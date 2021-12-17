ВКонтакте подвела итоги года о 48 млн авторов: рост заработка в партнёрской программе на 33% и 5,6 млрд единиц контента

ВКонтакте продолжает подводить итоги 2021 года

Каждый месяц контент публиковали 48 млн авторов. Творчество привлекает широкую аудиторию: ежемесячно видео и клипы ВКонтакте смотрят 75 млн человек, а каждый день ролики разных форматов собирают в социальной сети 1,2 млрд просмотров.

Контентная платформа: авторы и их творчество

ВКонтакте — крупнейшая площадка в России для создания и продвижения самых разных форматов контента: она объединяет 48 млн активных авторов — пользователей и пабликов. В 2021 году они опубликовали свыше 5,6 млрд единиц контента, включая записи в сообществах и на личных страницах, статьи, клипы, видео, аудиоматериалы и истории. ВКонтакте просто найти своего читателя, зрителя или слушателя: сегодня в соцсети более 20 тысяч страниц с аудиторией больше 100 тысяч и 1600 создателей контента с миллионной аудиторией.

Пользователи ВКонтакте за год посмотрели 198 483 295 839 метров (свыше 198 млрд) контента в ленте новостей. Самые популярные паблики ВКонтакте по количеству просмотров постов — Леонардо Дайвинчик, Рифмы и Панчи и MDK.

В этом году ВКонтакте активно развивала экосистему инструментов для авторов и сообществ: это партнёрская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, ленты новостей и рекомендаций, грантовая программа VK Talents и другие сервисы.

Монетизация творчества: партнёрская программа и VK Donut

В 2021 году начала работу единая платформа монетизации для создателей контента, основой которой стала новая партнёрская программа для сообществ ВКонтакте. Участники программы получают отчисления за то, что пользователи просматривают рекламные записи в сообществах и ленте новостей. Заработок формируется по гибкой формуле: больше получают авторы качественного оригинального контента.

По итогам первого года работы доход сообществ с таким контентом вырос на 33%. Самый большой доход паблика за месяц превысил 1,5 млн рублей.

Ещё один инструмент единой платформы монетизации для создателей контента — платформа VK Donut. Подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам.

По итогам 2021 года:

• количество пабликов с VK Donut выросло в 2,2 раза;

• количество донов — подписчиков, которые финансово поддерживают авторов, — увеличилось в три раза;

• количество донатов выросло в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом — до 160 млн рублей;

• самым щедрым за год стал донат размером 68 тысяч рублей;

• самые популярные темы среди донов — аниме, k-pop, SMM и маркетинг.

Кроме того, в этом году ВКонтакте запустила программу монетизации видео. Администраторы сообществ получают отчисления с рекламы, которая показывается в их роликах. Подать заявку на монетизацию могут все сообщества, контент в которых соответствует правилам программы. Благодаря новому инструменту суммарный доход администраторов сообществ-участников партнёрской программы, которые публикуют видео ВКонтакте, показал рост до 50%. Со старта программы количество видео, публикуемых в сообществах, выросло в два раза.

Продвижение авторов: тематические ленты, VK Talents и реакции

Объединять авторов с их аудиторией помогают тематические ленты ВКонтакте. Это вкладки с записями по конкретным темам: например, k-pop, IT, «Спорт», «Футбол», «Кино» или «Евро-2020» и «Токио-2020» — с новостями о главных спортивных событиях года. Ленты вместе собирают алгоритмы и открытая редакция — её экспертом может стать каждый активный пользователь ВКонтакте. За год эксперты оценили больше 17 млн записей. В среднем количество лайков под постами, попавшими в тематические ленты, увеличивается на 189%, а количество подписчиков у их авторов растёт на 81%. Самые популярные темы — фото, музыка и юмор.

Весь год создателей контента поддерживала программа VK Talents: проводила конкурсы, представляла грантовые программы и отмечала лучших. В 2021 году VK Talents выдала авторам уникального контента ВКонтакте 255 призов и 12 грантов на общую сумму 1,8 млн рублей.

В номинации «Открытие года» от команды VK Talents победителями стали:

• художник года — ParaCosm,

• музыкант года — quiizzzmeow,

• подкаст года — «Это Непросто»,

• фотограф года — Алексей Корзов,

• поэт года — Виктория Манасевич.

Кроме того, в этом году авторы смогли получать более развёрнутую обратную связь благодаря новому инструменту — реакциям. Функция помогла разнообразить общение и обмен эмоциями. Самыми популярными нестандартными реакциями оказались восторг, смех и удивление.

Клипы ВКонтакте: авторы и зрители

В этом году «Клипы» установили новый рекорд активности. Количество просмотров коротких вертикальных роликов на платформе за сутки превысило 435 млн — их мог увидеть каждый третий житель России. Аудитория «Клипов» не знает границ: за пределами СНГ клипы чаще всего смотрели пользователи из Германии, а снимали — авторы из Китая.

Короткие вертикальные ролики увлекают пользователей: самый долгий просмотр клипов составил четыре с половиной часа. За это время можно сходить на два фильма в кинотеатре или долететь из Москвы до Барселоны. «Клипы» помогают открывать таланты: снимать вирусные ролики и собирать миллионы просмотров можно даже без специального оборудования и подготовки. Поэтому всё чаще пользователи начинают создавать контент на самые разные темы: от развлечения до образования. По итогам 2021-го в «Клипах» стало на 1 млн больше авторов — столько людей, например, живёт в Волгограде.

Клипы снимают блогеры-миллионники, актёры и журналисты, спортивные команды и музеи. Здесь музыканты представляют свои треки до официальных релизов, школьники отмечают выпускной со звёздами, а художники рассказывают о знаменитых произведениях искусства. Больше всего в 2021 году пользователям «Клипов» нравилось смотреть на ролики Руслана Шарипова, Антона Чалея, Анны Толстовой, Анастасии Туман, Романа Дорохина. Чаще всего зрители реагировали на клипы Коннора Чека, Артура Юсупова, Анны Малаховой, Анастасии Великой и Anton Blackwhite. Эти авторы получат специальную награду от «Клипов» — эмодзи-статус, который отобразится рядом с именем клиперов в их профиле ВКонтакте.

В этом году «Клипы» представили технологии, которые открывают возможности для творчества и вдохновения. «Дуэты» помогают стать ближе к звёздам, с подборками не нужно тратить время на поиск видео, а гибкие настройки приватности открывают путь к славе без стеснения. Пользователям доступны и технологичные видеоэффекты. Авторы чаще всего выбирали «Трансформаску» — вирусный тренд во всём интернете. Эффект кардинально преображает ролик и помогает добавить в сюжет элемент неожиданности. Любимым треком для съёмки клипов стал хит Джарахова «Я в моменте».

Эти и другие итоги года ВКонтакте анонсирует в специальном разделе (vk.com/2021). Он будет пополняться до конца декабря.