участии Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома». К юбилею города набережная получила название Парк 800-летия.

Фото: Нижний 800

Отсюда открываются потрясающей красоты виды на стрелку Оки и Волги, Нижегородскую ярмарку, на собор святого благоверного князя Александра Невского, а также на стадион, который построили к чемпионату мира по футболу в России. Однако территория набережной была в откровенно запущенном состоянии. За минувшие 10 лет здесь практически не велись работы по благоустройству. Покрытие тротуаров, лестниц и мостов было в неудовлетворительном состоянии. Склоны заросли сорняками. Также здесь не было нормального освещения, отсутствовали туалеты и площадки для отдыха.

Так набережная Федоровского выглядела совсем недавно. Фото: Дима Четыре

Над концепцией благоустройства парка Федоровского работали 2 группы архитекторов.

Террасную часть парка, в основе которой идея создания «театра природных действий», разработал местный Институт развития городской среды Нижегородской области. Чтобы горожане и гости города могли здесь, не только, прогуливаясь любоваться природой, но и имели комфортные условия для досуга и активного отдыха. Одновременно территория парка должна была стать связующим звеном между нижней и верхней частями города с помощью сети благоустроенных террас, которые требовалось органично интегрировать в существующий ландшафт набережной. При реализации проекта учитывались рекомендации экспертов, а также предложения и пожелания горожан.

Верхний променад и световое решение разработало московское бюро «Арх груп». И вот отныне нижегородцы и гости города могут насладиться прогулками по широкому безбарьерному пространству, которое идёт от ул. Заломова до ул. Ильинской. Все ограждения, которые ранее создавали дискомфорт отдыхающим, заменили на деревянный настил. Здесь предусмотрены места для отдыха: лавки, лежаки, скамейки, столики, модули отдыха с деревьями, а также стеклянные беседки, защищающие от ветра и дождя. Все малые архитектурные формы выдержаны в едином стиле. Установлен общественный туалет, который доступен для маломобильных граждан.

Фото: Нижний 800

Деревянный амфитеатр, который смонтировали на склоне, стал ещё одним важным объектом благоустройства. Он спускается с площадки, где расположен памятник Максиму Горькому, до первой террасы. Посетители смогут смотреть на проходящие мероприятия, любоваться закатами и комфортно проводить время.

Инсталляция из трёх сотен светильников с функцией динамического освещения, предусматривающие разные программы подсветки – органично дополнила антураж. С наступлением вечера она загорается цветом солнца на закате, и потом какое-то время сохраняет его после захода солнца, как будто продлевая закат. А в пасмурные дни эффект заката возникает даже без солнца и тем самым создает позитивное настроение.

В световой инсталляции воплощена и ещё одна идея - посвящение отдельных светильников годам рождения жителей и гостей города. Каждый посетитель может ввести на терминале год своего рождения и соответствующий светильник стане светиться своим цветом, пуская «волны» вокруг. При этом на терминале можно будет прочитать, какие важные события произошли в этом году.

КОНКРЕТНО

Что сделано на набережной

Общая площадь благоустройства составила 7,5 га

1. Освещение. Во время реконструкции набережной Федоровского к 800-летию города установили более 1 тысячи элементов освещения: 380 светильников функционального освещения, 300 светильников инсталляционного освещения, а также светодиодные ленты на малых архитектурных формах, выполняющих функцию подсветки.

2. Общая площадь озеленения: 2,5 га (1510 деревьев и кустарников, 4 тыс. единиц цветов, газон).

3. Площадь асфальтирования – более 2,6 тыс. м2.

4. Мощение – 1,3 га. -

КСТАТИ

Николай Михайлович Федоровский - выдающийся советский учёный, доктор геолого-минералогических наук. А полная история набережной насчитывает уже почти 190 лет. В 1834 году Нижний Новгород посетил царь Николай I. Российскому самодержцу город не понравился «…природа сделала все, чтобы украсить город, а люди сделали все, чтобы его испортить», - сказал тогда Николай I. Он дал более восьми десятков конкретных указаний по благоустройству улиц, общественных зданий и домов Нижнего Новгорода. В годы его царствования была обустроена и Верхне-Окская набережная. А свой современный вид территория обрела уже в 60-х годах прошлого века. Тогда были построены многоквартирные дома, пешеходные мосты через овраги и гостиница.