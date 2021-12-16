«Ждали, боялись и надеялись»: Что будет с рублем после повышения ставок в США

Bчера инвесторы по всему миру сидели возле своих мониторов и не знали, что им делать: то ли продавать, то ли покупать Фото: REUTERS

Федеральная резервная система США наконец решилась. В следующем году учетная ставка американского ЦБ начнет повышаться с нулевых отметок, на которых она стояла без малого 10 лет. Что это значит для мировой и российской экономики? Грядет новый кризис? Или проскочили между Сциллой и Ковидом?

ВЫСОКИЕ СТАВКИ РАДИ НИЗКОЙ ИНФЛЯЦИИ

США – крупнейшая мировая экономика. А мир финансов становится все более и более глобальным. Поэтому любое решение американских властей отражается на биржах по всей планете. Вот и вчера инвесторы по всему миру сидели возле своих мониторов и не знали, что им делать: то ли продавать, то ли покупать.

- Среды ждали, боялись и надеялись. Предыдущие два дня прошли в осторожном страхе – а вдруг что-то будет не так. Да и собственно всю первую половину дня среды участники рынка находились в таком же полуобморочном состоянии и были готовы ко всему худшему. Правда, что это такое «худшее», мало кто понимал, но готовы к этому точно были, - рассказывает Павел Пахомов, руководитель аналитического центра «СПБ Биржа».

Суть в том, что из-за пандемии и вливания огромных средств в экономику в Америке резко выросла инфляция. Она достигла рекордного значения за 40 лет – 6,8% годовых. Цифры немыслимые. Это то же самое, как если бы у нас инфляция снова подскочила до 20% годовых (сейчас пока 8,5%). Единственный антидот, который могут использовать финансовые власти, - это повышение ставки. Тогда сберегать деньги становится выгоднее, чем их тратить. И рост цен постепенно сдувается. Но власти в США очень боялись побочных последствий, а именно паники на финансовых рынках. Поэтому тянули с этим решением как можно дольше. Но в итоге приняли его. И… ничего не случилось.

ПОЧЕМУ БИРЖИ НЕ УПАЛИ?

Во-первых, объявленное повышение будет очень и очень мягким. Сначала американский Центробанк постепенно снизит скорость печатания новых денег. До этого на свет каждый месяц появлялось по $120 млрд новых долларов. И они раздували денежные пузыри в США и других странах. С ноября эта сумма стала снижаться на $15 млрд каждый месяц. А теперь – на $30 млрд. К концу марта США выйдут в ноль, то есть перестанут печатать новые деньги для помощи экономике. С середины года начнется повышение учетной ставки. Сейчас она находится на нуле. А к концу следующего года может подняться до 0,75% годовых, тремя равными шагами.

Во-вторых, инвесторы так долго ждали этого решения, что страх исчез. Наоборот, как только появилась определенность, все сразу же успокоились.

- Рынки растут на фоне наступившей определенности с планами ФРС, - считает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

- Случилось именно то, чего от ФРС и ожидали, поэтому участники рынка успокоились и взялись за старое – покупать, покупать и еще раз покупать, - объясняет Павел Пахомов.

В-третьих, повлияли и комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что более высокая учетная ставка позволит побороть инфляцию. А это откроет путь к росту экономики. Мол, как только справимся с ценами, появится фундамент, на котором можно будет расти дальше. Несмотря на скепсис некоторых аналитиков (дефицит бюджета и госдолг США - рекордные), Пауэллу почему-то поверили. Или очень захотели поверить.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Что будет дальше, предсказать сложно. С одной стороны, в недавней истории повышение учетной ставки ФРС США неизменно приводило к обвалам на фондовых рынках по всему миру и укреплению доллара. Так было в 2013 и 2018 годах. В последний раз ФРС даже пришлось резко отыгрывать назад. Котировки акций упали на четверть. Чтобы не допустить очередного кризиса, ставку снова опустили. А во время пандемии - прижали к нулю. Что будет сейчас?

- С одной стороны, ожидания ужесточения политики ФРС могут способствовать укреплению курса доллара к мировым валютам и снижать интерес к рисковым активам. С другой стороны, в условиях избытка ликвидности на финансовых рынках и повышенных инфляционных ожиданий на ближайшие годы интерес к рисковым активам (акции, сырье, недвижимость), скорее всего, сохранится, поэтому возможные коррекции будут выкупаться, - считают аналитики финансовой группы «Финам».

Другими словами, если американцам не удастся победить инфляцию, то котировки акций будут расти и дальше. Просто потому, что богатые люди будут спасать свои деньги, инвестируя их в активы, приносящие постоянный доход (в виде дивидендов или ренты).

- Прямых аналогов текущей ситуации в истории все-таки нет. Период 2015 – 2018 годов, когда с околонулевого уровня ключевую ставку начали повышать, похож. Но в то время не было такого крупного вливания ликвидности на рынки через программу количественного смягчения, какое происходит с середины 2020-го. Этот стимул имел колоссальное влияние и уже привел к значительному росту акций за последние годы. Поэтому связь между рынком акций и ключевой ставкой сейчас менее однозначна, и исторические примеры могут не сработать в этот раз, - говорится в обзоре рисков группы «Тинькофф».

Действительно, денег на рынках сейчас так много, что им просто некуда деваться. Инвесторы находятся в состоянии эйфории. Таких удачных годов, как 2020-й и 2021-й, не было давно. Все ждут продолжения банкета. И не хотят замечать негатив. Тем не менее, как показывает история, рынки очень инерционны. Если долгое время все хорошо, инвесторы по инерции продолжают верить в лучшее, игнорируя любые плохие новости. Но как только тенденция разворачивается и негатив накапливается, настроения могут поменяться. И тогда кризиса не избежать. Для этого, как правило, нужен веский повод. Например, банкротство той или иной крупной компании. Вероятность этого после повышения учетной ставки ФРС США увеличится. Многие американские корпорации - по уши в долгах. Рост стоимости кредитов может выбить почву у них из под ног.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А что произойдет с российскими акциями и курсом рубля?

В случае полномасштабного кризиса акции российских компаний тоже упадут. Доллар подорожает, а рубль подешевеет. Но если резкого падения на рынках не произойдет, то наши ценные бумаги смотрятся перспективнее зарубежных аналогов. По индикаторам они дешевле примерно вдвое. То есть, падать им особо некуда. А на рубль действует важный противовес. Ключевая ставка российского Центробанка начала подниматься еще раньше. И чем она выше, тем крепче отечественная валюта. Поэтому к другим валютам доллар может укрепиться, а к рублю останется на том же уровне. По крайней мене, в четверг курс «американца» на Московской бирже практически не поменялся.