Гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов: «Не надо бояться мусора, надо его правильно использовать»

Гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Каждый год каждый из нас производит почти полтонны бытового мусора. Вместе это 60 - 70 млн тонн в год на всю страну. И почти вся эта гигантская груда отходов отправляется на переполненные свалки. Система сортировки, переработки и утилизации мусора в нашей стране только формируется. Но создавать ее нужно как можно быстрее. Как сделать Россию чище? И самое главное - как стимулировать и население, и бизнес вести себя экологически ответственнее? Об этом в эфире радио «КП» рассказал Андрей Шипелов, генеральный директор компании «РТ-Инвест», одного из главных участников мусорной реформы.

«НАША ЦЕЛЬ – НУЛЕВОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ»

- Андрей Евгеньевич, для начала расскажите, что сейчас происходит с отходами в нашей стране?

- В первую очередь скажу, что отходов не нужно бояться. Образование мусора – это естественно для современной жизни. Как ни парадоксально, чем больше отходов мы производим, тем лучше живем. Это говорит о том, что мы можем позволить себе больше потреблять. Но сейчас такая ситуация, что мусор держит нас в заложниках. И это побуждает нас применять различные механизмы, чтобы с ним справиться и поставить его на службу населению. Обязательно нужно делать все, чтобы эти отходы переработать, наладить комплексные системы по обращению с ними. Россия идет по этому пути. Старт реформе был дан в 2019 году. К 2030 году мы должны добиться нулевого захоронения, а площадь свалок должна снизиться вдвое.

- Вы говорите, мы идем к нулевому захоронению. А что в принципе можно делать с разными видами отходов? Наверное, не все можно вторично переработать…

- Есть два вида утилизации – материальная и энергетическая. Оба работают на одно благо – чтобы не осталось отходов, которые нужно закапывать в землю. Мировая практика доказала, что это возможно. Швейцария, Швеция, Германия 15 - 20 лет назад были в такой же ситуации, как мы сейчас. А сегодня эти страны перерабатывают все свои отходы. 50% - это так называемая материальная утилизация, когда из отходов выбираются полезные фракции (полимеры, бумага, металлы и даже органика). И вторые 50% - энергетическая утилизация. Она применяется для тех видов отходов, которые невозможно переработать или невозможно из них сделать полезную продукцию. Это так называемые остаточные хвосты. Из них с помощью термической переработки извлекают энергетические ресурсы. Цель любой мусорной реформы – параллельное развитие двух этих систем, не конкурирующих друг с другом, а органично друг друга дополняющих. Таким образом мы приходим к идеальной картине, к отсутствию отходов, которые закапываются в землю. Мы идем по этому пути.

«ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ – ЭТО НЕ ОБЫЧНОЕ ГОРЕНИЕ»

- Правильно ли я понимаю, что энергетическая утилизация, о которой вы сейчас говорили, это то, что в народе называют мусоросжиганием?

- Сжигание у нас ассоциируется со сжиганием чего-то в открытом пространстве, например, в бочке на огороде. Такое сжигание мусора, конечно, отличается от термической переработки. При нем действительно выделяются негативные компоненты в виде дымовых газов, содержащих вредные вещества. А термическая переработка отходов – это совсем другое. На заводах стоят огромные закрытые котлы, где происходит процесс горения при очень высоких температурах. Дальше многостадийная система очистки дымовых газов. И даже золошлаковые отходы, которые остаются после термической переработки, из них тоже получаются полезные компоненты. Эти звенья термической утилизации выгодно отличают этот процесс от обычного горения.

- При такой энергетической утилизации мы сразу двух зайцев ловим. Во-первых, утилизируем твердые коммунальные отходы, а во-вторых, получаем электроэнергию…

- Абсолютно верно, ровно так и работает экономика замкнутого цикла, когда человек после себя не оставляет никаких отходов. Сегодня в мире 11 крупных городов добились нулевого захоронения. И там ровно такая последовательность. Сначала раздельный сбор, который позволяет максимальный объем отходов вовлечь в материальный оборот, извлечь из них полезные компоненты и переработать во вторичную продукцию. Но добиться 100-процентной материальной утилизации невозможно. Всегда остаются хвосты, в среднем 50%. Они термически перерабатываются, а на выходе получается электроэнергия или тепло для отопления домов и горячего водоснабжения - в зависимости от того, на что больший спрос в отдельно взятой территории.

СПРАВКА «КП»

Сегодня в мире работает 1,5 тысячи заводов по энергетической утилизации – в основном в развитых странах. Технология, выбранная в России, используется в 88% из них. В среднем в Европе строится 200 таких заводов в год. А быстрее всего процесс идет в Китае. Новые заводы по энергоутилизации отходов в России строит компания «РТ-Инвест» (входит в структуру «Ростеха»). В ближайшие годы планируется возвести четыре предприятия в Подмосковье и одно в Казани. Сами заводы строят по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Ее отличают самые жесткие требования к экологичности. На каждом МСЗ в Московской области будет сжигаться по 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. В общей сложности - 2,8 млн. тонн, или почти 25% от того, что сейчас производит Москва и область.

«ПЛАСТИК ЗАХЛАМЛЯЕТ ВСЁ»

- У вас есть еще один проект - завод по переработке полимеров в Подмосковье. Зачем он нужен?

- В нашей с вами мусорной корзине в среднем 8 - 9% полимерных отходов. Почему мы ставим определенный акцент на них? Полимер, хоть и создает нам комфорт, позволяет очень эффективно использовать упаковку, сохраняет продукты при покупке и содержании в холодильнике, но в то же время это компонент, который со временем превращается в микропластик и является серьезнейшим загрязнителем окружающей среды. Он захламляет всё. Процесс его разложения в естественной среде - до 500 лет. А некоторые расчеты показывают, что и больше. Вот почему мы взялись за строительство заводов по переработке полимеров. Мы научились их качественно извлекать, а теперь мы хотим их глубоко перерабатывать.

- Видов пластика много. Какие конкретно будет этот завод перерабатывать?

- Пока мы говорим о том, что таким способом в гранулы можно эффективно перерабатывать ПЭТ (это наши пластиковые бутылки, самый встречающийся в быту полимер) и ПНД (полиэтилен низкого давления - это то, из чего состоят наши тюбики от крема, бытовой химии и т.д.). Другие полимеры (например, пакеты) - для них существуют другие технологии, и мы их тоже применяем. Такие продукты неплохо перерабатываются в RDF-топливо. Тот завод, который мы строим, — это самые современные технологии, которые позволяют перерабатывать 100 тысяч тонн ПЭТ и ПНД в полимерные гранулы. Они будут поступать обратно производителям упаковки. И эти полимеры по своим свойствам не будут уступать первичному. Мы дадим ему вторую жизнь.

- Где будет построен завод и когда он заработает на полную мощность?

— Это особая экономическая зона «Каширский парк» в Подмосковье. Сейчас идет фаза проектирования. В феврале следующего года приступим к земельным работам. В 2023 году сдадим этот объект в эксплуатацию и начнем направлять туда все полимеры, которые сегодня продаем сторонним производителям. Отличие нашего завода заключается в более совершенных технологиях. Они позволяют перерабатывать полимеры большее количество раз и в более качественную продукцию. Когда вы будете держать в руках бутылку, сделанную из первичного полимера и нашего вторичного, вы не найдете никакой разницы ни на вид, ни на твердость, ни на прочие физические свойства.

- Получается, при применении современных технологий пластик — это вечный материал, который можно бесконечно перерабатывать? Или все равно есть какая-то грань?

- Скажем так, несовременными технологиями полимеры можно переработать 2 - 3 раза, а современными технологиями - 10 раз. На это мы и ориентируемся, чтобы в три раза увеличить продолжительность жизни полимеров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В год в мире производится 360 млн тонн полимеров. В России эта цифра – 8,7 млн тонн, с каждым годом она растет. Но если в развитых странах мира научились извлекать половину полимеров для вторичной переработки. То в России в год перерабатываются всего 400 тысяч тонн упаковки и другого пластика (это меньше 5%).

«У ЦВЕТНОГО ПЛАСТИКА ЛИШЬ ОДНА ФУНКЦИЯ – МАРКЕТИНГОВАЯ»

- На уровне правительства мы слышали такие заявления, что нужно прекращать производить бутылки из цветного пластика. Почему к нему такие претензии?

- Иногда формируются отходы, которые могли бы не формироваться. Цветной пластик производители используют исключительно, чтобы сформировать потребительскую активность, преследуют маркетинговые цели. Например, делают розовый полимер, чтобы привлечь внимание к товару на полке магазина. При этом никакой другой содержательной ценности он не несет. Он такой же, только другого цвета и с добавлением компонентов, которые не перерабатываются. Потребитель использовал товар, упаковка попала в мусорную корзину, а переработать ее невозможно – нет технологий, нет экономического смысла. Производитель не думает о последствиях. Отказ от использования таких полимеров позволит не превращать его в отход. Вместо этого можно применять традиционные цвета, которые позволяют перерабатывать и многократно использовать упаковку. Это абсолютно правильное решение, оно в мировом сообществе хорошо поддерживается, есть успешные страны, которые применили такие запреты или стимулы на отказ от цветных полимеров. Мы тоже поддерживаем такую инициативу.

- Как производителей можно заставить или подтолкнуть к тому, чтобы они были более экологически ответственными? Есть такой термин – расширенная ответственность производителя (РОП). Она применяется в развитых странах. Насколько хорошо сегодня эта система работает в России?

- Если ее попытаться объяснить очень сжато, смысл заключается в следующем. Большинство производителей товаров задумываются о товаре только до момента его продажи. Дальше производителя ничего не интересует. Стимул в виде расширенной ответственности заключается в том, чтобы любой производитель расширил свой горизонт мышления и думал над тем, что с этим товаром и упаковкой будет после того, как они потеряют свои потребительские свойства и полезность. И как их можно будет переработать. Самое важное – запустить процесс, массовый, коллективный процесс раздумывания над тем, каким образом сократить отходы в принципе.

РАЗВИЛКА РОП

Какой выбор у производителя?

- Собрать и переработать результаты своей предпринимательской деятельности, пустить ее снова в оборот. А еще лучше - делать упаковку, которая не будет наносить вред окружающей среде.

- Делегировать эту ответственность. Найти управляющую компанию, партнера на рынке, который сумеет собрать это за производителя, переработает и отчитается перед заказчиком и государством.

- Заплатить экономически обоснованный тариф, так называемый экологический платеж. А государство перераспределит эти деньги между участниками рынка, которые создают инфраструктуру сбора, сортировки и переработки этой продукции.

«Я СТОРОННИК СТИМУЛИРУЮЩИХ, А НЕ КАРАТЕЛЬНЫХ МЕР»

- Если взять ту же самую аббревиатуру РОП, но заменить в ней последнее слово, чтобы получилось «расширенная ответственность потребителя», есть ли такое в России? Экология — это общее дело. Все участники цепочки - и те, кто производит, и те, кто утилизирует, и те, кто потребляют тот же пластик, - все должны вносить свой вклад. Какие в этом направлении подвижки?

- Очень правильный вопрос. Расширенная ответственность производителя – это хорошо. Но производитель не может отвечать за нашу поведенческую активность - принесем мы этот раздельно собранный отход или материал, либо не принесем. Невозможно построить эффективную систему, когда все пытаются найти крайнего. Если мы хотим жить цивилизованно, а мы к этому стремимся, мы должны построить классическую систему стимулов, при которой эта цель будет ближе, а результат - эффективнее. Такое понятие, как расширенная ответственность потребителя, пока нигде у нас не звучит. Но среди стимулов она должна быть. К примеру, в мире активно работает залоговая система. Она распространяется на разные виды товаров. Последний пример - некоторые страны стали вводить залоговую систему на такие опасные отходы, как батарейки. То есть, вы приходите покупать батарейку, платите за нее, к примеру, 50 рублей, а сверх этого платите еще 5 рублей залоговой стоимости. После того, как она разрядилась, у вас есть выбор. Либо выбросить ее в ведро, либо отнести обратно в магазин, сдать ее в специальный пункт и получить обратно свои 5 рублей. Таким образом вас никто в прямом смысле не наказывает экономически - вы пять рублей заплатили, а потом их же и вернули. Ровно так же залоговая стоимость работает при пластиковой бутылке. Этот экономический стимул позволяет вернуть как можно быстрее и как можно больше потенциальных отходов в оборот. Кроме него не работает фактически ничего. Можно сколько угодно показывать красивых рекламных роликов, прививать какую-то систему более тщательного обращения с отходами. Кого-то это даже стимулирует. Но экономическая мера, особенно если она возвратная, а не фискальная, стимулирует гораздо больше.

- А есть успешный пример ее применения?

- Например, Дания. Там поставили фандоматы. Это позволило 90% бутылок и банок обратно вводить в оборот. Для сравнения, даже в самых современных странах, где не существует расширенной ответственности потребителя в виде залоговой стоимости, а есть раздельный сбор, процент возврата гораздо скромнее – около 50%. То есть, расширенная ответственность потребителя вдвое увеличивает процент возврата. И при этом не создает нагрузку на население — это очень важно.

- В России все стимулы делятся на две категории - пряники и кнуты. Может быть, нужно еще вводить штрафы для людей, которые те же батарейки выбрасывают в общую урну? Как вы к таким методам относитесь?

- Я все-таки сторонник стимулирующих, а не карательных мер. Штрафы надо вводить не для людей, а для предпринимателей, которые работают в черной зоне и засоряют, например, наши леса. Отвозят мусор и в темноте сваливают его в близлежащий овраг. Для таких дельцов нужно вводить и уголовную ответственность, и наказывать конфискацией имущества, и вводить самый суровый штраф. Чтобы и мысли не было заниматься таким видом криминального бизнеса. А для людей нужны стимулы.

«ФАНДОМАТ – САМЫЙ ЧИСТЫЙ СПОСОБ ВОВЛЕЧЕНИЯ СЫРЬЯ В ОБОРОТ»

- Вы уже произнесли это слово – фандомат. Расскажите, как работает это устройство и где вы их сейчас ставите?

- Фандомат — это специализированный экологический пункт, роботизированный, куда можно сдать алюминиевую банку, пластиковую или стеклянную бутылку. Аппарат умный, он различает, что вы в него загружаете. Он не примет грязную бутылку или бутылку с жидкостью. Плюс он снабжен компьютером, который позволяет вас идентифицировать. Нужно лишь один раз зарегистрироваться через телефон и получить уникальный номер. Таким образом мы ведем учет добрых дел. Ведь каждый раз, когда вы положили бутылку в фандомат, вы совершили доброе дело - отправили бутылку не в мусорное ведро, а прямиком на переработку. Из этой бутылки через короткое время будет сделана такая же бутылка.

- Где уже стоят эти фандоматы?

- Пока это школы и общественные пространства. Для привлечения внимания мы делаем акции. Ввели балльную систему для учеников. По завершению четверти учебного года, мы лучшим, набравшим самое большое количество баллов, дарим очень хорошие призы: велосипеды, игровые приставки, смартфоны. Это хороший стимул. Дальше эти системы, конечно, будут развиваться. В большинстве стран такие фандоматы стоят в магазинах. То есть, человек, собираясь в магазин, берет с собой пустые бутылки и банки, сдает их в фандомат и получает либо скидку в этом магазине, либо чек, которым он может расплатиться. Фандомат - самый чистый, самый правильный, самый экономически обоснованный способ вовлечения сырья обратно в оборот. Ведь тогда упаковка идет в обход всех грязных стадий: мусорного ведра, мусорного бака и промышленной сортировки.

- Чтобы эта система была действенной, эти фандоматы должны быть буквально на каждом углу. Какие планы по развитию у вас?

- К концу года мы закончим первый этап — это 500 фандоматов в школах и общественных пространствах. А всего в Подмосковье нужно от 2 до 5 тысяч таких фандоматов, чтобы приблизиться к этой цели - построить тотальную систему. С правительством Московской области мы это делаем. Такая же программа есть в Татарстане. А ставить фандоматы будем там, где населению будет удобно. Собираем на эту тему обратную связь.

- То есть, вы выстраиваете систему полного цикла, в которой вы и собираете, и перерабатываете, и делаете все это максимально комфортно для людей?

- Да, это и есть экономика замкнутого цикла, когда все элементы созданы и работают на благо населения таким образом, чтобы не образовывалось отходов, чтобы все это были полезные компоненты, которым можно дать вторую жизнь.

- В этом году экология стала, наверное, главным мировым и российским трендом. Об этом говорят и политические лидеры, и люди в автобусе. На ваш взгляд, почему так произошло?

- И в мире, и в нашей стране все предыдущие 50, 60, а, может быть, и 100 лет, воспитывалось общество потребителей. Мы не сильно задумывались, что мы творим с окружающей средой. Настало время прибраться, заложить технологии и новые уклады, чтобы добиться одной цели - поставить отходы на службу населению.

СПРАВКА «КП»

Компания «РТ-Инвест» создана в 2012 году при участии Госкорпорации Ростех. Является одним из главных игроков на российском рынке обращения с отходами.

ПРАКТИКУМ

«Не надо сдавать на переработку воздух»

- В большинстве российских дворов уже появились два бака – для смешанных и для вторичных отходов. Но далеко не все знают, как именно правильно разделять мусор между ними. Давайте расскажем об этом чуть подробнее?

- Все начинается с квартиры. Все отходы вы раскладываете, как минимум, на два пакета. В один пакет - все то, что можно переработать. Это вся упаковка, состоящая из полимеров, стекло, алюминий, другие металлы, картон. Принесите этот пакет к синему баку и аккуратно положите. При этом не надо воздух сдавать на переработку - сомните пластиковую бутылку и положите ее в смятом виде. Таким образом вы сохраните место в синем баке для своего соседа и сократите коллективные расходы на вывоз мусора. Во второй пакет и в серый бак идут смешанные отходы. Это вся органика, остатки пищи, упаковка, которую невозможно отмыть. Разделив мусор таким образом, вы создадите хороший задел для того, чтобы все эти отходы были переработаны. По статистике из синего бака можно пустить на переработку 60 – 70% отходов, а из серого – в 10 раз меньше.

- С чего стоит начать, чтобы быть более экологичным, более ответственным перед природой, перед нашей страной?

- Надо начать с себя. Во-первых, вечером провести за столом семейную дискуссию на эту тему. Что мы можем сделать, чтобы сократить отходы? Может быть, лишнего не потреблять? Во-вторых, посмотреть, есть ли во дворе баки для раздельного сбора, куда можно отдельно отнести все эти компоненты, о которых мы сегодня с вами говорили. И в-третьих, попробовать убедить в таком же образе жизни своего соседа, друга, родственника. Это, наверное, будет самый эффективный способ.